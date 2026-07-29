Ricardo Mendoza responde a Kyara Villanella y le renueva la invitación a ‘Hablando Huevadas’: “Es un lugar seguro”

Ricardo Mendoza respondió a Kyara Villanella y le renovó la invitación a Hablando Huevadas en el Teatro Canut.

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Ricardo Mendoza, conductor del programa de comedia ‘Hablando Huevadas’, respondió públicamente a Kyara Villanella tras las declaraciones que la influencer y modelo hizo en el pódcast de Gaela Barraza, donde confesó su admiración por el show y explicó por qué nunca ha asistido a una función en vivo. El comediante aprovechó una caja de preguntas que abrió en sus redes sociales por Fiestas Patrias para reaccionar al tema y extenderle una invitación formal a la joven.

La hija mayor de la presidenta Keiko Fujimori había generado revuelo días atrás al revelar, durante una dinámica de confesiones en el pódcast de Gaela Barraza, que Ricardo Mendoza era la persona más conocida que le había escrito por Instagram. La joven de 18 años contó que el humorista le envió un simple “Hola, ¿qué tal?” y que ella respondió con un “Hola Ricardo, te amo, pero ahí no más”. La anécdota se viralizó en distintas plataformas y llegó a oídos del propio comediante.

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Mendoza recuerda que Kyara y su pareja son fans del programa desde hace tres años

Cuando un seguidor le preguntó en la caja de preguntas si había visto lo que dijo Kyara Villanella, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ respondió con un video en el que mostró recordar bien a la influencer y el contexto de su vínculo con el programa.

“Me llegó, me llegó el video, me acuerdo. Un saludo para ella. Ella es muy fan de ‘Hablando Huevadas’ desde hace mucho tiempo, como hace tres años”, afirmó Mendoza. El comediante añadió que, en una conversación previa, Villanella le contó que tanto ella como su pareja seguían el espacio con regularidad. “Recuerdo que hizo un videíto de homenaje a ‘Hablando Huevadas’ y recuerdo que ella me contó en esa conversación que ella y su flaco son muy fans”, indicó.

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Mendoza también recordó que el equipo del programa ya le había extendido una invitación con anterioridad. “Se le invitó a las instalaciones del Teatro Canut y la invitación sigue en pie”, señaló, dejando en claro que el gesto no es nuevo y que la puerta continúa abierta.

Ricardo Mendoza se dirige a Kyara Villanella, quien es fan del programa, para aclarar que la invitación al Teatro Canout sigue en pie. Le asegura que no debe tener miedo de asistir, ya que 'Hablando Huevadas' es un espacio seguro para divertirse. Video: Instagram Ricardo Mendoza

El miedo de Kyara a ser “funada” en el teatro y la respuesta del comediante

En el pódcast de Gaela Barraza, Kyara Villanella había explicado con detalle la razón por la que nunca ha asistido a una función en vivo de ‘Hablando Huevadas’, a pesar de ser una seguidora declarada del show. La influencer confesó que le aterra convertirse en el blanco involuntario de las bromas del programa.

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“No he ido a su show. Me da miedo que me suban o que me pongan el micrófono o algo, o que me tiren una bolsa de arroz”, declaró Villanella durante la entrevista. La joven agregó que, si alguna vez decidiera ir, intentaría sentarse en las últimas filas para pasar desapercibida, aunque reconoció que esa estrategia tampoco la salvaría.

“Me sentaría arriba para que no me enfoquen o algo, aunque allí arriba también tiran alimentos. No tengo a dónde correr, me pueden ‘funar’ por cualquier cosa”, sostuvo entre risas. Mendoza abordó directamente ese temor en su respuesta. “Ya me he enterado que no va porque tiene miedo que le tiren arroz, que la agarren de punto. Eso no va a pasar. Está completamente seguro”, afirmó el comediante.

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Con un tono desenfadado, buscó despejar las dudas de la influencer y extendió la invitación de manera abierta, no solo para ella. “El Teatro Canut y ‘Hablando Huevadas’ es un lugar seguro, no como muchos piensan. Este es un lugar donde, si tú quieres juegas... así que no pasa nada”, sostuvo.

La invitación se extiende a la pareja de Kyara y al público en general

El mensaje de Mendoza no estuvo dirigido únicamente a Kyara Villanella. El comediante invitó también a la pareja de la influencer y a cualquier persona que quiera asistir al espectáculo, con un llamado a la tranquilidad. “Simplemente vaya, vengan los dos, diviértanse en ‘Hablando Huevadas’ y todas las personas que quieran ir también. Tranquilidad, calma y pásenla bonito”, expresó.

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Kyara Villanella y Carla Barraza se sientan a jugar un divertido juego de confesiones. Kyara revela quién es la persona más famosa que le ha escrito por Instagram y su reacción al ver el mensaje de un integrante de 'Hablando Huevadas'. Youtube/ Podcast Gaela Barraza.

La respuesta de Mendoza circuló rápidamente en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores de ambos. Varios usuarios celebraron el tono cordial del comediante, mientras otros recordaron el debate que había desatado la revelación original de Villanella en el pódcast de Gaela Barraza, donde un sector del público cuestionó el hecho de que el humorista le hubiera escrito por Instagram a la joven.

‘Hablando Huevadas’ es uno de los programas de comedia más vistos en Perú a través de YouTube, conducido por Mendoza junto a Jorge Luna. El show se realiza en el Teatro Canut, en Lima, y es conocido por su formato de interacción directa con el público, donde los asistentes pueden convertirse en parte de las bromas y dinámicas del espectáculo, lo que explica el recelo que confesó Villanella ante la posibilidad de asistir.

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