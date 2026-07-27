¿Qué pasará con el LUM en el gobierno de Keiko Fujimori? Francisco Sagasti advierte: “Buscan minimizar la violación de los derechos humanos”

Fotografía: Infobae Perú / Carlos Diaz Medina

Guardar

El expresidente Francisco Sagasti cuestionó los intentos de modificar la narrativa del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y alertó sobre los riesgos de que el espacio sea intervenido por sectores políticos que buscan imponer una única versión sobre el conflicto armado interno en el Perú.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el exmandatario sostuvo que el museo ha conseguido una tarea “extremadamente difícil”: mostrar la violencia cometida por Sendero Luminoso y, al mismo tiempo, reconocer los crímenes y abusos perpetrados por agentes del Estado.

Las declaraciones de Sagasti se producen en un momento de renovada controversia sobre el futuro del LUM. Tras la victoria electoral de Keiko Fujimori, representantes de Fuerza Popular ha vuelto a cuestionar el contenido del museo: políticos como Martha Chávez plantearon la necesidad de modificar su recorrido o revisar su enfoque. En redes sociales, además, numerosos jóvenes expresaron su preocupación por el futuro del museo y realizaron llamados virales a visitar el LUM ante el temor de que pueda ser cerrado o censurado.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Francisco Sagasti sobre Keiko Fujimori y el LUM?

Qué es el Lugar de la Memoria y por qué es importante para la historia del Perú. (LUM)

Consultado por Infobae Perú sobre el futuro del LUM durante el próximo quinquenio, Francisco Sagasti pidió al nuevo gobierno mantener una posición abierta y reconsiderar las posturas que, según señaló, “buscan minimizar las violaciones de derechos humanos” cometidas durante los años de violencia política.

“Yo espero que tenga la suficiente apertura, no solamente Keiko, sino su gobierno, de recapacitar y darse cuenta que estas posiciones extremistas y conservadoras que tenemos, buscan minimizar la violación de los derechos humanos de una de las partes”, manifestó el expresidente.

Para Sagasti, el debate no debería centrarse en eliminar o deslegitimar una parte de la historia, sino en reconocer la totalidad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. En ese sentido, defendió el trabajo realizado por el LUM bajo la dirección del historiador Manuel Burga, destituido por el gobierno de Dina Boluarte.

PUBLICIDAD

“Yo creo que el LUM ha logrado algo extremadamente difícil, que ha sido mostrar la violencia de ambos lados“, afirmó.

El exmandatario consideró que el espacio de memoria ha conseguido mantener un equilibrio precisamente porque no oculta la responsabilidad de Sendero Luminoso, pero tampoco deja de abordar los crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía. A su juicio, alterar esa mirada para favorecer a uno de los actores implicaría distorsionar el propósito del museo: “Bajo la dirección de Manuel Burga, se mantuvo un equilibrio que ahora se trata de romper”.

Sagasti también cuestionó la idea de modificar la historia para hacerla políticamente más conveniente. “Al hacer esto, lo que estamos haciendo no es mejorar la situación, estamos barriendo debajo de la alfombra algo que eventualmente va a salir”, declaró.

PUBLICIDAD

El expresidente puso especial énfasis en el interés de las nuevas generaciones por conocer lo ocurrido. Para Sagasti, los jóvenes que no vivieron directamente los años de violencia política no aceptarán una versión oficial diseñada para limpiar la imagen de un sector específico: “Los jóvenes de su generación están ansiosos de conocer la verdad y no se van a detener simplemente en una fachada que le limpie el rostro a uno o a otro“.

Lugar de la Memoria: las críticas de Fuerza Popular y el temor a que se modifique la memoria del conflicto armado

Qué es el Lugar de la Memoria y por qué es importante para la historia del Perú. (LUM)

Las críticas contra el Lugar de la Memoria no son recientes. Desde su inauguración, el espacio ha enfrentado cuestionamientos de sectores conservadores que lo acusan de ofrecer una visión parcial del conflicto armado interno o de no otorgar suficiente protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.

PUBLICIDAD

En 2024, la entonces congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, solicitó al Ministerio de Cultura modificar el guion museográfico del LUM bajo el argumento de que la exposición ofrecía una visión “sesgada” y no incluía suficientemente los testimonios de quienes, según su posición, lucharon por la pacificación del país. El pedido se sumó a otros intentos previos de cuestionar el contenido del museo.

Años antes, el espacio también fue escenario de una fuerte controversia luego de que el entonces congresista Edwin Donayre realizara una visita disfrazado y posteriormente acusara al LUM de hacer apología al terrorismo. El episodio generó una intensa disputa pública y terminó con la salida de una trabajadora del museo.

PUBLICIDAD

En el actual escenario político, las críticas han vuelto a tomar fuerza. La senadora electa Martha Chávez ha cuestionado públicamente la existencia y el enfoque del museo, mientras otros sectores han planteado revisar su contenido. Estas posiciones coinciden con un renovado debate sobre la responsabilidad del régimen de Alberto Fujimori en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como La Cantuta.

Frente a este escenario, Sagasti insistió en que la memoria histórica no puede construirse omitiendo responsabilidades: “Hay que empezar a reconocer lo que sucedió”.

El exmandatario recordó que la mayor parte de los asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno fueron atribuidos a Sendero Luminoso y sus integrantes, incluidos militantes de la propia organización. Sin embargo, también sostuvo que el Estado debe reconocer los crímenes cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía: “Hay que reconocer las dos situaciones, sopesarlas y ver cómo podemos evitar que esto suceda en el futuro”.

PUBLICIDAD