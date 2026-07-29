Canciller Carlos Espá confía que el Congreso aprobará facultades que pide Keiko Fujimori: “La oposición va a votar a favor”

Carlos Espá, aspirante a la Presidencia de la República, registra una carrera vinculada a la gestión y a la comunicación, según su hoja de vida ante el JNE. Foto: El Comercio

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El Gobierno de Keiko Fujimori alista su primer gran proyecto legislativo apenas un día después de asumir funciones. El Ejecutivo solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas por 120 días calendario con el objetivo de aprobar una serie de decretos enfocados en seguridad ciudadana, empleo, modernización del Estado, impulso a las mypes y simplificación administrativa, entre otras materias anunciadas durante el Mensaje a la Nación.

Mientras el pedido termina de ser afinado por el Consejo de Ministros, el canciller Carlos Espá expresó su confianza en que la iniciativa reciba el respaldo del Parlamento, incluso de los grupos de oposición. El ministro sostuvo que la principal preocupación de la ciudadanía es combatir la delincuencia y aseguró que espera un respaldo amplio para las reformas que el Ejecutivo busca poner en marcha durante los primeros meses de gestión.

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Carlos Espá espera respaldo del Congreso para aprobar la delegación de facultades

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, posan tras la juramentación. (Presidencia del Perú)

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas que el Gobierno presentará al Congreso tras participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

Consultado por la prensa, el canciller afirmó que existe confianza en que la representación nacional apruebe la solicitud planteada por el Ejecutivo y señaló que la lucha contra la inseguridad ciudadana será uno de los principales argumentos para conseguir ese respaldo.

“La gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Yo estoy seguro que la oposición inclusive va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar”, declaró.

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Aunque evitó adelantar el contenido definitivo del proyecto, Espá indicó que el Gobierno continúa trabajando en la propuesta y anunció que en los próximos días realizará nuevos anuncios relacionados con las reformas.

El canciller también recordó que, si bien la Cámara de Diputados está presidida por la oposición, sus integrantes representan a todos los peruanos, por lo que expresó su expectativa de que el debate priorice las necesidades del país.

“Estoy seguro, tengo esa gran esperanza de que todos los peruanos nos vamos a unir para que estos cinco años sean cinco años de prosperidad y de avanzar en las reformas que el Perú necesita”, manifestó.

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Las declaraciones del titular de Relaciones Exteriores se producen mientras el Consejo de Ministros termina de elaborar el proyecto de ley que solicitará al Parlamento la delegación de competencias para legislar mediante decretos legislativos durante cuatro meses.

¿Qué reformas busca aprobar el Gobierno con las facultades legislativas?

Una imagen combina el retrato de Keiko Fujimori con una sesión plenaria del Congreso de Perú, en medio del debate sobre la reducción de feriados.

La solicitud que prepara el Ejecutivo forma parte de las primeras acciones para ejecutar los anuncios realizados por Keiko Fujimori durante su Mensaje a la Nación. Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, la iniciativa busca dotar al Gobierno de herramientas legales para responder con mayor rapidez a los principales problemas del país.

Entre las materias incluidas figuran seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, protección de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, modernización del Estado, desarrollo productivo y cambios tributarios y aduaneros.

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Dentro de ese paquete también se incorporan propuestas que ya han generado debate público. Una de ellas permitiría al Ejecutivo crear, fusionar, dividir, reorganizar o eliminar organismos públicos que dependan del Poder Ejecutivo cuando considere que existen funciones duplicadas o que pueden prestarse de manera más eficiente desde otra institución.

En la práctica, esto podría alcanzar a entidades como Sunat, Indecopi, Sunafil, Osiptel, Osinergmin, Reniec, Serfor, Sernanp, Pronabec, Cofopri y otros organismos adscritos a ministerios, aunque el proyecto precisa que los servicios públicos deberán mantenerse durante cualquier proceso de reorganización.

La propuesta también contempla cambios laborales, entre ellos la posibilidad de modificar el régimen de feriados nacionales, fortalecer la meritocracia en el sector público, establecer incentivos para retiros voluntarios de servidores estatales y adoptar medidas orientadas a la formalización del empleo.

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Otro de los objetivos del Ejecutivo es avanzar con el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, una de las promesas anunciadas por la presidenta. De acuerdo con lo informado por el Gobierno, esta medida estaría acompañada por mecanismos de apoyo dirigidos a las micro y pequeñas empresas para facilitar su implementación.

Además, durante la primera sesión del Consejo de Ministros también se abordó la continuidad de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, con el propósito de impulsar reformas operativas y recuperar el control de los establecimientos penitenciarios como parte de la estrategia contra la criminalidad.

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