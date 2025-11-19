Perú Deportes

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El joven delantero peruano aprovechó su titularato con los ‘rimenses’ para anotar un soberbio gol con el que dejó en la lona a los ‘albos’, en Piura

El delantero puso el 2-0 con espectacular tanto desde fuera del área. (Video: L1MAX)

Diego Otoya no dejó pasar la oportunidad para hacerse notar con Sporting Cristal. El delantero peruano, de 21 años, devolvió la confianza depositada por el entrenador Paulo Autuori al concretar un golazo desde afuera del área contra Atlético Grau, en Piura, con el que resolvió el último partido del Torneo Clausura 2025.

El cuerpo técnico del club ‘rimense’ apostó por la inclusión como titular del joven valor, dejando a un lado a los pocos experimentados que luchan por el puesto —como el goleador Irven Ávila y el refuerzo Felipe Vizeu—, acompañando a Mateo Rodríguez en la misión de anotar dianas.

La meta trazada por parte de Diego Otoya se cumplió en el complemento cuando tiró de fuerza y sorpresa al sacar de la galera un golazo desde afuera del área imposible de bloquear por parte del portero Patricio Álvarez, quien tan solo atinó a seguir la trayectoria del esférico con la mirada.

No es la primera vez que el delantero nacional regala una anotación de enorme factura. Hace más de un año durante un compromiso contra Sport Huancayo, desarrollado en el estadio Alberto Gallardo, se hizo presente con un ‘espuelazo’ que puso en pie a todos los presentes.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Diego OtoyaSporting CristalLiga 1Atlético Grauperu-deportes

