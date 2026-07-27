Turistas captan impactante avalancha en la laguna Humantay de Cusco: desprendimiento de nieve genera alarma

Una avalancha de nieve y hielo descendió desde el nevado Humantay mientras turistas visitaban la laguna. Composición: Infobae

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La laguna Humantay, uno de los principales destinos turísticos de la región Cusco, fue escenario de un fenómeno natural que generó preocupación entre los visitantes durante la jornada del lunes 27 de julio. Una avalancha de nieve y hielo descendió desde las laderas del nevado Humantay y quedó registrada en varios videos captados por turistas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que una gran masa de nieve y rocas baja por la montaña mientras las personas observan la escena a distancia. El estruendo provocado por el desprendimiento llevó a los presentes a alejarse como medida de precaución.

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Hasta el momento no existían reportes de personas heridas o desaparecidas. Tampoco se informó sobre daños materiales relacionados con el evento. Las autoridades iniciaron la evaluación de las condiciones de seguridad en la zona y mantienen el seguimiento de la situación.

El incidente volvió a poner atención sobre las medidas de prevención en espacios naturales de alta montaña, especialmente en destinos que reciben una importante cantidad de visitantes durante gran parte del año debido a su atractivo paisajístico.

Avalancha sorprendió a turistas en plena visita

El desprendimiento de nieve y hielo ocurrió en las laderas del nevado Humantay mientras decenas de visitantes recorrían la zona. Las autoridades evalúan las condiciones de seguridad y no se reportan heridos. Facebook

El desprendimiento de nieve y hielo ocurrió en las laderas del nevado Humantay, ubicado junto a la conocida laguna del mismo nombre, en la provincia de Anta, región Cusco. Decenas de turistas recorrían el lugar cuando observaron el descenso de la masa de hielo, situación que motivó su retiro preventivo del área.

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Uno de los videos más difundidos muestra a una visitante preparándose para tomarse una fotografía. En ese instante, el fuerte ruido producido por la avalancha alertó a quienes se encontraban cerca, quienes optaron por alejarse del sector.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un pronunciamiento oficial sobre las causas del fenómeno. Tampoco confirmaron restricciones de acceso al atractivo turístico, aunque evalúan las condiciones de seguridad y la posibilidad de aplicar medidas temporales si persiste algún riesgo para los visitantes.

Recomiendan seguir las medidas de seguridad

Tras el incidente, las recomendaciones se centran en que los turistas y operadores permanezcan atentos a las condiciones climáticas y respeten las indicaciones de seguridad durante el recorrido por la laguna Humantay.

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La evaluación iniciada por las autoridades busca determinar si existen riesgos adicionales en el entorno del nevado y si resulta necesario modificar el acceso al circuito turístico mientras continúan las verificaciones.

La laguna Humantay constituye uno de los destinos más visitados de Cusco, por lo que cualquier evento natural en la zona requiere una revisión de las condiciones para garantizar la seguridad de quienes llegan diariamente al lugar.

Un atractivo natural ubicado en la cordillera de los Andes

Cerraron acceso turístico de la Laguna Humantay. (Foto: Agencia Andina)

La laguna Humantay se ubica en Soraypampa, distrito de Mollepata, provincia de Anta, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra entre el Apu Humantay y el Apu Salkantay, dentro de la cordillera de los Andes.

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El color turquesa de sus aguas responde a la cristalinidad del agua, la presencia de microalgas verdes y la reflexión del cielo junto con la radiación solar. La laguna se formó a partir del deshielo de los nevados que rodean la zona y posee aproximadamente 618 metros de largo, 164 metros de ancho, una profundidad cercana a los 17 metros, un perímetro de 1.427 metros y un área de 58.273 metros cuadrados.

Entre diciembre y abril predominan las precipitaciones con temperaturas templadas, mientras que de mayo a noviembre las condiciones suelen ser frías, aunque con jornadas de sol. El entorno alberga especies vegetales como queuñas, tayanka e ichu, además de fauna conformada por vizcachas, venados o tarucas de cola blanca, zorros andinos, huallatas, cóndores andinos, gansos andinos y diversas aves propias de la zona.

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Además de su atractivo paisajístico, la laguna recibe visitantes que realizan ofrendas a la Pachamama mediante la colocación de apachetas como expresión de agradecimiento. En la región Cusco, este lugar destaca por el característico color turquesa de sus aguas y constituye uno de los principales puntos de visita para turistas nacionales y extranjeros.