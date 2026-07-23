Ignacio Buse extiende su negativa racha ante tenistas Top 100 argentinos tras su eliminación en el ATP 250 de Kitzbühel 2026

Ignacio Buse se despidió del ATP 250 de Kitzbuhel en cuartos de final. Crédito: Difusión.

Ignacio Buse cayó por 6-2 y 7-5 frente al argentino Tomás Martín Etcheverry (#31 del mundo) en los cuartos de final del Generali Open, resultado que le impidió acceder por cuarta vez a unas semifinales del circuito ATP.

Aunque el desenlace fue amargo, el balance continúa siendo positivo para el limeño de 21 años, quien volvió a demostrar que puede competir de igual a igual en el máximo nivel. Esta fue la primera ocasión en que alcanzó los cuartos de final de un torneo ATP, una actuación que además le permitirá seguir escalando posiciones en el ranking.

Sin embargo, la derrota también prolongó una tendencia que todavía no consigue revertir. Con este resultado, Buse amplió a 4 victorias y 10 derrotas su registro frente a los actuales tenistas argentinos ubicados dentro del Top 100 del ranking ATP, una estadística que refleja la dificultad que ha encontrado ante una de las escuelas más fuertes del circuito.

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Ignacio Buse fue eliminado por Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026.

Una cuenta pendiente frente a la armada argentina

El partido frente a Etcheverry marcó el primer enfrentamiento entre ambos y terminó inclinándose del lado del argentino, quien hizo valer su mayor experiencia en este tipo de instancias.

Con esta caída, Ignacio Buse presenta un balance de 4-10 frente a los actuales argentinos del Top 100. Sus únicas series favorables son ante Román Burruchaga (2-1) y Marco Trungelliti (2-0), mientras que acumula derrotas frente a Tomás Etcheverry (0-1), Mariano Navone (0-1), Sebastián Báez (0-1), Juan Manuel Cerúndolo (0-2), Thiago Tirante (0-2) y Camilo Ugo Carabelli (0-2). El único integrante del Top 100 argentino al que todavía no ha enfrentado es Francisco Cerúndolo, el mejor sudamericano del ranking.

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Más allá del historial, el encuentro dejó sensaciones encontradas para el peruano. Etcheverry dominó claramente el primer set gracias a la efectividad de su servicio y al control de los intercambios largos, dos aspectos que le permitieron llevar el ritmo del partido y cerrar la manga inicial por un contundente 6-2.

Ignacio Buse y su negativo historial contra tenistas argentinos del Top 100. Crédito: Captura X DECISIVO.

La reacción de Buse llegó en el segundo parcial. El peruano ajustó su juego desde el fondo de la cancha, encontró mayor profundidad en sus golpes y llegó a colocarse 5-2 con la oportunidad de sacar para llevar el partido a un tercer set. Sin embargo, cuando parecía tener el control del parcial, comenzaron a aparecer los errores no forzados.

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El número uno del Perú no logró sostener la ventaja y vio cómo Etcheverry enlazó cinco juegos consecutivos para quedarse con el set por 7-5 y sellar la clasificación. En total, Buse terminó el compromiso con 34 errores no forzados, una cifra que terminó siendo determinante en el desenlace del partido.

A pesar de la eliminación, el peruano sumó 38 puntos para el ranking mundial y, de momento, aparece proyectado en el puesto 33 del Live ATP Ranking, dos posiciones por encima de su ubicación al inicio de la semana.

Primera gira norteamericana en cemento

Tras concluir su participación en la gira europea sobre polvo de ladrillo, Ignacio Buse iniciará una nueva etapa de la temporada con el cambio a las pistas duras, superficie sobre la que disputará por primera vez la gira norteamericana como integrante de la élite del circuito.

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Ignacio Buse es uno de los clasificados al Masters 1000 de Montreal. Crédito: Facebook ATPerú.

El primer desafío será el Masters 1000 de Montreal, torneo en el que incluso cuenta con posibilidades de ingresar como uno de los cabezas de serie gracias a su ascenso en el ranking. Posteriormente competirá en el Masters 1000 de Cincinnati, donde buscará sumar partidos antes del último Grand Slam del año.

El gran objetivo será llegar en óptimas condiciones al US Open, certamen en el que afrontará su segunda participación en el cuadro principal. Luego de conseguir este año su primera victoria en un Grand Slam durante Wimbledon, el peruano intentará seguir ampliando su experiencia en los escenarios más importantes del tenis mundial.

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