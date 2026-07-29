Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman. IG

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Daniela Darcourt protagonizó un momento tenso en su presentación en Barcelona durante su gira por Europa. La salsera se retiró del escenario visiblemente molesta luego de que —según lo que se aprecia en un video grabado por un asistente— le bajaran el volumen a su música y el show quedara recortado, impidiéndole cerrar su espectáculo como estaba previsto.

La escena fue difundida en TikTok y generó una oleada de comentarios, entre reclamos del público y preguntas sobre qué ocurrió realmente.

La propia cantante respondió en la publicación y dejó dos mensajes clave: primero, que quienes estuvieron presentes conocen el trasfondo; y luego, que el problema no fue una supuesta tardanza suya, sino un cambio de horarios decidido por la organización que terminó afectando a varios artistas.

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El video viral: le bajan el volumen y ella se despide

El incidente se hizo público por un video grabado desde el público en los últimos minutos de su participación. En las imágenes se puede escuchar cómo el volumen de la música disminuye de manera notoria mientras Daniela aún está en escena. El registro capta su incomodidad y el momento en el que se despide antes de retirarse, sin poder completar el cierre habitual de un concierto.

La difusión del clip instaló una lectura inmediata entre usuarios: que el show fue cortado en seco y que la artista se fue forzada por la producción. La reacción en comentarios fue de respaldo y, en muchos casos, de molestia por la forma en la que se habría manejado el recorte del tiempo.

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Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

La respuesta de Daniela Darcourt en TikTok: “Solo los que estaban ahí saben”

Tras la viralización, Daniela Darcourt comentó directamente en la publicación. Su primer mensaje apuntó a bajar el ruido y dejar claro que el contexto completo no se ve desde fuera.

“Solo los que estaban ahí saben que fue lo que pasó. Gracias por haberme acompañado. Un abrazo gigante”, escribió.

La frase funcionó como una confirmación de que hubo un problema real detrás del corte, pero sin entrar en un relato largo dentro del hilo principal. Sin embargo, más abajo sí respondió de forma puntual a una usuaria que le preguntó si el conflicto se debía a que ella habría llegado tarde.

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“Yo llegué siempre a mi hora”: la aclaración sobre el cambio de horario

Una usuaria le planteó una duda que se repitió en la conversación: “Osea llegó tarde y quiso cantar como si nada sabiendo que habían otros artistas esperando ? o qué fue lo que pasó?”. La cantante respondió de manera directa, con un tono firme.

“No, cariño. Yo llegué siempre a mi hora... fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público... no un empresario que no sabe lo que hace. Un abrazo!”, contestó.

En esa respuesta, Darcourt sostuvo tres puntos: que ella cumplió con el horario, que los cambios fueron decisión de la organización y que el recorte afectó a otros artistas. Además, apuntó su crítica a un “empresario” y no al público, al que destacó como su principal prioridad.

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Daniela Darcourt responde tras video viral en Barcelona: “Yo llegué siempre a mi hora”. TikTok

El episodio ocurrió el martes 28 de julio en Barcelona, en el recinto Olimpic Arena Badalona. Según el relato que acompaña el caso, Darcourt no pudo ofrecer un show completo “de su agrado” porque le pidieron bajarse del escenario de manera abrupta, lo que coincidió con el recorte del tiempo de presentación.

El momento fue especialmente sensible por tratarse de una fecha simbólica para peruanos en el exterior y porque la artista venía de varias paradas en su gira por Europa.

La gira por Europa y el antecedente en Roma

Darcourt se encuentra en un Tour Europa que incluyó presentaciones en París, Madrid y Milano. También tenía un show programado el 27 de julio en Roma, que no llegó a realizarse por un problema de organización.

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Sobre ese punto, se indica que la cantante lo explicó en un comunicado, donde señaló que hubo factores vinculados a la producción de la gira que escapaban de sus manos. Ese antecedente puso el foco en la logística de los eventos y en cómo decisiones de terceros pueden terminar afectando un concierto, incluso cuando el artista está listo para presentarse.

Daniela Darcourt no pudo presentarse en Roma. IG

Reclamos del público y una polémica que se instaló en redes

En redes, el caso se movió en dos direcciones: por un lado, el reclamo de asistentes que consideraron injusto que el show se corte bajando el volumen; y por otro, la discusión sobre responsabilidades y horarios.

La respuesta de Darcourt buscó cerrar esa duda principal —“llegó tarde” versus “cambiaron el horario”— y dejó planteado que el recorte fue una medida tomada desde la organización. Su comentario final reforzó la idea de que, pese al conflicto, su prioridad fue el público que pagó por verla: “A mí me importa el público”.

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