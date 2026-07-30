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Tom Holland y Zendaya desataron euforia al saludar a los peruanos previo al estreno de ‘Spider-Man: Un nuevo día’

El actor británico y la actriz estadounidense respondieron a la comunidad peruana durante el Fan Event en México, aumentando la expectativa por la nueva película del universo Marvel

Tom Holland y Zendaya envían saludo a fans peruanos antes del estreno de Spider-Man: Un nuevo día. @elchinogeek / andesfilmspe
Tom Holland y Zendaya envían saludo a fans peruanos antes del estreno de Spider-Man: Un nuevo día. @elchinogeek / andesfilmspe
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Tom Holland y Zendaya sorprendieron a sus seguidores peruanos tras enviar saludos exclusivos durante el Fan Event de ‘Spider-Man: Un nuevo día’, celebrado en Aztlán Feria de Chapultepec, en Ciudad de México. Los mensajes, captados en video, se viralizaron rápidamente en redes sociales y aumentaron la expectativa por el estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Perú, la cual ya se puede ver en cines desde el 29 de julio de 2026.

El momento fue posible gracias a Brian Torres Archenti, conocido como El Chino Geek en redes sociales, quien viajó a México como representante de la comunidad peruana y creador de contenido. En medio del evento y con apenas unos segundos disponibles en la alfombra azul, Torres logró captar la atención de las estrellas y pedirles un saludo especial para los fans de Perú.

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Tom Holland sorprendió con un espontáneo “Hola, ¿qué pasa, Perú?”, mientras que Zendaya saludó con un cálido “Hola” ante las cámaras. El director Destin Daniel Cretton también se unió, declarando de manera efusiva: “Hola, Perú. Los amo”.

El actor británico y la actriz estadounidense respondieron a la comunidad peruana durante el Fan Event en México, aumentando la expectativa por la nueva película del universo Marvel. @elchinogeek / andesfilmspe

Según relató Torres Archenti, el ambiente era de gran dinamismo, por lo que aprovechó los valiosos minutos que tenía para lograr la atención de las estrellas de Hollywood. “Mientras los talentos pasaban, aproveché para pedirles un saludo. Todo sucedía muy rápido, pero felizmente funcionó. El público reaccionó de manera muy positiva y comenzó a compartir los videos. Fue emocionante lograr que las principales figuras de la película se dirigieran directamente a sus seguidores peruanos,” contó Torres.

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Los videos, publicados en las cuentas de El Chino Geek, generaron miles de reacciones y comentarios entre los fanáticos peruanos de Spider-Man, quienes destacaron la cercanía de los actores y la importancia de sentirse parte de la comunidad global del UCM.

Estreno de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en Perú

La película ‘Spider-Man: Un nuevo día’ llegó a las salas peruanas desde el 29 de julio de 2026, adelantándose al estreno en Estados Unidos y Canadá. Esta entrega, producida por Marvel Studios y Sony Pictures, marca el regreso de Tom Holland y Zendaya en los papeles principales y propone una visión más madura y emocional del icónico superhéroe.

La nueva cinta aborda la vida de Peter Parker tras los eventos de “Sin camino a casa” (2021). El tráiler oficial muestra a un Peter Parker viviendo en el anonimato en Nueva York, forzado a reconstruir su identidad luego de que, por intervención mágica, nadie lo recordara. En este contexto, el héroe debe enfrentarse a la soledad, la pérdida de sus vínculos más cercanos y la aparición de nuevas amenazas.

Tom Holland regresa como el protagonista de Spider-Man Brand New Day, una película que explora el lado más humano y solitario del superhéroe tras los eventos de “No Way Home”.
Tom Holland regresa como el protagonista de Spider-Man Brand New Day, una película que explora el lado más humano y solitario del superhéroe tras los eventos de “No Way Home”.

Todo esto mientras busca encontrar su lugar en un mundo que ya no lo recuerda. El guion explora la vulnerabilidad y la búsqueda de redención del personaje, prometiendo un tono más adulto y complejo que en entregas anteriores.

El avance revela la reaparición de personajes clave como MJ (Zendaya), con quien Peter mantiene una distancia emocional, y la presencia de nuevos y antiguos villanos como The Punisher (Jon Bernthal) y Scorpion (Michael Mando). También se confirma la participación de Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien no reconoce a Peter, creando uno de los cruces más esperados en el UCM.

El reparto se completa con Jacob Batalon (Ned Leeds), Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Marvin Jones III como Tombstone.

El estreno anticipado de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en Perú responde al interés regional por el superhéroe y a la sólida presencia de seguidores en Latinoamérica. Las primeras impresiones tras el estreno han sido positivas, con portales especializados y usuarios de redes sociales destacando el regreso de personajes clave y el enfoque introspectivo de la historia.

Tom Holland regresa como el protagonista de Spider-Man Brand New Day, una película que explora el lado más humano y solitario del superhéroe tras los eventos de “No Way Home”. El tráiler oficial de Spider-Man Brand New Day revela la participación de Hulk y The Punisher, ampliando la conexión con el universo Marvel en su nueva etapa cinematográfica.
El tráiler oficial de Spider-Man Brand New Day revela la participación de Hulk y The Punisher, ampliando la conexión con el universo Marvel en su nueva etapa cinematográfica.

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