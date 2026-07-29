Asesinan al alcalde de la provincia Jorge Chávez, en Cajamarca, en el primer día de gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Hora Trece Cajamarca)

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El alcalde en funciones del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, falleció luego de ser víctima de un ataque con arma blanca durante la madrugada del miércoles 29 de julio, en medio de una actividad por motivo de una fiesta patronal en la Plaza de Armas de Celendín, en la región Cajamarca. La víctima era .

Según las versiones recogidas por medios locales como Hora Trece y La Rotativa, ambos de la región Cajamarca, Díaz Rabanal participaba de las celebraciones cuando un sujeto lo sorprendió y le asestó una puñalada en el pecho.

Ciudadanos que se encontraban cerca a la zona intentaron auxiliar al alcalde y lo trasladaron de inmediato al Hospital de Apoyo Celendín. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, solo se pudo certificar su fallecimiento.

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La Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público se desplegaron en la zona para acordonar el área e iniciar diligencias para deteminar el motivo del ataque. Entre las acciones en curso figuran la revisión de cámaras de seguridad cercanas y la toma de declaraciones a testigos.

Asesinan al alcalde de la provincia Jorge Chávez, en Cajamarca, en el primer día de gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: La Rotativa Cajamarca)

Luego del ataque, uno de los testigos indicó al medio local Cajamarca Noticiosa que “verdaderamente una pérdida muy grande (...). No sabemos el hecho cómo pasó, pero una condolencia muy grande para toda la familia de nuestro amigo Omar, quien en vida fue el alcalde Jorge Chávez, y la verdad nos apena. Justamente nos enteramos la noticia y nos hemos venido por acá para dar la condolencia a su familia.

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Presunto asesino fue detenido

En una acción rápida de la PNP, el presunto autor del asesinato fue detenido e identificado como Richar Leandro Araujo Ludeña, de 29 años, quien además reside en Lima, según se pudo conocer por información indicada en su DNI, según señaló el medio local Radio Continente.

El medio digital también señaló que Araujo Ludeña brindó su versión de los hechos y afirmó que al momento del ataque, ambos se encontraban en una reunión y en estado de ebriedad. El motivo del ataque habría sido, según el presunto asesino, una discusión en medio del evento.

El asesinato de la autoridad municipal sigue en investigación por parte de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación.

Asesinan al alcalde de la provincia Jorge Chávez, en Cajamarca, en el primer día de gobierno de Keiko Fujimori. (Video: Cajamarca Noticiosa)

¿Qué hacer si eres testigo de un ataque con arma blanca?

En Perú, al presenciar un ataque con arma blanca, es importante actuar con rapidez y precaución. Estas son las cinco acciones prioritarias:

Evalúa la seguridad del entorno: Asegúrate de que no haya peligro inmediato para ti ni para otros antes de acercarte a la víctima.

Llama a la Policía Nacional del Perú (105): Informa sobre la emergencia, da la ubicación exacta y describe lo que observas.

No intentes desarmar al agresor: Si el atacante sigue presente, mantén distancia y espera la llegada de las autoridades.

Auxilia a la víctima si es seguro hacerlo: Aplica presión sobre la herida con un paño limpio para controlar el sangrado. No retires el objeto si está incrustado.

Colabora con los servicios de emergencia: Proporciona toda la información relevante a la policía y a los equipos médicos cuando lleguen al lugar.