Esposa de Kenji Fujimori revela el motivo de su ausencia en la toma de mando de su hermana Keiko Fujimori

Kenji Fujimori y su esposa sonríen a bordo de una embarcación, junto a una imagen de Keiko Fujimori con un fondo que representa la bandera de Perú.

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La ausencia de Kenji Fujimori durante la toma de mando de su hermana, Keiko Fujimori, como presidenta de la República, no pasó desapercibida. Mientras gran parte de la familia Fujimori acudió al Congreso para acompañar a la nueva mandataria, el excongresista fue el gran ausente de la ceremonia, lo que desató especulaciones en redes sociales sobre un posible nuevo distanciamiento familiar.

Días después de la juramentación, fue su esposa, la empresaria peruana Erika Muñoz, quien decidió responder públicamente a los cuestionamientos de los usuarios y explicar por qué el menor de los Fujimori no estuvo presente en uno de los eventos políticos más importantes para su familia.

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¿Qué dijo Erika Muñoz sobre la ausencia de Kenji Fujimori?

La polémica surgió a raíz de una publicación en Instagram en la que Erika Muñoz compartió un video de un viaje que Kenji Fujimori realizó a México. Aunque el contenido estaba acompañado de un saludo por Fiestas Patrias, varios cibernautas aprovecharon la sección de comentarios para preguntar por qué el exparlamentario no asistió a la investidura presidencial de su hermana.

Ante las insistentes preguntas, Muñoz respondió directamente:

“Recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política. Tenemos en él una condena de 4 años y 6 meses, además de una reparación civil de S/ 500.000. Estamos trabajando duro para pagarla y cumplir completamente con el Estado”.

Con este mensaje que luego fue eliminado, la empresaria dejó entrever que la decisión de mantenerse alejado de la ceremonia estaría relacionada con la situación judicial que enfrenta su esposo y con la necesidad de evitar cualquier escenario que pudiera interpretarse como una participación política.

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Hasta el momento, Kenji Fujimori no ha emitido un pronunciamiento propio sobre su ausencia en la ceremonia de juramentación.

¿Por qué Kenji Fujimori fue condenado?

El menor de los Fujimori afirmó que su decisión de mantenerse alejado responde a motivos de salud emocional y aseguró que no respalda a ningún partido de cara al 2026. Composición: infobae Perú

En noviembre de 2024, el Poder Judicial condenó a Kenji Fujimori a cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de tráfico de influencias en el denominado caso de los ‘Kenjivideos’, relacionado con la presunta negociación de votos durante el segundo proceso de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

Además de la pena suspendida, el exlegislador fue sentenciado al pago de S/ 500.000 como reparación civil a favor del Estado y quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta establecidas por el Poder Judicial.

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La ausencia que llamó la atención durante la toma de mando

El pasado 28 de julio, durante la ceremonia de juramentación presidencial en el Congreso, Keiko Fujimori estuvo acompañada por gran parte de su familia.

En los palcos de honor fueron vistos sus hermanos Hiro Fujimori y Sachi Fujimori, además de sus hijas Kyara y Kaori Villanella, quienes siguieron de cerca el inicio del nuevo Gobierno.

Sin embargo, la ausencia de Kenji llamó especialmente la atención debido al historial de desencuentros políticos entre ambos hermanos.

Consultada por la prensa ese día, Sachi Fujimori aseguró que no había podido comunicarse con Kenji.

From left, Keiko Fujimori's daughters Kiara Villanella and Kaori Villanella, and her siblings, Hiro Fujimori and Sachi Fujimori, attend her presidential inauguration in Lima, Peru, Tuesday, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS

“No hemos podido hablar con él”, declaró. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un acercamiento al afirmar que “siempre está invitado”, descartando pronunciarse sobre las razones de su inasistencia.

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¿Cómo es la relación entre Erika Muñoz y Keiko Fujimori?

Aunque Erika Muñoz y Keiko Fujimori han coincidido en algunos momentos familiares, no existe evidencia pública de una relación cercana entre ambas.

Uno de los pocos episodios en los que fueron vistas juntas ocurrió en diciembre de 2023, cuando acudieron a recibir a Alberto Fujimori tras su liberación del penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario concedido al expresidente.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Aldaír Mejía

En aquella oportunidad no trascendieron declaraciones entre ambas ni muestras públicas de cercanía. Desde entonces, la empresaria ha mantenido un perfil independiente respecto a las actividades políticas de Fuerza Popular.

Las diferencias políticas quedaron más expuestas durante la campaña de las últimas elecciones generales, cuando Erika Muñoz manifestó públicamente su respaldo al entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga, en lugar de apoyar la candidatura de su cuñada.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, la empresaria expresó:

“Yo soy Porky Lover. Rafael no es el mejor candidato, pero es un empresario exitoso de muchos años en nuestro país, él sabe lo que es pagar una planilla y darle de comer a muchas familias peruanas. Es el tiempo de Rafael López Aliaga; este 12/04 marquemos las 5 R y no le regalemos escaños a gentuza que quieren seguir alimentándose del Estado y no quieren soltarlo jamás”.

El mensaje fue interpretado por diversos usuarios como una muestra del distanciamiento político entre Erika Muñoz y el entorno de Keiko Fujimori, ya que respaldó abiertamente a uno de sus principales contendores en la carrera electoral.

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La ruptura entre Keiko y Kenji que marcó al fujimorismo

Kenji Fujimori mourns near the casket of Peru's former President Alberto Fujimori during his funeral service at a local cemetery in Lima, Peru September 14, 2024. REUTERS/Gerardo Marin TPX IMAGES OF THE DAY

Las diferencias entre Keiko y Kenji Fujimori se hicieron públicas entre 2017 y 2018, cuando ambos adoptaron posiciones opuestas frente al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y al liderazgo del fujimorismo.

El punto de quiebre llegó tras la abstención de Kenji y un grupo de congresistas durante el primer intento de vacancia presidencial contra PPK, episodio que terminó derivando en el caso de los ‘Kenjivideos’ y en la posterior salida del menor de los Fujimori de Fuerza Popular.

Aunque años después ambos volvieron a coincidir en reuniones familiares, especialmente tras la liberación de Alberto Fujimori, la ausencia de Kenji en la toma de mando presidencial y las recientes declaraciones de su esposa han vuelto a poner sobre la mesa las interrogantes sobre la relación entre los distintos integrantes de la familia Fujimori.

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