Christian Cueva desembarca en el Callao: Sport Boys hace oficial el esperado fichaje de ‘Aladino’ para el Torneo Clausura 2026

Christian Cueva disputará todo el Torneo Clausura 2026 con Sport Boys, su sexto club en la Liga 1. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La espera terminó y Christian Cueva es oficialmente nuevo jugador de Sport Boys. El club hizo oficial la incorporación de ‘Aladino’, quien defenderá la camiseta rosada durante el Torneo Clausura y la Copa de la Liga 2026. El volante, cedido por Juan Pablo II, desembarca en el Callao con la misión de recuperar continuidad y liderar la ilusión de un equipo que apuesta por volver a ser protagonista en el fútbol peruano.

La llegada del experimentado mediocampista era un secreto a voces desde hace varias semanas. La dirigencia ‘rosada’ y Juan Pablo II habían alcanzado un acuerdo para concretar la cesión por todo el segundo semestre de la temporada; sin embargo, diversos trámites administrativos y burocráticos retrasaron el anuncio oficial. Superados esos detalles, Sport Boys confirmó el fichaje de uno de los nombres más mediáticos del mercado de pases de la Liga 1.

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Cueva estará disponible para disputar tanto el Torneo Clausura como la Copa de la Liga, competencia en la que Sport Boys aún sigue con vida. El conjunto ‘chalaco’ afrontará los octavos de final frente a Comerciantes FC con el objetivo de seguir avanzando en un certamen que representa una oportunidad para cerrar el año con una alegría deportiva antes del inicio de la temporada de su centenario.

Christian Cueva es nuevo jugador de Sport Boys. Crédito: Instagram Sport Boys.

Con esta incorporación, el volante de 34 años defenderá la sexta camiseta de su carrera en el fútbol peruano. Antes vistió las de Universidad San Martín, Universidad César Vallejo, Alianza Lima, Cienciano y Juan Pablo II. A ese recorrido ahora se suma Sport Boys, una institución que apuesta por su jerarquía y experiencia para potenciar un plantel que ha tenido un rendimiento irregular durante la presente campaña.

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Su paso por Juan Pablo II dejó números discretos. En el cuadro de Chongoyape anotó dos goles y repartió tres asistencias, registros alejados de la influencia que alguna vez tuvo en el fútbol peruano y sudamericano. Precisamente por ello, el reto en el Callao será reencontrarse con la versión que lo convirtió durante años en uno de los futbolistas más determinantes del país.

Para lograrlo volverá a encontrarse con un entrenador que conoce bien sus características. Carlos Desio ya dirigió a Cueva durante su etapa en Cienciano y ahora intentará recuperar la mejor versión del mediocampista en Sport Boys. Esa relación previa podría convertirse en un factor importante para acelerar su adaptación al equipo y devolverle protagonismo dentro del campo.

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No hace mucho, Cueva demostró que todavía podía marcar diferencias. Durante la temporada pasada, entre sus pasos por Cienciano y Emelec, registró ocho goles y seis asistencias, números que evidenciaban una recuperación futbolística tras varios años de altibajos. Sin embargo, ese rendimiento no tuvo continuidad en el presente curso y hoy su nivel está lejos de aquel pico que ilusionó nuevamente a los aficionados.

'Aladino' celebró con baile en Chongoyape. (L1 Max)

Futbolistas con cuentas pendientes por saldar

La llegada de Christian Cueva también supone un importante reto para Carlos Desio y su comando técnico en la gestión del grupo. Más allá de las condiciones futbolísticas de varios integrantes del plantel, el entrenador deberá conducir un vestuario que reúne a jugadores cuyas carreras han estado marcadas por episodios extradeportivos que han impactado en su imagen pública.

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El caso de Cueva es probablemente el más mediático. En los últimos años, el exseleccionado peruano ha ocupado titulares no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por diversos episodios vinculados a la farándula y cuestionamientos relacionados con actos de indisciplina, situación que incluso ha repercutido en su estado físico y continuidad deportiva.

A ello se suma la presencia de futbolistas como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes afrontan una investigación luego de que una ciudadana argentina los denunciara por un presunto caso de violación sexual. Ambos han rechazado las acusaciones y el proceso continúa su curso en las instancias correspondientes, sin que exista hasta el momento una sentencia judicial.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco transformaron el ambiente en Sport Boys con liderazgo, experiencia y una exigencia que revitalizó al plantel rosado. (Sport Boys)