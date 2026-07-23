Ignacio Buse extiende su negativa racha ante tenistas Top 100 argentinos tras su eliminación en el ATP 250 de Kitzbühel 2026

Ignacio Buse cayó por 6-2 y 7-5 frente al argentino Tomás Martín Etcheverry (#31 del mundo) en los cuartos de final del Generali Open, resultado que le impidió acceder por cuarta vez a unas semifinales del circuito ATP.
Aunque el desenlace fue amargo, el balance continúa siendo positivo para el limeño de 21 años, quien volvió a demostrar que puede competir de igual a igual en el máximo nivel. Esta fue la primera ocasión en que alcanzó los cuartos de final de un torneo ATP, una actuación que además le permitirá seguir escalando posiciones en el ranking.
Sin embargo, la derrota también prolongó una tendencia que todavía no consigue revertir. Con este resultado, Buse amplió a 4 victorias y 10 derrotas su registro frente a los actuales tenistas argentinos ubicados dentro del Top 100 del ranking ATP, una estadística que refleja la dificultad que ha encontrado ante una de las escuelas más fuertes del circuito.
PUBLICIDAD
Una cuenta pendiente frente a la armada argentina
El partido frente a Etcheverry marcó el primer enfrentamiento entre ambos y terminó inclinándose del lado del argentino, quien hizo valer su mayor experiencia en este tipo de instancias.
Con esta caída, Ignacio Buse presenta un balance de 4-10 frente a los actuales argentinos del Top 100. Sus únicas series favorables son ante Román Burruchaga (2-1) y Marco Trungelliti (2-0), mientras que acumula derrotas frente a Tomás Etcheverry (0-1), Mariano Navone (0-1), Sebastián Báez (0-1), Juan Manuel Cerúndolo (0-2), Thiago Tirante (0-2) y Camilo Ugo Carabelli (0-2). El único integrante del Top 100 argentino al que todavía no ha enfrentado es Francisco Cerúndolo, el mejor sudamericano del ranking.
PUBLICIDAD
Más allá del historial, el encuentro dejó sensaciones encontradas para el peruano. Etcheverry dominó claramente el primer set gracias a la efectividad de su servicio y al control de los intercambios largos, dos aspectos que le permitieron llevar el ritmo del partido y cerrar la manga inicial por un contundente 6-2.
La reacción de Buse llegó en el segundo parcial. El peruano ajustó su juego desde el fondo de la cancha, encontró mayor profundidad en sus golpes y llegó a colocarse 5-2 con la oportunidad de sacar para llevar el partido a un tercer set. Sin embargo, cuando parecía tener el control del parcial, comenzaron a aparecer los errores no forzados.
PUBLICIDAD
El número uno del Perú no logró sostener la ventaja y vio cómo Etcheverry enlazó cinco juegos consecutivos para quedarse con el set por 7-5 y sellar la clasificación. En total, Buse terminó el compromiso con 34 errores no forzados, una cifra que terminó siendo determinante en el desenlace del partido.
A pesar de la eliminación, el peruano sumó 38 puntos para el ranking mundial y, de momento, aparece proyectado en el puesto 33 del Live ATP Ranking, dos posiciones por encima de su ubicación al inicio de la semana.
Primera gira norteamericana en cemento
Tras concluir su participación en la gira europea sobre polvo de ladrillo, Ignacio Buse iniciará una nueva etapa de la temporada con el cambio a las pistas duras, superficie sobre la que disputará por primera vez la gira norteamericana como integrante de la élite del circuito.
PUBLICIDAD
El primer desafío será el Masters 1000 de Montreal, torneo en el que incluso cuenta con posibilidades de ingresar como uno de los cabezas de serie gracias a su ascenso en el ranking. Posteriormente competirá en el Masters 1000 de Cincinnati, donde buscará sumar partidos antes del último Grand Slam del año.
El gran objetivo será llegar en óptimas condiciones al US Open, certamen en el que afrontará su segunda participación en el cuadro principal. Luego de conseguir este año su primera victoria en un Grand Slam durante Wimbledon, el peruano intentará seguir ampliando su experiencia en los escenarios más importantes del tenis mundial.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026
La selección peruana asume el desafío más exigente de la fase de grupos y será vital que saiga airosa ante la ‘canarinha’ para aspirar a un boleto de semifinales de la competición
Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2
Continúa la lucha por la clasificación a las semifinales del torneo. Revisa cómo marchan el Grupo A y el Grupo B mientras se desarrollan los duelos de la segunda jornada
Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo
Colombia y Chile ganaron sin problemas a Ecuador y Bolivia, respectivamente. Mientras que Venezuela le hizo partido a Argentina, aunque no pudo quedarse con el partido. Ahora viene Perú vs Brasil
Kluiverth Aguilar pone rumbo a la MLS: completará su recuperación en el Minnesota United para después acordar su contratación
Una rotura del tendón de Aquiles ha lastrado significativamente su condición física. Aun así, el MNUFC apuesta por su incorporación y le ofrece culminar su proceso de rehabilitación en sus instalaciones
¿Perú puso en riesgo su clasificación al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Así se reparten los cupos para el torneo
La derrota ante Chile en la Copa Sudamericana generó dudas sobre las opciones de la ‘bicolor’ para llegar a la máxima cita continental. Revisa cómo se determinarán los clasificados al certamen de septiembre en Brasil
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD