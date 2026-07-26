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Roberto Mosquera consiguió una marca que lo catapulta a la historia: alcanzó los 200 partidos como director técnico de Sporting Cristal

De 70 años, el entrenador peruano ha vivido tres periplos en el Rímac. En los dos primeros logró salir campeón. Su última aventura supone un auténtico desafío por la delicada actualidad en la clasificación

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Roberto Mosquera registra 200 partidos como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero
Roberto Mosquera registra 200 partidos como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

El nombre de Roberto Mosquera ha estado ligado en Sporting Cristal desde que fuera un futbolista en activo. Cerrada esa etapa, se metió de lleno a la dirección técnica en clubes de menor fuste hasta que le llegó la oportunidad de volver al Rímac como líder de vestuario. Y en esa función sumó grandes logros en materia de títulos y reconocimientos, siendo el último uno que enaltece su profesionalismo: llegar a los 200 partidos dirigidos.

No es menos cierto que el momento en el que lo celebra no es el mejor, pero tampoco puede dejarse de lado un récord al que le ha sacado mucho lustre en comunicación con L1MAX: “Es para mí un logro importante, porque en esos 200 partidos solo hemos perdido 10. Son números que me llenan de satisfacción y también de responsabilidad, porque me van a pedir lo mismo en esta parte nueva”.

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Roberto Mosquera vive un tercer capítulo como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero
Roberto Mosquera vive un tercer capítulo como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

Fue a mediados de la década de los noventa cuando Mosquera se acercó a su actual experiencia al ser la mano derecha de Sergio Markarián, el líder de vestuario de Sporting Cristal. De aquella vivencia, más que enriquecedora, le quedó marcado a fuego el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997, tras la derrota en la final (0-1) a manos del Cruzeiro.

A continuación, Roberto Mosquera dio el paso definitivo al ubicarse en los banquillos como director técnico. Su recorrido, eso sí, lo hizo en clubes provincianos, en los que atravesó toda clase de situaciones. Durante esa época, el profesional peruano era reconocido por la insistencia del juego estético basado en pequeñas asociaciones que derivasen en la efectividad a campo contrario.

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El cénit de su carrera llegó entre el 2010 y 2011 llevando las riendas del Sport Huancayo, club al que revitalizó hasta llevarlo a la Copa Libertadores. Por esa encomiable labor fue condecorado como el Mejor Entrenador de la temporada y tiempo más tarde, exactamente en 2012, llegó a ser contratado por Sporting Cristal.

Con la oportunidad de retornar a La Florida, esta vez como entrenador oficial, Roberto Mosquera echó a andar y de manera inmediata plasmó su sello en un equipo que se rehízo para salir campeón, lo que significó su primer título. A pesar del logro, posteriormente, se marchó, pero años más tarde volvió —configurando su segunda vuelta— y consiguió otro campeonato local.

Roberto Mosquera, de 70 años, ha cerrado la puerta a la selección peruana. - Crédito: Difusión
Roberto Mosquera, de 70 años, ha cerrado la puerta a la selección peruana. - Crédito: Difusión

Mosquera, tercer capítulo

A pesar de que el segundo periplo de Roberto Mosquera arrojó un porcentaje importante de números en azul, la falta de conexión con el plantel y su libreto predecible dieron pie a que los estamentos de la entidad dieron por concluida su aventura como adiestrador ‘celeste’.

Durante los años posteriores, la trayectoria de Mosquera entró en una dinámica declinante, mientras que Sporting Cristal se sumergió a un periodo claroscuro, que halló su punto más crítico en el periodo 2026 con el acercamiento a la zona de descenso.

En una medida, tal vez un poco desesperada, los directivos de Cristal entendieron que necesitaban a un hombre de la casa que conociese a la perfección el manejo de un vestuario deprimido. Sin más que pensar, se negoció un tercer regreso del técnico peruano, quien con 70 años aceptó orgullosamente el desafío.

Lejos de sentir miedo siento felicidad, siento que este tipo de responsabilidad con el equipo que amo no es la primera vez, tal vez sea la última, y voy a dar el 100 por ciento de lo que puedo dar. Mi sentir y mi responsabilidad es diferente, porque es el equipo que amo, no es cualquier equipo”, declaró en su presentación.

Roberto Mosquera saludando a los periodistas a su llegada a La Florida. - Crédito: Sporting Cristal
Roberto Mosquera saludando a los periodistas a su llegada a La Florida. - Crédito: Sporting Cristal

Comprometido con Cristal, Mosquera se puso manos a la obra en La Florida. Su primera misión fue levantar los ánimos del equipo al tiempo que trabajó con jóvenes y experimentados para uniformizar una idea por lo que resta del ejercicio liguero.

Sus primeras evaluaciones, con nota aprobatoria, llegaron en la Copa de la Liga 2026, donde alcanzó los cuartos de final. Ahora, centra esfuerzos en recuperar terreno en el Torneo Clausura.

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