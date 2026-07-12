Roberto Mosquera rechazó el tono de Horacio Melgarejo contra la Copa de la Liga: “No es la forma de cambiar las cosas”

Sporting Cristal aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 tras superar a Bentín Tacna Heroica en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la conferencia de prensa posterior estuvo marcada por las declaraciones de Roberto Mosquera, quien salió al frente para cuestionar los comentarios realizados días atrás por Horacio Melgarejo sobre el certamen que reúne a clubes de la Liga 1 y Liga 2.
El entrenador ‘rimense’ no ocultó su incomodidad por la forma en que el estratega de Cienciano se refirió a la competición. Si bien reconoció que existen aspectos por mejorar en la organización del torneo, consideró que el mensaje transmitido por Melgarejo fue desacertado y poco respetuoso con el fútbol peruano.
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“Me dio mucha tristeza escuchar a un técnico extranjero que no le da el espacio de respeto y consideración que significa trabajar en un país”, expresó Mosquera al iniciar su reflexión.
El experimentado entrenador explicó que, desde su punto de vista, la Copa de la Liga cumple una función que va mucho más allá de la competencia deportiva. Recordó que durante el torneo Sporting Cristal visitó ciudades como Tarapoto e Iquitos, donde miles de aficionados tuvieron la posibilidad de ver en acción a un equipo grande, algo poco habitual debido a la ausencia de fútbol profesional en esas localidades.
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“A mí este tipo de torneos me encantan. Siempre llevé tres o cuatro jugadores importantes porque los niños quieren verlos. Es un mensaje para los jóvenes y para lugares donde no hay fútbol profesional y no se sabe cuándo lo habrá”, comentó.
Mosquera también reconoció que varios escenarios deportivos todavía necesitan mejoras para albergar partidos de esa magnitud. Sin embargo, consideró que esas falencias deben convertirse en oportunidades para impulsar el desarrollo del fútbol en las regiones y no en argumentos para desacreditar la competición.
Finalmente, Mosquera insistió en que el fondo del debate puede ser válido, pero no comparte la manera en que fue planteado por Melgarejo.
“Yo jugué y trabajé en Argentina y Colombia. Jamás me expresé así porque siempre tuve agradecimiento con los países que me dieron trabajo y tranquilidad para mi familia. No levanto una voz de protesta, pero sí digo que me sentí muy apenado. Creo que no es la forma de cambiar las cosas”, concluyó.
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¿Qué había dicho Horacio Melgarejo?
La respuesta de Mosquera surgió luego de las duras críticas que Horacio Melgarejo lanzó tras la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga. Después de la derrota frente a ADT, el entrenador sorprendió al asegurar que, pese al resultado, abandonaba el torneo con satisfacción.
“Estoy triste porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, manifestó en conferencia de prensa.
El técnico no se detuvo ahí y también cuestionó la planificación del campeonato, al considerar que el calendario perjudica a los clubes.
“Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo. Esa es una pregunta que deberían responder los directivos”, agregó.
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Las declaraciones del entrenador de Cienciano generaron un intenso debate en el fútbol peruano, especialmente porque se producen en medio de la primera edición de un certamen que busca integrar a equipos de Liga 1 y Liga 2, llevar fútbol profesional a distintas regiones del país y ofrecer mayor competencia durante el receso del campeonato.
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