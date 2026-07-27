“En dos años no se recuperan 40 que perdimos”: la firme respuesta de Antonio Rizola a las críticas a la selección peruana de vóley

La participación de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 estuvo marcada por las críticas tras las derrotas sufridas en el inicio del torneo. Sin embargo, el entrenador Antonio Rizola dejó en claro que nunca prestó atención a esos cuestionamientos y defendió el trabajo que viene realizando al frente del combinado nacional, asegurando que la reconstrucción del vóley peruano requiere tiempo y no puede medirse únicamente por los resultados inmediatos.

En declaraciones para Latina, el técnico brasileño sostuvo que muchas de las opiniones provienen de personas que desconocen la realidad del equipo y el proceso que atraviesa la ‘bicolor’. Además, remarcó que su prioridad siempre ha sido el desarrollo del grupo y no responder a los comentarios externos.

PUBLICIDAD

“Yo no vi crítica ninguna, porque no miro. Muchas personas que critican no saben lo que pasa dentro. Quien hace mejor que los otros puede criticar, quien no hace mejor tiene que aplaudir de afuera. A mí no me gusta ese tipo de críticas de uno que no vive el momento, que no sabe. Hay personas que critican y en otros momentos estaban elogiando, estaban hablando bien, ahora hablan mal”, expresó.

Antonio Rizola lidera la reconstrucción de la selección peruana de vóley con el objetivo de recuperar su esencia ganadora. (Video: FPV)

En esa misma línea, Rizola cuestionó la falta de coherencia de algunos comentarios y pidió valorar el esfuerzo de las jugadoras, que lograron recuperarse después de un inicio complicado para cerrar el certamen con tres victorias consecutivas. Asimismo, remarcó que la reconstrucción del vóley peruano requiere tiempo y que los resultados no pueden evaluarse sin considerar el contexto del proceso que atraviesa la ‘bicolor’.

PUBLICIDAD

“Mi pregunta es: ¿en qué momento debo acreditarte, cuando habló mal o cuando habló bien? Porque es contradictorio. Hay que reconocer lo que están haciendo las jugadoras y hay que entender que en dos años no se recupera 40 años que perdimos. Esto no se recupera. No se recupera en dos años todo lo que se creó de problemas. No fuimos nosotros que creamos toda esta dificultad”, afirmó.

Pidió no generar divisiones entre las voleibolistas

El entrenador brasileño también se refirió a los constantes debates sobre las jugadoras que integran actualmente la selección y aquellas que, por diferentes motivos, no forman parte del proceso. En ese sentido, pidió evitar comparaciones que puedan generar enfrentamientos entre las propias deportistas.

PUBLICIDAD

“No quiero que se cree una rivalidad entre las atletas peruanas, porque no se trata de crear rivalidades, es evaluar el porqué y lo que pasó. No es justo. Ningún atleta no quiere representar su país. Hay que entender y descubrir el porqué. La cosa no puede ser simple así”, señaló.

Perú terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Para reforzar su argumento, Rizola comparó la realidad peruana con la de otras selecciones sudamericanas, donde las principales figuras acuden al llamado de sus combinados nacionales incluso después de terminar sus temporadas en el extranjero.

“Si usted mira a Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, no hay una atleta que no se presentó porque no quiere representar el país. Ninguna. Todas las argentinas finalizaron campeonatos en Europa y cuatro días después estaban ahí jugando con su selección. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasó? Estoy seguro que no es contra ninguno, pero también no es a favor de ninguno”, concluyó.

PUBLICIDAD

Tras finalizar la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con el quinto lugar, la selección peruana ahora pondrá la mira en el Campeonato Sudamericano, que se disputará en septiembre en Brasil. Rizola espera que ese nuevo desafío permita seguir consolidando un proceso que, según considera, todavía se encuentra en una etapa de reconstrucción y necesita tiempo para ofrecer sus mejores resultados.