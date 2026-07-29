Detienen a la hermana de la mujer acusada de ordenar el incendio en La Victoria que provocó la muerte de 10 integrantes de una familia

La investigación por el incendio que causó la muerte de diez integrantes de una familia en La Victoria suma nuevas diligencias policiales. Las autoridades ampliaron las intervenciones contra personas que, según las primeras pesquisas, tendrían relación con el ataque que derivó en una de las tragedias más graves registradas en los últimos días en Lima.
La Policía Nacional del Perú concentra sus esfuerzos en reconstruir la cadena de responsabilidades alrededor del atentado. Entre las acciones recientes figura la captura de familiares de la principal sospechosa, mientras continúan las pesquisas para ubicar a quienes ejecutaron el ataque contra las mototaxis estacionadas frente al inmueble afectado.
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El caso mantiene como principal línea de investigación un presunto conflicto vinculado al control de zonas donde opera el transporte informal mediante mototaxis eléctricas. Esa hipótesis busca determinar si el ataque respondió a una represalia entre organizaciones enfrentadas por espacios de trabajo.
Las diligencias policiales también buscan esclarecer el recorrido de los responsables antes y después del atentado, así como confirmar el grado de participación de cada uno de los implicados. La información recopilada hasta el momento forma parte de la carpeta de investigación que permanece en desarrollo.
Policía captura a familiares de la principal sospechosa
La Policía Nacional del Perú intervino a Fabiola Ureta Vargas y a su pareja, Fabián, por su presunta vinculación con el ataque extorsivo que terminó con la muerte de diez integrantes de la familia Vílchez. Ambos fueron trasladados a la sede de la División de Investigación de Asuntos Sociales luego de que los agentes los identificaran como familiares de Yessenia Ureta Vargas, conocida como la “China Yessenia”, señalada por la hipótesis policial como la presunta autora intelectual del atentado.
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Según la información policial, las diligencias buscan determinar si los detenidos participaron de alguna forma en la planificación o en el apoyo logístico del hecho. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda de los autores materiales que ejecutaron el ataque.
Investigación apunta al uso de artefactos inflamables
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional del Perú, los responsables utilizaron artefactos inflamables contra unidades de transporte estacionadas frente a la vivienda. La acción, según las pesquisas, respondió a una medida de coacción luego del rechazo al pago de cuotas extorsivas.
Las imágenes incorporadas a la investigación muestran a los implicados al descender de vehículos menores para rociar combustible sobre las mototaxis eléctricas antes de provocar las explosiones. Ese material audiovisual constituye uno de los principales elementos que analiza el equipo investigador para identificar plenamente a los responsables.
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Las primeras pericias también establecen que el fuego comenzó en la parte exterior del inmueble. Después del contacto con materiales altamente inflamables, las llamas se extendieron con rapidez por la estructura de la vivienda, lo que ocasionó la muerte de cinco adultos y cinco menores de edad.
Las imágenes difundidas por América Noticias muestran a dos delincuentes que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, prendió fuego a una de las mototaxis estacionadas frente a la vivienda y, segundos después, escapó junto con su cómplice.
Ese registro audiovisual forma parte de las evidencias recopiladas por la Policía Nacional del Perú para reconstruir la secuencia del atentado. Los investigadores mantienen las labores destinadas a identificar y capturar a los responsables directos del ataque.
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Disputa por el transporte informal figura como principal móvil
La principal hipótesis policial sostiene que el atentado respondió a un conflicto entre presuntos integrantes de Los Vikingos, del cerro San Cosme, y Las Cachinas de Cercado, grupos que mantienen una disputa por el control de la zona donde funcionan mototaxis eléctricas en los alrededores de Gamarra y la avenida Aviación.
Según las diligencias, Yessenia Ureta Vargas, presunta integrante de Los Vikingos, habría ordenado el ataque después de una pelea callejera ocurrida entre ambos grupos. Esa represalia constituye la línea de investigación que desarrolla la Policía Nacional del Perú.
Oficial sostiene que existe una línea de investigación definida
El coronel Revoredo explicó que el perfil de las víctimas, el lugar del ataque y el modo de ejecución permiten vincular el caso con una disputa por espacios utilizados por servicios de transporte informal.
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“Como móvil de los hechos, hasta este momento, del perfil del lugar, del perfil de las víctimas y del modus operandi, se tiene que ha existido una competencia desleal, criminal, por parte de otro grupo que vio el crecimiento de esta persona. Anteriormente habían tenido una pelea por un espacio donde estos vehículos informales ocupaban para brindar sus servicios”, declaró.
El oficial también indicó que la organización involucrada ya se encuentra identificada por los investigadores. “Se tiene claramente la línea de acción. Se tiene objetivamente la trazabilidad y este lamentable evento criminal ha sido generado por un grupo de personas que deslealmente venían pugnando el trabajo informal en una zona cercana al lugar donde ocurrió el hecho”, afirmó.
Revoredo evitó ofrecer más detalles sobre las diligencias en curso para no afectar el desarrollo de la investigación. “Más pormenores no podemos dar en estos momentos porque los vamos a capturar”, señaló.
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