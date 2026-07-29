FF.AA. abatieron a ‘Camarada Richard’ en el Vraem: cabecilla narcoterrorista fue autor de la matanza de Huarcatán en 2021

Fuerzas de élite del Ejército Peruano y la Policía Nacional, con apoyo de helicópteros de la FAP, llevaron a cabo una incursión en el VRAEM que culminó con la muerte del cabecilla terrorista 'Richard' y la incautación de armamento. | Canal N

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Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional ejecutaron el operativo denominado “Quiñones” en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una intervención que permitió abatir a Jhonny Curo Rojas, conocido como ‘Camarada Richard’, uno de los mandos militares de la organización terrorista Sendero Luminoso (PCP-Militarizado) en esta zona del país.

La operación se desarrolló en la zona de Alto Mantaro, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), con participación de unidades especiales del Comando Especial del Vraem (CEVRAEM), la Policía Nacional y apoyo aéreo. Según las autoridades, Richard era considerado un blanco de alto valor debido a su posición dentro de la estructura armada y su control en el grupo terrorista.

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Un retrato de Jhonny Curo Rojas, alias ‘Camarada Richard’, se expone junto a una vista aérea del Vraem con armamento militar que señala el área de su abatimiento en un operativo.

‘Camarada Richard’ era el tercero al mando en Sendero Luminoso

El general de brigada Sandor Gálvez Chavera, jefe del Estado Mayor de Operaciones del CEVRAEM, explicó que la intervención fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre diversas instituciones. Según detalló, participaron equipos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio CEVRAEM, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y el Frente Policial Vraem.

“Hemos podido, a través de una operación conjunta integrada con la Policía Nacional y a través de informaciones de inteligencia, abatir al delincuente terrorista Richard”, señaló el oficial durante la presentación de los resultados del operativo.

Gálvez indicó que el cabecilla pertenecía al denominado buró político de tercera línea de mando de la organización terrorista y que tenía un papel relevante dentro de las columnas armadas. “Es un blanco de alto valor, importante para su organización”, afirmó el general, al remarcar que se trataba de uno de los antiguos integrantes que permanecían en las filas subversivas.

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Materiales incautados al ‘Camarada Richard’ de Sendero Luminoso, incluyendo documentos con el símbolo del partido, exhibidos por las fuerzas de seguridad peruanas en el Vraem. (Canal N)

Incautaron fusil, municiones y equipos de comunicación

Durante la intervención, las fuerzas del orden encontraron en poder del ‘Camarada Richard’ diversos materiales utilizados por la organización terrorista. Entre los objetos incautados se halló un fusil Galil calibre 5.56 mm, cargadores con municiones, explosivos, una radio de comunicación y objetos personales.

El general Gálvez explicó que el arma encontrada habría pertenecido al Ejército peruano y que figuraba como perdida desde el año 2010. “Se dio por perdido o robado”, indicó, al señalar que podría haber sido obtenido tras un ataque contra las fuerzas del orden.

Asimismo, detalló que el equipo de comunicación encontrado era utilizado para mantener contacto entre las columnas terroristas que operan en el Vraem. Las autoridades señalaron que los objetos fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes.

Las fuerzas del orden exhiben un fusil Galil, cacerinas abastecidas, una radio ICOM y otros equipos incautados al ‘Camarada Richard’ en el Vraem. (Canal N)

Un militar resultó herido

La operación también dejó un integrante del Ejército herido durante el enfrentamiento terrestre registrado contra otros miembros de la columna terrorista. El militar fue atendido inicialmente en el Fuerte Pichari y luego evacuado a Lima para continuar con su recuperación.

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Según informó el jefe del CEVRAEM, durante la extracción del personal militar y la evacuación del herido, uno de los helicópteros recibió 18 impactos de bala por parte de los remanentes terroristas que permanecían en la zona.

Gálvez destacó que la operación fue planificada para evitar daños a civiles debido a la cercanía con centros poblados. “Es una operación quirúrgica, muy entrenada, con gente especializada de fuerzas especiales”, explicó, al señalar que no se registraron daños colaterales durante la intervención.

En una exitosa operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona del Alto Mantaro, fue abatido el terrorista 'Richard', miembro del buró político y blanco de alto valor. Se incautó un fusil Galil que perteneció al Ejército, entre otros pertrechos. | Canal N

‘Camarada Richard’ y la matanza en Huarcatán

El nombre del ‘Camarada Richard’ también estuvo relacionado con uno de los ataques más graves atribuidos a los remanentes de Sendero Luminoso en los últimos años. En marzo de 2021, una columna terrorista ingresó al centro poblado de Huarcatán, ubicado en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta (Ayacucho), donde fueron asesinados cuatro integrantes de una familia.

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Según las investigaciones fiscales y reportes de la época, las víctimas fueron identificadas como Pedro Curiñaupa Arone, Gregorio Ccayas Limache, Yolanda Canchanya y dos menores de edad, quienes habrían sido atacados bajo la acusación de colaborar con las fuerzas del orden. La Fiscalía abrió una investigación por terrorismo tras el hecho ocurrido en la zona del Vraem.

De acuerdo con información difundida tras el ataque, la columna responsable estaba vinculada al mando conocido como ‘Richard’, quien habría tenido control sobre ese grupo armado. La incursión generó condenas de diversos sectores políticos y sociales por la violencia ejercida contra civiles en esta zona del país.

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