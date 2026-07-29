Diego Otoya dejó Sporting Cristal: sin sitio en el Rímac, acordó su traslado a Monterey Bay de la USL Championship

Diego Otoya no logró hacerse de un sitio en Sporting Cristal. - Crédito: Zona Celeste

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Sporting Cristal le ha dado salida a Diego Otoya, luego de que el entrenador Roberto Mosquera lo anulara de su consideración para lo que resta de la temporada en la Liga 1 2026. Enterado de esa posición, el delantero peruano trabajó a contrarreloj para encontrar un nuevo destino y desde Estados Unidos surgió una opción.

El Monterey Bay de la USL Championship se interesó en la posibilidad de sumar a su proyecto a Otoya, sobre todo porque tiempo atrás el atacante sudamericano completó un rendimiento más que adecuado en la MLS Next Pro con la reserva del San José Earthquakes, club del que salió hecho un profesional.

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Diego Otoya llegó como una apuesta a Sporting Cristal, pero falló en su intento de establecerse entre los titulares. - Crédito: Andrés Pérez

Cerrado el acuerdo, el elenco norteamericano hizo el anuncio en sus canales oficiales: “Un nuevo delantero ha llegado. El internacional juvenil peruano Diego Otoya, uno de los talentos má prometedores, se une al Monterey Bay después de competir en la Liga , desarrollándose en la MLS Next Pro y representando a Perú tanto en la U17 como U20”.

Consignar que el futbolista nacional se integrará al conjunto ‘Crisp and Kelp’ bajo el mecanismo de préstamo por una temporada, aunque no se descarta que si hace bien las cosas en su andadura por la categoría de honor de Estados Unidos se cambie el mecanismo a una compra definitiva.

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El delantero puso el 2-0 con espectacular tanto desde fuera del área. (Video: L1MAX)

Otoya, apuesta fallida

Instaurando una política de fichajes centrada en jóvenes valores, Sporting Cristal dio un paso al contratar a Diego Otoya, quien convenció a las autoridades del club ‘celeste’ por su formación en SJ Earthquakes y proyección de cara a la selección peruana, a la que representó en sus categorías menores, aunque sin el éxito esperado.

Con el visto bueno de Tiago Nunes, entrenador de aquel entonces, Otoya se integró al aparato ofensivo de Cristal, aunque como una alternativa dada la presencia de Brenner Marlos, quien ejerció el rol de titular a lo largo de la campaña 2023. En ese periodo, el peruano apenas apareció en ocho duelos, registrando un gol.

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Diego Otoya tenía contrato con Sporting Cristal hasta el 2025, pero amplió su vínculo. - Crédito: Difusión

Para el curso siguiente, con otros comandos técnicos, su presencia con los ‘cerveceros’ disminuyó a seis juegos, aunque de igual manera se las ingenió para dejar una diana. Consciente de que no tenía lugar en el equipo, aceptó una cesión a Sport Boys, aunque no trascendió.

A pesar de que había obstáculos claros en Sporting Cristal, regresó tiempo después con la mirada puesta en una revancha, la misma que nunca llegó. El futbolista, finalmente, aceptó su relegación en el plantel y acabó marchándose hacia la segunda categoría de Estados Unidos con la idea de rehacerse.

Diego Otoya convirtió el primer tanto de su carrera en el triunfo de Sporting Cristal 2-0 sobre Cantolao por el Torneo Apertura 2024 (Liga 1 Max)

Monterey Bay, a escena

El Monterey Bay es uno de los clubes que conforman la USL Championship. Fue fundado hace un lustro como reemplazo del Fresno FC, que desapareció por la renuencia de su presidente para impulsar el levantamiento de un estadio propio.

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A pesar de ese contexto, el titular Ray Beshoff mantuvo los derechos de franquicia en el campeonato y creó al Monterey Bay, al cual trasladó al estado de California. Desde su debut, en la temporada 22, ha sido un equipo acostumbrado a convivir en la parte inferior de la clasificación.

Diego Otoya iniciará una experiencia en la USL Championship. - Crédito: Monterey Bay

La USL Championship continúa creciendo en el panorama futbolístico de Estados Unidos, destacando actuaciones individuales y movimientos relevantes en el mercado de jugadores.

Recientemente, se confirmó la llegada de Chicharito Hernández al club de expansión Atlético Dallas. En el ámbito tecnológico, la liga está probando un sistema de apoyo arbitral en la Prinx Tires USL Cup.

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