Keiko Fujimori presenta a tres miembros de su gabinete de ministros un día antes de jurar como presidenta. (Foto: Andina)

Un día antes de asumir como la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori anunció públicamente a tres miembros de su gabinete ministerial que estará liderado oficialmente por el vicepresidente electo, Luis Galarreta.

Mientras que Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros; Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, asumirá el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, el excandidato presidencial, Carlos Espá, quien asumió las funciones de director de comunicaciones en la embajada de Estados Unidos en el Perú, fue oficializado como el nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Posibles integrantes del Consejo de Ministros

Según el programa Esta Noche con Milagros Leiva, como parte de la conformación del primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori, se encontraría Rafael Rey como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La justificación para esta posibilidad radica en su cercanía con Fujimori, su alineamiento político y su experiencia en el sector público.

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El excandidato presidencial Rafael Belaúnde no descarta ser parte del gabinete ministerial de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En cuanto al Ministerio de Defensa, la figura propuesta sería Rafael Belaúnde Llosa, quien previamente era vinculado a Energía y Minas, pero habría sido desplazado por potenciales conflictos de intereses relacionados con su trayectoria empresarial.

La designación de Belaúnde Llosa se asociaría a la respuesta estatal ante emergencias, especialmente ante el escenario de un “Niño feroz”, como ocurrió durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

En el Ministerio del Interior, la apuesta principal según el medio periodístico, sería el general Astudillo, cercano al fujimorismo y a su lideresa.

Fujimori juramentaría a su gabinete el 28 de julio

La decisión de la presidenta electa de presentar a parte de su gabinete de ministros un día antes de asumir en cargo podría tener relación con una posible juramentación del Consejo de Ministros completo el 28 de julio, mismo día en el que Fujimori asumirá la presidencia.

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Esto se adelantó previamente en una declaración brindada el pasado 22 de julio por Miguel Bardales, representante de las iglesias evangélicas en el Perú. Según él, Fujimori solicitó que la tradicional misa de acción de gracias no se realice el 29 de julio, sino al día siguiente, el 30 de julio, pues ella se reunirá el miércoles con su gabinete ministerial.

“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas y que, por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30”, explicó Bardales a Panamericana.

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