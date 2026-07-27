“Superamos la expectativa”: Antonio Rizola hizo un balance del quinto lugar de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El técnico de la selección peruana destacó el crecimiento del equipo durante la competencia continental en Lima. (Video: Latina)

La participación de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 dejó sensaciones alentadoras para Antonio Rizola. Si bien el equipo no logró clasificar a las semifinales y terminó en el quinto lugar del certamen disputado en Lima, el entrenador brasileño aseguró que el balance es favorable debido a la capacidad de reacción que mostró el plantel tras un inicio complicado.

En declaraciones para Latina, el seleccionador nacional destacó el crecimiento que evidenció la ‘blanquirroja’ a lo largo del torneo y sostuvo que el grupo incluso superó las expectativas que se había planteado antes de la competencia. Para Rizola, la respuesta del equipo en los momentos de mayor dificultad fue uno de los aspectos más valiosos de la campaña.

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El técnico recordó que el debut ante Chile marcó un punto de inflexión para la selección. La derrota en sets corridos terminó condicionando las opciones de avanzar a las semifinales, aunque también sirvió como una experiencia de aprendizaje para el grupo.

“Un balance altamente positivo. Superamos la expectativa nuestra de clasificarse, porque tuvimos un partido que no jugamos bien y esto nos llevó a una situación grande de aprendizaje. Salimos de una situación difícil. Jugamos con Brasil, perdimos también, lo que es un resultado normal, pero después crecimos contra Bolivia, contra Venezuela, haciendo dos partidos espectaculares con determinación”, señaló.

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Antonio Rizola valoró el quinto lugar de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Tras las caídas frente a Chile y Brasil en el inicio de la competencia continental, Perú logró recuperarse con triunfos sobre Bolivia, Ecuador y Venezuela, cerrando el torneo con tres victorias y mostrando una evolución en su funcionamiento colectivo.

La victoria ante Venezuela fortaleció al grupo

Uno de los partidos que más valoró Antonio Rizola fue el duelo por el quinto lugar frente a Venezuela. Perú ganó el encuentro por 3-1, aunque estuvo muy cerca de liquidarlo en sets corridos. La selección desperdició varias oportunidades de match point en el tercer parcial y permitió que el conjunto llanero descontara antes de reaccionar en el cuarto set.

Lejos de enfocarse en el tercer parcial perdido, el entrenador resaltó la fortaleza mental que mostró el equipo para recuperarse y terminar asegurando la victoria. “Salimos otra vez de una situación de dificultad, ganando 2-0 (ante Venezuela) y perder como perdemos ese tercer set. Normalmente un equipo perdería 3-2 el partido. Esto fue una ganancia grande como confianza del equipo”, explicó.

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Para el estratega brasileño, ese episodio representa un paso importante en el proceso de consolidación del plantel, ya que las jugadoras demostraron que podían sobreponerse a un momento adverso sin perder el control del partido.

Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

El aspecto emocional, una de las mayores ganancias

Antonio Rizola también destacó el crecimiento emocional de sus dirigidas durante la competencia. Consideró que, una vez superado el golpe de las primeras derrotas, el equipo logró soltarse dentro de la cancha y mostró un mejor nivel de juego, especialmente en los encuentros finales del torneo.

“Yo creo que esa tranquilidad fue más porque demostramos que somos capaces de hacer mejor las cosas y ellas se recuperaron emocionalmente de una forma maravillosa. Esto me alegró mucho. Me alegró porque es ganancia y necesitamos de esto”, afirmó.

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Concluida la Copa Sudamericana de Vóley 2026, la selección peruana ahora centrará su preparación en el Campeonato Sudamericano, que se disputará en septiembre en Brasil y otorgará plazas para futuras competencias internacionales. Para Antonio Rizola, el quinto lugar obtenido en Lima representa un punto de partida para seguir fortaleciendo a un grupo que mostró una clara evolución con el paso de los partidos.