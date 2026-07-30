El Minsa explica qué hacer si se rompe un fluorescente o termómetro de mercurio para no arriesgar la salud

El mercurio es un metal altamente tóxico: su contacto o inhalación puede afectar el sistema nervioso, los riñones y los pulmones Foto: koha.mk

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La exposición al mercurio, presente en focos ahorradores, tubos fluorescentes, termómetros de vidrio y cosméticos sin registro sanitario, representa un peligro para la salud, según advirtió el Ministerio de Salud (Minsa). El organismo señaló que este metal pesado puede causar efectos graves, especialmente en niños y gestantes, y recomendó adoptar medidas estrictas si ocurre un accidente con estos productos.

El Minsa informó que el mercurio es altamente tóxico y puede afectar de forma directa el sistema nervioso. Las personas más vulnerables son los niños y las mujeres embarazadas, quienes enfrentan riesgos de temblores en las manos, insomnio, pérdida de la memoria y dificultades en el aprendizaje. Además, la exposición puede generar impactos negativos en el comportamiento, como cambios bruscos en el estado de ánimo, alteraciones en la conducta y episodios de depresión.

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“Este producto es tóxico y afecta principalmente a los niños y las gestantes, ocasionándoles problemas en el sistema nervioso, como temblores en las manos, insomnio, pérdida de la memoria y dificultades en el aprendizaje”, detalló el Ministerio de Salud. El organismo añadió que los efectos del mercurio pueden extenderse al comportamiento, provocando modificaciones en el ánimo y, en algunos casos, depresión.

El Minsa alertó sobre los riesgos para la salud derivados de la exposición al mercurio. Difusión

Qué hacer ante la ruptura

El Minsa explicó que la manipulación inadecuada de un foco ahorrador, un tubo fluorescente o un termómetro de mercurio puede provocar la liberación accidental del metal. Ante este escenario, la institución recomendó mantener la calma y evitar el contacto directo con el mercurio.

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No se debe tocar el mercurio con las manos ni con ninguna parte del cuerpo. Tampoco es adecuado barrer ni aspirar el producto, ya que estas acciones podrían dispersar el contaminante en el ambiente y aumentar el riesgo de exposición.

La recomendación oficial es ventilar el ambiente inmediatamente, abriendo puertas y ventanas, y emplear guantes y mascarilla. Se puede usar un gotero, una jeringa, un pedazo de cartón rígido o cinta adhesiva para recoger cuidadosamente los restos. Estos deben depositarse en un frasco de vidrio con tapa hermética.

El frasco debe ser trasladado a un punto de acopio seguro para residuos peligrosos. El Minsa enfatizó: “Jamás arroje el mercurio a la basura, al desagüe o al suelo, porque lo contaminará”.

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Un cartel del Ministerio de Salud (Minsa) detalla los pasos a seguir tras la rotura de un termómetro de mercurio, mientras una persona recoge el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y manejo seguro

Para reducir el riesgo de accidentes, el Ministerio de Salud aconsejó mantener los termómetros de mercurio, pilas, baterías, focos ahorradores y tubos fluorescentes fuera del alcance de los niños y las mascotas. Recomendó reemplazarlos por equipos digitales, que ofrecen mayor seguridad y precisión, y optar por focos tipo LEED.

La institución también sugirió revisar los cosméticos antes de su uso. En el caso de cremas para la piel o productos demasiado baratos o de marcas desconocidas, se debe verificar que cuenten con registro sanitario. El uso de cosméticos sin certificación puede causar irritaciones en la piel, daño renal y problemas neurológicos.

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El Ministerio de Salud reiteró la importancia de seguir estas indicaciones para evitar la dispersión del mercurio y proteger la salud de la población. La manipulación responsable y la correcta disposición de estos residuos resultan fundamentales para minimizar el impacto de este metal en el entorno y en la salud humana.