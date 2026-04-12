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Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura: “Demagogia y farsa pura”

El periodista deportivo no dudó en cuestionar la decisión de la Federación para que la ‘bicolor’ enfrente a Brasil y Argentina en Cusco o Juliaca

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Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura.
Eddie Fleischman explotó contra la FPF por querer jugar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en altura.

La selección peruana atraviesa una etapa marcada por la llegada de Mano Menezes como nuevo entrenador y una serie de cambios impulsados por la Federación Peruana de Fútbol. Entre las medidas que han generado mayor controversia, la dirigencia propuso que el equipo dispute algunos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en la altura de Cusco o Juliaca, especialmente frente a rivales como Brasil y Argentina.

La ‘bicolor’ nunca ha disputado partidos oficiales de Eliminatorias Sudamericanas en ciudades de altura; las únicas experiencias previas se limitaron a amistosos en Arequipa bajo el mando de Ricardo Gareca, y entrenamientos en Cusco antes de enfrentar a Bolivia en La Paz en la etapa de Sergio Markarián.

La medida ha provocado reacciones inmediatas dentro del entorno deportivo. El periodista deportivo Eddie Fleischman expresó su rechazo en su cuenta de Twitter, calificando la idea de “demagogia y farsa pura”. Para Fleischman, trasladar la localía a ciudades de altura sería una muestra de “incompetencia e incapacidad del comando técnico”, lo que, en su opinión, “demuestra desconfianza en los jugadores”.

El debate se intensifica porque quienes se oponen argumentan que recurrir a la altitud equivale a admitir que el el combinado patrio no puede competir en igualdad de condiciones en el llano. El comunicador refuerza esta visión al afirmar que los directivos “están convencidos de que hay que llevarlos a la altura porque no pueden jugar bien y ser competitivos en el llano”. Así, la polémica abarca tanto la logística deportiva como el mensaje sobre la confianza en el plantel.

El tuit de Eddie Fleischman con su crítica hacia la FPF por querer jugar algunos partidos de la selección peruana en altura.
El tuit de Eddie Fleischman con su crítica hacia la FPF por querer jugar algunos partidos de la selección peruana en altura.

La discusión sobre la localía de la selección peruana responde a una pregunta central: jugar en la altura podría ofrecer una ventaja específica ante rivales como Brasil o Argentina, pero la ‘blanquirroja’ nunca ha utilizado la altitud como sede fija en Eliminatorias; por el contrario, ha jugado mayormente en el Estadio Nacional, el Monumental y Matute.

Jean Ferrari sobre que la selección peruana juegue en la altura

Desde la FPF, Jean Ferrari, director general de fútbol, defendió la decisión de explorar la altitud como opción para la localía. Ferrari sostuvo para Fútbol para Todas que la Federación busca aprovechar todas las herramientas disponibles, señalando que “no basta con que surjan dos, tres o cuatro futbolistas; es necesario reunir una mayor cantidad de jugadores y lograr que el proceso sea sostenible”. Según Ferrari, fortalecer el aspecto anímico y mental depende de “obtener buenos resultados”, y la altura sería parte de ese laboratorio de pruebas.

El directivo destacó que la propuesta se inscribe en una política de descentralización, ya iniciada con el fútbol femenino, que ahora podría replicarse en la selección absoluta. El objetivo, explicó, es que el proceso de transformación sea duradero y llegue a más regiones del país, permitiendo que el fútbol de alto nivel se viva fuera de Lima.

El director de la FPF volvió a referirse a la posibilidad de jugar en Cusco o una ciudad de altura. Créditos: Chaski Deportivo.

Por su parte, el entrenador Mano Menezes se mostró abierto a la posibilidad de jugar en la altura. “Vamos a estar decidiendo con la Federación para ver qué es lo bueno para los jugadores que tenemos. Hay que aprovechar las situaciones que pasan a ser virtudes importantes para el Perú. ¿Por qué si tenemos la disposición, no lo usamos? Tenemos algo que podemos agregar”, declaró para Bicolor+.

La posición del técnico brasileño refuerza la idea de que la elección de la sede podría convertirse en un recurso estratégico, siempre que se adapte a las características del plantel actual y a las necesidades del proceso clasificatorio.

La controversia deja interrogantes sobre el futuro inmediato de la selección. De decidirse por la altitud, Perú tendría que afrontar retos logísticos y de adaptación, además de preparar a sus futbolistas para un escenario desconocido en Eliminatorias. La experiencia previa se limita a entrenamientos puntuales y partidos amistosos, sin antecedentes de partidos oficiales en ciudades como Cusco (3,362 m.s.n.m.) o Juliaca (3,825 m.sn.m.).

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