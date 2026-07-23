Ignacio Buse quedó eliminado en cuartos del ATP 250 de Kitzbühel 2026: el peruano fue superado por Tomás Etcheverry

El jueves 23 de julio, Ignacio Buse se midió ante Tomás Etcheverry en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026. El resultado no acompañó al peruano, que quedó eliminado tras un encuentro en el que estuvo cerca de llevar el duelo a un tercer set, pero no logró sostener la ventaja obtenida.
Etcheverry, actual top 30 del ranking mundial, dominó el partido desde el comienzo y se impuso con autoridad sobre Buse en la cancha de arcilla del Abierto de Generali. El argentino se mostró sólido en todos los sectores y se llevó el primer set por 6-2 ante la principal raqueta peruana.
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En el segundo set, Buse mostró una reacción similar a la que tuvo ante el suizo Kilian Feldbausch en octavos de final. ‘Nacho’ llegó a colocarse 5-2 arriba, pero la presión ejercida por Etcheverry y algunos errores propios le impidieron cerrar el parcial.
El argentino dio vuelta el marcador y terminó llevándose el set 7-5, pese a la resistencia del peruano, que luchó hasta el final y forzó varios ‘advantage’ en los últimos games. Finalmente, Buse no logró arrebatarle un set a su rival y se despidió del ATP 250 de Kitzbühel 2026, donde había alcanzado por cuarta vez los cuartos de final.
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'Nacho' fue derrotado por Tomás Etcheverry en cuartos de final. Créditos: Tennis TV / X.
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