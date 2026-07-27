Perú

Así fue la llegada del rey de España al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori

El rey Felipe VI encabeza la segunda delegación de mandatarios que llega al país con motivo de la ceremonia que se realizará en el Congreso el 28 de julio

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Así fue la llegada del rey Felipe de España para la toma de mando de Keiko Fujimori este 28 de julio. Latina

El rey de España, Felipe VI llegó al Perú como líder de la delegación del país europeo para participar de la toma de mando de Keiko Fujimori en el Congreso mañana como parte de la celebración de las Fiestas Patrias.

El canciller, Carlos Pareja, esperó al representante del reino de España en el Grupo Aéreo N° 8 y lo recibió luego de una espera de unos minutos después de la llegada de la aeronave española, que tocó suelo peruano a las 8:30 a.m aproximadamente.

Felipe VI caminó sobre la alfombra roja preparada para él como parte del protocolo de recepción y recibió el saludo de cadetes de la Fuerza Aérea del Perú acompañado del canciller y del Mayor General FAP Roberto Aranda.

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Para hoy también está prevista la llegada de los presidentes Yamandú Orsi de Uruguay y Rodrigo Paz Pereira de Bolivia.

Felipe VI llegó a Lima para participar en toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles)
Felipe VI llegó a Lima para participar en toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles)

En la tarde y noche, se espera el arribo de los mandatarios Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá, Nasry Asfura de Honduras, Daniel Noboa de Ecuador y Luis Abinader Corona de República Dominicana.

La lista difundida por Cancillería también incluye a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile, Jamil Mahuad de Ecuador, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Mireya Moscoso de Panamá, además de Mike Eman, primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos.

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Entre otras autoridades que llegarán al Perú figuran Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, secretario general de la Comunidad Andina (CAN).

Delegación de Estados Unidos llegó ayer

Durante la tarde del domingo 26 de julio, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos,Christopher Landau, llegó a Lima para participar de la ceremonia en representación del presidente Donald Trump.

Representante de Estados Unidos llega al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)
Representante de Estados Unidos llega al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)

Según anunció la Cancillería, el funcionario estadounidense llegó al Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú y fue la primera delegación que llegó al país para estar presentes en la ceremonia de asunción de mando.

A solo dos días de asumir la Presidencia del Perú, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori anunció que se reunió con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en su oficina de San Isidro, según informó en X la cuenta de la Oficina de la presidenta electa.

En la publicación se indicó que “la presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, con quien sostuvo una reunión sobre la agenda bilateral, el fortalecimiento del comercio y la inversión, la seguridad ciudadana y la cooperación frente al fenómeno El Niño”.

Además se indicó que “el embajador trasladó, además, el saludo del presidente Donald Trump y destacó los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos” durante el encuentro.

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