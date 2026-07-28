Congresistas de Juntos por el Perú se retiran del hemiciclo antes del mensaje de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori juró este martes 28 de julio como presidenta de la República ante el Congreso. Sin embargo, minutos antes de ofrecer su primer mensaje a la Nación, la ceremonia estuvo marcada por la protesta de los congresistas de Juntos por el Perú y algunos integrantes de Ahora Nación, quienes abandonaron el hemiciclo tras exhibir fotografías de las personas fallecidas durante las protestas sociales y exigir, de manera unísona, justicia para las víctimas.
Como parte de su manifestación, los parlamentarios levantaron fotografías de ciudadanos fallecidos durante las protestas sociales ocurridas en el país y, de manera conjunta, exigieron justicia para las víctimas. La acción se produjo instantes antes de la intervención presidencial y generó uno de los momentos de mayor tensión durante la ceremonia de transmisión de mando.
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Tras retirarse del recinto, el diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, explicó la posición de su bancada mediante un pronunciamiento difundido en su cuenta de X. En el mensaje sostuvo que su agrupación considera que el inicio del nuevo gobierno no representa un cambio para el país.
“Frente a un Gobierno que no representa un nuevo comienzo, sino la continuidad de un modelo que ha deteriorado nuestra democracia y ha servido para blindar a los responsables del sufrimiento de nuestro pueblo, nuestra bancada se retira hoy del hemiciclo”, escribió el parlamentario.
Asimismo, afirmó que permanecer durante el discurso presidencial habría significado respaldar políticamente a la nueva administración. “No seremos testigos silenciosos de ese mensaje. No legitimaremos con nuestra presencia a quienes han antepuesto sus intereses a los del Perú. Nos retiramos en respeto a las víctimas y en coherencia con nuestro compromiso irrenunciable de defender la justicia, la democracia y la dignidad nacional”, agregó.
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La salida de los representantes de ambas agrupaciones ocurrió mientras el resto de legisladores permanecía en sus escaños para escuchar las primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado. Pese a la protesta, la sesión solemne continuó conforme al protocolo establecido para la transmisión del mando presidencial.
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