“Muy lento”: el proceso contra ‘El Monstruo’ avanza con demoras y en medio de sospechas de proteccionismo

El proceso judicial contra ‘El Monstruo’, cuyo nombre real es Erick Moreno Hernández, figura central de una serie de delitos violentos en el norte de Lima, ya viene generado preocupación por su “lento avance” y por la sospecha de “proteccionismo” por parte de autoridades, según reportó Exitosa.
Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, afirmó que la extradición del sindicado se realizó únicamente por una condena pendiente por robo agravado y secuestro, sin incluir los delitos que se le imputaron en 2024, como liderazgo en organizaciones criminales responsables de asesinatos y extorsiones en distritos como Comas, Carabayllo y Puente Piedra.
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Rivadeneyra detalló a Exitosa que la extradición de ‘El Monstruo’ desde Paraguay al Perú fue solicitada solo por los cargos inicialmente comprobados, dejando fuera otros hechos delictivos más recientes.
“Se inició un proceso de extradición con lo básico, con lo poco que se tenía y así hicieron”, expresó el exjefe policial. Además, explicó que el procedimiento avanza de manera fragmentada, ya que cada delito amerita una solicitud independiente, por lo que se prevén nuevas ampliaciones para incluir los casos surgidos tras el primer cuadernillo presentado ante la justicia paraguaya.
Lentitud en la investigación
El desarrollo del caso ha sido calificado como “muy lento” por el propio Rivadeneyra, quien subrayó que aunque ‘El Monstruo’ fue capturado el 24 de septiembre de 2025 y trasladado al Perú el 28 de enero, los avances resultan insuficientes.
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Este caso, considerado de alta complejidad por su impacto y la cantidad de autoridades presuntamente implicadas, “ha perdido la atención” y enfrenta trabas burocráticas. Según la información difundida por Exitosa, un juez declaró que se trata de una investigación “muy compleja”, mientras que Rivadeneyra remarcó que la falta de coordinación entre organismos, como el Parlamento Andino, impide agilizar la compatibilización de normas y procedimientos necesarios para avanzar con celeridad.
Implicancias de corrupción
El exjefe de la Brigada Especial advirtió que el expediente de El Monstruo podría arrojar información relevante sobre posibles conexiones con actos de corrupción en las fuerzas policiales, mandos altos, gremios de construcción civil, alcaldes, congresistas y otras autoridades.
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Rivadeneyra, además, enfatizó que “no ha habido esa coordinación y no existe, pues, a nivel de otras esferas, como el Parlamento Andino, para poder compatibilizar las normas y los procedimientos que hagan esto más célere”, lo que obstaculiza el esclarecimiento de los vínculos y la persecución penal de todos los involucrados.
También indicó que, en febrero de 2025, el entonces ministro y el comandante general de la policía recibieron información sobre un operativo para capturar a ‘El Monstruo’ en diciembre de 2024 y no brindaron el apoyo necesario.
“El líder de la policía sale permanentemente en todos los operativos, cualquier tipo de captura. Pero en ese tiempo, no le interesó”, declaró el exjefe policial. Además, sostuvo que si no hubiera sido por las denuncias y el respaldo de periodistas de diversos medios, la persecución hasta Paraguay no se habría concretado.
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Procesos pendientes
Se reveló que existen investigaciones pendientes en organismos de la fiscalía relacionadas con organizaciones de construcción civil, alcaldes y autoridades, que han sido postergadas y no han avanzado a la par del proceso judicial principal.
Rivadeneyra advirtió que estas indagaciones “han sido soslayadas totalmente por otras áreas de la fiscalía” y que es incierto si llegarán a desarrollarse, ya que la causa principal ha pasado a la etapa judicial, dejando en suspenso los posibles delitos conexos.
Durante la entrevista, se expresó el deseo de que ‘El Monstruo’ enfrente la totalidad de los cargos cometidos y que la justicia peruana logre determinar responsabilidades por el daño causado a numerosas familias. La cobertura periodística insistió en la necesidad de transparencia y rigurosidad en la investigación, así como en el seguimiento de todas las conexiones que permitirían desarticular redes criminales y de corrupción asociadas al caso.
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