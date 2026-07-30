Voz oficial del Capitán América llega a Lima y será parte del Multiverso Sinfónico de Marvel

El elenco de Atodivarius y más de 50 artistas interpretarán las bandas sonoras más icónicas del universo Marvel y DC en el Teatro Canout de Miraflores.

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El universo de los superhéroes llega a Lima con una propuesta artística que promete cautivar tanto a fanáticos del cine como a los amantes de la música sinfónica. El próximo 16 de agosto, el Teatro Canout de Miraflores será escenario del esperado “Multiverso Sinfónico – El llamado de los Vengadores”, un espectáculo sin precedentes que fusiona la épica del universo Marvel con la potencia de una orquesta en vivo, la actuación y la tecnología escénica.

Organizado por la productora Cultural Hanan Art, el evento propone un formato interactivo y envolvente que trasciende los límites del concierto tradicional. Más de 50 artistas entre músicos, cantantes e intérpretes escénicos integran el elenco que dará vida a las bandas sonoras más emblemáticas del Marvel Cinematic Universe (MCU) y, como novedad, incluirá un crossover con superhéroes del universo DC. Bajo la dirección orquestal de Rodrigo Llamosas, el escenario del Canout se transformará en un portal hacia los momentos más heroicos y emotivos del cine contemporáneo.

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El repertorio ha sido cuidadosamente seleccionado para resaltar el valor, la épica y la emoción que han definido a personajes como Iron Man, Capitán América, Thor, Spider-Man, Black Panther y muchos otros a lo largo de más de una década de producciones. Los asistentes podrán disfrutar de arreglos sinfónicos de composiciones de leyendas de la música cinematográfica como Hans Zimmer, John Williams, Alan Silvestri, Danny Elfman, Christopher Beck, Henry Jackman y Mark Mothersbaugh. Además, la experiencia se enriquece con himnos de la cultura pop como “Back in Black” de AC/DC y “Hooked on a Feeling” de Blue Swede, temas que se han convertido en parte de la identidad sonora de las películas de superhéroes.

Narración especial

Uno de los grandes atractivos del “Multiverso Sinfónico” será la participación especial del reconocido actor de doblaje internacional José Antonio Macías, conocido popularmente como “Pepe Toño” Macías. Famoso por ser la voz oficial en español latino de Capitán América, Deadpool y el Guasón (Joker), Macías asumirá el rol de narrador de la historia y protagonizará intervenciones especiales durante el espectáculo, aportando una dimensión única a la experiencia. Los asistentes que adquieran sus entradas también tendrán la posibilidad de acceder a interacciones exclusivas con el artista, una oportunidad valorada por los seguidores del doblaje y la cultura geek.

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El espectáculo estará interpretado por el elenco Atodivarius, referente en la producción de conciertos temáticos innovadores, y contará con la dirección artística de Geysel Poggi y Renato Barraza. Juntos, llevarán al público a través de una travesía que combina música, narrativa y performance, generando una atmósfera imponente donde la emoción colectiva se multiplica en cada nota y cada escena.

José Antonio Macías, la voz oficial del Capitán América y Deadpool en Latinoamérica, será el narrador invitado del “Multiverso Sinfónico”. La experiencia promete un show interactivo con música en vivo, narrativa, actuación y participación del público en tiempo real.

¿Cuándo se llevará a cabo el Multiverso Sinfónico?

El 'Multiverso Sinfónico’ se llevará a cabo en dos funciones el 16 de agosto, a las 3:00 p.m. y 7:00 p.m. en el Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores).

La propuesta de Cultural Hanan Art va más allá del simple homenaje musical: busca generar una experiencia inmersiva donde el público no solo escucha, sino que participa y se siente parte de la historia. El formato interactivo permitirá que los asistentes se involucren en tiempo real con la narrativa, respondiendo a llamados de los personajes y sumergiéndose en una atmósfera donde la potencia de las cuerdas y los arreglos sinfónicos evocan la fuerza de los héroes en pantalla.

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¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas ya están a la venta en las plataformas Joinnus y Teleticket, con opciones para distintos sectores y la posibilidad de acceder a experiencias VIP que incluyen encuentros con Pepe Toño Macías y otros beneficios exclusivos.

La expectativa es alta y se espera que ambas funciones reúnan a cientos de seguidores de todas las edades, consolidando a Lima como un punto de encuentro para los grandes espectáculos temáticos. La cita es el 16 de agosto en el Teatro Canout, donde el ‘Multiverso Sinfónico’ abrirá un portal hacia la aventura, la emoción y la música que han marcado a toda una generación.

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El “Multiverso Sinfónico” incluirá temas de compositores legendarios como Hans Zimmer, Alan Silvestri y John Williams, junto a clásicos del rock y la cultura pop.