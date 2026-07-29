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Canciller peruano considera que pronto se recuperará relación diplomática con México: “No podemos estar separados”

Carlos Espá afirmó que el gobierno trabaja para restablecer el vínculo con México y abordó la situación de Betssy Chávez, asilada en la embajada mexicana en Lima

Carlos Espá juró como el nuevo Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores en una solemne ceremonia oficial. La Presidenta de la República fue la encargada de tomarle el juramento de estilo. | Canal N
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó detalles sobre el estado de la relación con Perú tras la reciente toma de mando de Keiko Fujimori. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, conversó con la mandataria peruana con el objetivo de allanar el camino hacia una posible reconciliación entre ambos países.

“Evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones. Entonces, en ese marco es que se está platicando y espero que pronto podamos dar más noticias”, expresó la jefa de Estado mexicana.

Asimismo, aclaró que continúa el apoyo hacía el expresidente Pedro Castillo, el cual se encuentra recluido en el penal de Barbadillo en Lima. Mientas que se espera que Betssy Chávez, quien está resguardada en la embajada de México en Perú, pueda ser trasladada a territorio mexicano.

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(Presidencia)

¿Pronta integración con México?

Al término del desfile cívico militar, en el marco de las Fiestas Patrias 2026, el canciller Carlos Espá dialogó con la prensa sobre los desafíos diplomáticos que asume el nuevo gobierno. Espá subrayó la importancia de restaurar la relación entre México y Perú, destacando los lazos históricos y culturales.

“El Perú y México son dos países hermanos, son países tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, somos herederos de dos culturas inmensas. (...) No podemos estar separados de México. Tenemos que estar juntos y estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración”, manifestó el canciller.

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El caso de Betssy Chávez

Consultado sobre la situación de Betssy Chávez, exprimera ministra que permanece bajo resguardo en la embajada de México en Lima, el canciller Carlos Espá reiteró que la decisión sobre su salvoconducto se tomará respetando el marco internacional.

“En el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del derecho internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas del año 54, que desde mi punto de vista es muy clara”, explicó.

Espá aseguró que el gobierno peruano evaluará cuidadosamente la solicitud de asilo y el posible traslado de Chávez a territorio mexicano.

“Estoy seguro que en el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas, de acuerdo a los principios del derecho internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas del año 54, que desde mi punto de vista es muy claro”, reiteró ante los periodistas.

Un hombre y una mujer sentados frente a frente con un retablo artesanal. Una foto circular de Betssy Chávez se superpone en el centro.
Betssy Chávez aparece en una composición que la sitúa entre un hombre y una mujer, ambos vestidos formalmente, con un retablo artesanal peruano en el centro de la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oposición

Espá también comentó sobre la situación política interna, señalando la necesidad de consenso en el Congreso para implementar medidas urgentes contra la criminalidad y fortalecer la gobernabilidad.

“El Congreso de la República va a desempeñar, va a desarrollar un rol que es el que le corresponde. (...) Y la oposición, yo estoy seguro y tengo la esperanza, tengo la seguridad, que va a ser una oposición leal, que va a ser una oposición democrática, porque todos somos peruanos”, sostuvo.

El ministro insistió en que la prioridad del Ejecutivo es dejar atrás las disputas políticas y enfocarse en las demandas ciudadanas, especialmente en lo referente a la lucha contra la inseguridad.

“Debemos dejar de lado ya todo lo que fue el tema de las elecciones y, sobre todo, lo que han sido estas facturas pendientes de los últimos 25 años. Hay que mirar hacia adelante”, enfatizó.

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