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Condenan al fiscal Henry Amenábar a más de 4 años de prisión por soborno, pero saldrá de prisión

Exmiembro del Equipo Especial Lava Jato, que fue detenido en flagrancia en el baño de un centro comercial, admitió los hechos y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público

Un hombre de mediana edad con cabello oscuro y gafas, vistiendo una camisa blanca, se muestra en primer plano con la boca ligeramente abierta.
El fiscal Henry Amenábar se muestra en un primer plano durante una declaración, vistiendo una camisa blanca y gafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Poder Judicial condenó al fiscal adjunto provincial Henry Amenábar, exmiembro del Equipo Especial Lava Jato, a 4 años y 5 meses de prisión por el delito de cohecho pasivo específico. Esto por el soborno de 3 mil dólares que recibió de un investigado por estafa para favorecerlo en el proceso que estaba a su cargo.

Como se recuerda, en diciembre de 2025, Amenábar fue detenido en flagrancia en el baño de un centro comercial de Miraflores cuando recibía el referido soborno directamente de la persona a la que investigaba.

Tras la detención, se le impuso prisión preventiva por 8 meses, medida que fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema en abril de este año, según pudo conocer Infobae.

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En prisión y con todo en contra, el fiscal Henry Amenábar se acogió a la terminación anticipada del proceso. Es decir, reconoció los hechos que se le imputan y acordó con el Ministerio Público recibir una pena de 4 años y 5 meses de prisión.

(Video: Exitosa)

La pena inicial era de 8 años de prisión. No obstante, esta fue reducida debido a que Amenábar se acogió a la confesión sincera y a la terminación anticipada. Ahora bien, dicha pena de 4 años y 5 meses de prisión—también por acuerdo de la defensa del fiscal y el Ministerio Público— es convertida a 230 jornadas de servicio comunitario.

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El acuerdo también contempla una pena de inhabilitación por el mismo tiempo de la condena. Así, el exmiembro del Equipo Especial Lava Jato no volverá al Ministerio Público ni podrá ejercer un cargo público por más de 4 años.

Finalmente, la reparación civil quedó fijada en 20 mil soles, que Amenábar cancelará en 30 cuotas.

Fiscal Henry Amenábar se acogió a la terminación anticipada, se le impuso 4 años y 5 meses de prisión, y saldrá de prisión.
Fiscal Henry Amenábar se acogió a la terminación anticipada, se le impuso 4 años y 5 meses de prisión, y saldrá de prisión.

El acuerdo de terminación anticipada fue evaluado y aprobado por el Primer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae. En el punto 3 del referido fallo se ordenó la libertad de Henry Amenábar.

Inminente destitución

Ahora que Henry Amenábar fue condenado por delito doloso, la Junta Nacional de Justicia procederá a destituirlo del cargo de fiscal adjunto provincial.

Esta destitución será independiente de la que, potencialmente, se le imponga en el proceso disciplinario que la Junta le inició por el soborno.

Delator

Henry Amenábar se acogió a la colaboración eficaz y denunció un presunto soborno de un millón de dólares atribuido al fiscal suspendido Germán Juárez, exintegrante del extinto Equipo Especial Lava Jato.

Según el relato de Amenábar, el abogado José Luis Pinares habría exigido esa suma en junio de 2019 al empresario Gustavo Salazar, investigado por presunto lavado de activos, a cambio de garantizar la aprobación de su colaboración eficaz ante la Fiscalía. La reunión, según la versión, ocurrió en un restaurante del barrio de Brickell, en Miami, donde Pinares habría anotado el monto en una servilleta. El abogado se presentó luego en la diligencia de firma en el consulado peruano, pese a no representar a ninguna de las partes, supuestamente para demostrar que actuaba en nombre de Juárez.

Amenábar, quien integró el Equipo Especial durante tres años, concedió una entrevista desde la cárcel al programa Contracorriente de Willax, donde afirmó contar con “información que podría proporcionar” para “que se haga justicia”.

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