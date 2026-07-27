Caída de techo en una discoteca de El Callao deja dos heridos: municipalidad clausura local

Se cayó el techo de una discoteca en el Callao en pleno concierto. América TV

Guardar

Lo que inició como una jornada de música y celebración terminó en una noche marcada por el pánico. El derrumbe de una sección del techo de la discoteca ‘El Muelle’, situada en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra en el Callao, dejó dos personas heridas durante la presentación del grupo Ilusión de Iquitos. Según reportó TV Perú, el colapso ocurrió mientras la banda ejecutaba su espectáculo, provocando una rápida evacuación y la intervención de los servicios de emergencia.

El incidente se produjo cuando una parte de la estructura superior del local cedió y los fragmentos de ladrillo y concreto cayeron sobre el escenario y una parte de la pista de baile.

PUBLICIDAD

Frente a ello, un integrante de la orquesta y una mujer que se encontraba entre el público sufrieron lesiones como consecuencia del accidente. Las imágenes difundidas muestran el alcance de los daños materiales y el desconcierto entre los asistentes.

Clausuran discoteca en El Callao tras caída de techo en pleno concierto | Foto: Difusión

Testigos narran los precisos momentos

El relato de los testigos sugiere que las deficiencias estructurales no eran desconocidas por quienes frecuentaban el establecimiento. De acuerdo con las imágenes, se visualiza que el tarrajeo del techo cayó, mientras muchas personas que estaban en el lugar intentan ponerse en buen racaudo.

En otro momento, se escucha en le video que en una anterior oportunidad ya se había caído la misma estructura y dañó la batería del grupo. A pesar de ello, no se tomó medidas para evitar un accidente mayor.

PUBLICIDAD

No obstante, una voz distinta minimizó la gravedad del incidente: “No se ha caído nada, solamente se ha despampado, sino que la gente está poniendo mucha publicidad. Ha venido la policía de emergencia. Apenas ha habido dos heridos”, expresó otra persona.

Derrumbe en El Muelle: clausuran discoteca en El Callao tras accidente en concierto| Foto: Difusión

Clausuran discoteca

Frente a la situación, la Municipalidad del Callao ordenó la clausura inmediata de la discoteca El Muelle. La medida fue adoptada mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Las autoridades han anunciado que se encuentran en proceso de recabar pruebas y declaraciones para definir si existieron omisiones en el mantenimiento del local y en la prevención de riesgos para los asistentes. Hasta el momento, la discoteca permanece cerrada y bajo resguardo policial, mientras se esperan los resultados de las indagaciones.

PUBLICIDAD

Canales de ayuda

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde ante emergencias como incendios, accidentes y rescates. Su labor incluye la atención de víctimas, control de situaciones de riesgo y colaboración con otros servicios de socorro. Para emergencias, el número de contacto nacional es el 116.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se especializa en el envío de ambulancias y personal médico capacitado para la atención prehospitalaria de heridos o personas en situación crítica. Brindan soporte vital y traslado a hospitales. El número para solicitar asistencia de SAMU en todo el país es el 106.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encarga de mantener el orden público, intervenir en situaciones de peligro y realizar investigaciones ante incidentes o delitos. Su línea de emergencia para reportar hechos que requieran intervención policial es el 105.

PUBLICIDAD