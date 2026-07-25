Elecciones Regionales y Municipales 2026: link para consultar si eres miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, designando a más de 800 mil ciudadanos en todo el país.
El proceso se llevó a cabo el viernes 24 de julio de manera simultánea en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), con el objetivo de garantizar la instalación y funcionamiento de las 89.935 mesas de sufragio previstas para el 4 de octubre.
Según la información oficial de la ONPE, cada mesa cuenta con un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como establece la ley N.° 32231. El incremento en el número de suplentes busca asegurar la oportuna instalación de las mesas y evitar retrasos en la jornada electoral.
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Es importante señalar que no fueron incluidos en el sorteo los ciudadanos que cumplieron la función de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.
El organismo electoral aclaró que quienes ya ejercieron el cargo durante los comicios generales no deberán asumir la responsabilidad nuevamente en las elecciones regionales y municipales.
El incentivo económico para quienes ejerzan la función es de S/165, mientras que la multa por inasistencia asciende a S/275. La ONPE recomienda a todos los ciudadanos revisar la lista oficial para confirmar si han sido seleccionados y conocer los pasos a seguir.
Link y pasos para saber si eres miembro de mesa el próximo domingo 4 de octubre
La ONPE habilitó la consulta digital para que cualquier ciudadano pueda verificar si ha sido designado miembro de mesa para las próximas Elecciones Regionales y Municipales. El proceso es rápido y sencillo, y requiere únicamente el número de DNI.
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Para consultar si eres miembro de mesa, sigue estos pasos:
- Ingresa al link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
- Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”.
- Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente y completa el código de seguridad que aparece en pantalla.
- Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información.
- El sistema mostrará tu local de votación, la dirección, el número de mesa y si eres miembro titular o suplente.
La ONPE recomienda guardar o imprimir la constancia para tener a la mano la información sobre tu mesa y local de votación el día de las elecciones. Además, quienes resulten seleccionados deberán asistir a las jornadas de capacitación, programadas para los domingos 20 y 27 de setiembre de 2026, en las que se brindarán instrucciones detalladas sobre la instalación de las mesas, el sufragio y el escrutinio.
El organismo electoral recuerda a la ciudadanía que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de partidos, funcionarios de organismos electorales, autoridades políticas, miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como otras figuras especificadas en el artículo 57 de la LOE.
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La ONPE reitera que cualquier duda adicional puede resolverse comunicándose con las ODPE o consultando la web institucional.
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