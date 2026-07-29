El peruano que está a punto de jugar la fase de grupos de la próxima UEFA Champions League: avanzó a la última ronda previa

El lateral sueco-peruano entró tras el descanso y participó en la reacción con la que Dinamo Zagreb levantó un 0-2 ante Thun hasta ganar en la prórroga y seguir en carrera (Instagram)

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Dinamo Zagreb dio un paso decisivo hacia la próxima edición de la UEFA Champions League al superar 3-2 al Thun de Suiza y asegurar su lugar en la última fase previa. La serie se definió en la prórroga, luego de un partido que exigió al equipo croata a levantarse de un marcador muy adverso.

En ese escenario apareció el lateral sueco-peruano Matteo Pérez Vinlöf, quien ingresó al inicio del segundo tiempo y formó parte del tramo en el que su equipo cambió el rumbo de la eliminatoria.

El conjunto azul venía de igualar 1-1 en el duelo de ida, por lo que el triunfo en casa lo dejó a un solo cruce de alcanzar la fase de grupos del principal torneo de clubes de Europa.

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Una remontada histórica

Con Matteo Pérez Vinlöf en cancha desde el descanso, Dinamo Zagreb cambió el rumbo del partido, remontó un 2-0 frente a Thun y aseguró su presencia en la última fase previa de la Champions. (Instagram)

El partido comenzó cuesta arriba para Dinamo Zagreb. Thun golpeó de entrada con el tanto de Brighton Labeau a los 4 minutos y amplió la diferencia a los 22′ por medio de Marco Bürki. Con el 2-0, el equipo suizo parecía encaminar la clasificación, mientras el local buscaba respuestas sin encontrar claridad suficiente.

La reacción llegó en el complemento, en un tramo en el que el conjunto croata logró instalarse más cerca del arco rival. El descuento fue de Dion Beljo a los 74 minutos y el empate apareció rápido, a los 78′, gracias a Lukas Kačavenda. La igualdad empujó la llave al tiempo suplementario, con el estadio ya metido en el partido y con Dinamo convencido de que podía completar la remontada.

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En la prórroga, el desenlace quedó en manos de Moris Valinčić, autor del 3-2 a los 112 minutos. Ese gol selló el pase a la última ronda clasificatoria, instancia final antes de la fase de grupos. Dinamo Zagreb había empatado 1-1 en la ida y el triunfo por la mínima diferencia en el global terminó por inclinar la balanza a su favor.

En ese contexto, Matteo Pérez Vinlöf tuvo participación directa en el tramo en el que el local revirtió la historia. El defensor ingresó al inicio del segundo tiempo y fue parte del equipo que empujó el partido hacia el área suiza hasta encontrar el 2-2 y, más tarde, el golpe definitivo en el alargue.

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El rival que viene: una llave entre Islas Feroe y Lituania

La remontada sobre Thun dejó a Dinamo Zagreb en la ronda definitiva de clasificación. El equipo de Matteo Pérez Vinlöf enfrentará al ganador de Klaksvík vs Kauno Žalgiris. (Instagram)

Tras eliminar a Thun, Dinamo Zagreb quedó a un paso de acceder a la fase de grupos de la Champions League. El último obstáculo saldrá del cruce entre Klaksvík, de Islas Feroe, y Kauno Žalgiris, de Lituania. El ganador de esa llave enfrentará al conjunto croata en la ronda final de clasificación.

El equipo de Zagreb, que ya sostuvo un 1-1 como visitante en el primer encuentro de la serie ante los suizos, confirmó en el segundo partido que tenía margen competitivo para sobrevivir a un escenario límite. Pasó de estar 0-2 a forzar la prórroga y terminó imponiéndose con un tanto en los minutos finales del alargue.

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Para Pérez Vinlöf, el avance representa una oportunidad concreta de quedar al borde de la principal vidriera europea a nivel clubes. Con el pase a la última instancia previa, Dinamo Zagreb mantuvo abierta la posibilidad de instalarse en la fase de grupos, un objetivo que ahora dependerá de ese cruce final.

Títulos en Croacia y una bandera peruana en el festejo

Matteo Pérez Vinlöf también celebró los títulos de Dinamo Zagreb en Croacia, donde posó con una bandera peruana durante los festejos y volvió a despertar ilusión por la selección nacional. (Instagram)

El presente de Matteo Pérez Vinlöf en Croacia se sostiene también en los logros recientes del club. En su primera experiencia con Dinamo Zagreb, el lateral celebró la Prva HNL y además levantó la Hrvatski Nogometni Kup frente a HNK Rijeka. La consagración del bicampeonato se realizó el último fin de semana, después del cierre regular de la temporada, en el Estadio Maksimir.

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En la última fecha, el equipo empató 0-0 ante Lokomotiva, resultado que no impidió una celebración amplia con las tribunas llenas. En medio de los festejos, los jugadores compartieron el momento con familiares y allegados. Pérez Vinlöf, quien disputó ese partido final, llamó a su padre para que se sumara a los agasajos.

En el campo de juego se produjo una escena que tomó fuerza en redes sociales: su padre desplegó una bandera del Perú y se la entregó. El futbolista posó con la bandera al lado de los trofeos. Las imágenes no fueron publicadas en la cuenta personal del jugador, pero sí se difundieron porque su padre compartió las fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

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