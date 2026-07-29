Keiko Fujimori en sastre marfil y negro en la Parada Militar: el diseño de Sue Zacnich con inspiración en tocapus

La política Keiko Fujimori viste un sastre marfil y negro en un encuentro y también con una banda ceremonial durante la Parada Militar de Perú.

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Keiko Fujimori asistió a la Parada Militar como parte de su agenda oficial tras asumir la presidencia del Perú. Para la ceremonia de reconocimiento como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y el posterior desfile cívico militar en la avenida Brasil, la mandataria eligió un sastre de la diseñadora nacional Sue Zacnich, una apuesta por la moda y la artesanía peruana en un evento de alta visibilidad.

El conjunto, confeccionado especialmente para la ocasión, incluyó un pantalón marfil y un saco negro con solapas claras, elaborado en tejido Barrington Super 140, uno de los referentes de la industria textil local. Sobre el proceso creativo, Sue Zacnich explicó: “Cada elemento fue pensado para transmitir sobriedad, elegancia y carácter institucional”. El atuendo marcó una diferencia respecto a las elecciones previas de la presidenta, quien en esta oportunidad dejó de lado los vestidos para optar por un estilo más sobrio y contemporáneo.

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Keiko Fujimori posa con un sastre marfil y negro de Sue Zacnich con motivos tocapus, diseñado para la Gran Parada Militar, junto a una mujer.

Inspiración andina y trabajo colaborativo

El diseño incorporó bordados en los puños inspirados en los tocapus, motivos geométricos originarios del legado incaico. Este detalle fue posible gracias al trabajo de la diseñadora huancaína Cleofé Mendoza. y un equipo de más de 140 artesanos de distintos departamentos del país

“Hoy el Perú celebra su historia y nos llena de orgullo vestir este momento”, señaló Zacnich, refiriéndose al simbolismo detrás del atuendo y su proceso artesanal. Agregó: “La pieza fue confeccionada en tejido peruano Barrington Super 140, reflejo de la excelencia de nuestra industria textil”.

El equipo de Mendoza se encargó de la elaboración manual de los bordados, integrando técnicas ancestrales y materiales peruanos. El resultado, según Zacnich, “crea un contraste atemporal que proyecta firmeza y serenidad”, reforzando el mensaje institucional en el contexto de los actos oficiales.

El proceso de confección del sastre marfil y negro diseñado por Sue Zacnich para Keiko Fujimori, con trabajos de costura y la prueba de vestuario antes de la Parada Militar.

La propuesta fue acompañada por calzado de la marca Calzados Ruiz, otra referencia nacional que apuesta por la calidad y la tradición. Este elemento completó el look y reafirmó el compromiso de la presidenta con el impulso a la producción local.

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Un mensaje de identidad y orgullo nacional

Desde el inicio de su mandato, Fujimori ha priorizado la moda nacional en sus apariciones públicas, eligiendo prendas de diseñadores peruanos en cada actividad oficial. Para Sue Zacnich, el diseño presentado durante la Parada Militar resume un esfuerzo colectivo: “Este diseño es el resultado del trabajo conjunto de profesionales, diseñadores y artesanos que, desde distintas especialidades, comparten un mismo propósito: representar al Perú con elegancia, identidad y orgullo”.

Keiko Fujimori prueba el sastre marfil y negro diseñado por Sue Zacnich, inspirado en tocapus, para su aparición en la Parada Militar.

Durante la jornada, la presidenta fue reconocida por las Fuerzas Armadas y encabezó el desfile cívico militar ante autoridades y público. El atuendo, cargado de significados, proyectó una imagen de institucionalidad y puso en valor la creatividad, la tradición y el trabajo colaborativo en la industria de la moda peruana.

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