Torero español Jordi Pérez sufrió una cornada en el cuello durante una corrida en Áncash: lo que se sabe de su estado de salud

El torero español Jordi Pérez, conocido como 'El Niño de las Monjas', resultó gravemente herido tras sufrir una cornada en el cuello durante una corrida en el distrito de Huayanca, Áncash. El matador fue estabilizado y se coordina su traslado a un hospital en Lima. TVPerú

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Momentos de tensión marcaron una jornada de la Feria en honor a la Virgen del Carmen 2026 en el distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, región Áncash, al norte del Perú. Un accidente ocurrido durante una corrida de toros obligó a activar un operativo de emergencia para asistir a uno de los participantes del espectáculo, cuyo estado de salud generó preocupación entre los asistentes.

El torero español Jordi Pérez, conocido en los carteles taurinos como “El Niño de las Monjas”, sufrió una grave cornada en el cuello durante su presentación en la Monumental Plaza de Toros Monte Carmelo. El accidente ocurrió cuando cayó al ruedo y el toro lo alcanzó, provocándole una lesión de consideración en una de las zonas más delicadas del cuerpo.

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El diestro formaba parte del cartel internacional anunciado para la Feria en honor a la Virgen del Carmen 2026 y cumplía una temporada de presentaciones en distintas plazas del Perú. Tras el percance, el equipo de emergencia presente en el recinto intervino de inmediato para brindar los primeros auxilios antes de iniciar la evacuación.

Según la información disponible, el matador fue retirado consciente del escenario y trasladado para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

El torero español Jordi Pérez, conocido como "El Niño de las Monjas", antes y durante la corrida de toros en la Plaza Monte Carmelo de Huallanca, donde sufrió una cornada.

Atención médica y traslado a Huaraz

Diversas versiones difundidas desde Huallanca señalaron que el torero fue conducido inicialmente al centro de salud del distrito, el cual se encontraba cerrado al momento de la emergencia. Esa situación obligó a continuar el traslado hacia el hospital de Huaraz, aproximadamente tres horas de viaje.

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Durante el recorrido, fuentes cercanas indicaron que el paciente recibió estabilización con orientación médica mediante videollamada del doctor César Baltazar. Posteriormente ingresó al hospital de Huaraz, donde el personal médico logró controlar la hemorragia y estabilizar su estado de salud mientras evaluaba su derivación a un establecimiento especializado en Lima.

Estado de salud del torero

La información médica difundida posteriormente indicó que Jordi Pérez permanece estable y continúa bajo observación. De acuerdo con lo informado por el doctor César Baltazar, la cornada no comprometió arterias, venas ni vasos sanguíneos de importancia, tampoco afectó la tráquea.

El especialista precisó que “La cornada sufrida por el matador no afectó arterias, venas ni vasos sanguíneos de importancia, y tampoco comprometió la tráquea”. Asimismo, explicó que “La lesión ha sido calificada como grave, aunque se encuentra controlada y su evolución no ha presentado complicaciones mayores hasta el momento”.

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El torero español Jordi Pérez sufrió una grave cornada en el cuello durante una corrida en Huallanca, Áncash. Composición: Infobae

El doctor también informó que el torero no requiere asistencia respiratoria mediante tubo, debido a que la lesión comprometió únicamente la musculatura. Además, señaló que el sangrado fue de intensidad moderada y que el paciente permanece bajo vigilancia médica para controlar su evolución.

La emergencia reaviva el debate sobre la seguridad

El accidente volvió a poner atención sobre las condiciones de respuesta sanitaria durante las corridas de toros organizadas en distintas regiones del país. La información difundida tras el incidente señaló la ausencia de atención inmediata en el establecimiento de salud de Huallanca, situación que obligó a prolongar el traslado del paciente hacia Huaraz.

El accidente ocurrió durante la Feria en honor a la Virgen del Carmen 2026. La emergencia reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta médica en espectáculos taurinos. Redes sociales

La feria taurina de Huallanca contempla cuatro jornadas y anuncia la participación de más de 65 reses dentro de su programación. El accidente registrado durante la primera tarde concentró la atención debido a la gravedad de la lesión sufrida por el matador español.

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El antecedente también recordó otros accidentes registrados en espectáculos taurinos en el Perú, entre ellos el caso del novillero Renato Motta, citado en la información difundida sobre este nuevo percance. Mientras continúa la recuperación de Jordi Pérez, los equipos médicos mantienen el seguimiento de su estado clínico y evalúan la necesidad de un eventual traslado a un establecimiento especializado en Lima.