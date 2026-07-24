Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 3 del torneo

La selección peruana afronta su último compromiso en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

La Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 llega a su etapa más decisiva. Hoy, viernes 24 de julio, se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos, una fecha clave en la que se conocerán a las cuatro selecciones que avanzarán a las semifinales y seguirán en carrera por el título del torneo continental, que se desarrolla en Lima.

Las ocho escuadras participantes afrontan sus últimos encuentros con objetivos distintos: mientras algunos equipos buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda, otros necesitan un triunfo para mantenerse con opciones hasta el cierre. En una fecha donde cada set puede ser determinante, los resultados definirán las posiciones finales y el camino hacia la lucha por el trofeo.

PUBLICIDAD

Perú será uno de los grandes protagonistas de la jornada decisiva al enfrentar a Bolivia en su último partido de esta primera etapa de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, el equipo dirigido por Antonio Rizola buscará despedirse de esta etapa del torneo con una victoria.

Resultados de la fecha 3 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

La última jornada de la fase de grupos tendrá cuatro encuentros que definirán el futuro de las selecciones en el torneo. Los partidos se disputarán en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja, y podrán seguirse a través de las plataformas oficiales de Latina, según corresponda a cada compromiso. Revisa la programación completa y los resultados actualizados conforme avance cada duelo:

PUBLICIDAD

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Partidos de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Resultados previos

Fecha 1:

Argentina 3-0 Ecuador

Brasil 3-0 Bolivia

Colombia 3-0 Venezuela

Chile 3-0 Perú

Fecha 2:

Colombia 3-0 Ecuador

Chile 3-0 Bolivia

Argentina 3-1 Venezuela

Brasil 3-0 Perú

Semifinales y definición: así sigue la Copa Sudamericana

Tras completarse la fase de grupos, las dos mejores selecciones de cada serie avanzarán a las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y continuarán en la lucha por el título. Por ello, los resultados de esta última jornada serán determinantes para definir el cuadro de los cuatro equipos que seguirán en carrera.

Las selecciones que no logren acceder a las semifinales no quedarán eliminadas del torneo. Estos equipos disputarán encuentros por la clasificación final del quinto al octavo puesto, una etapa que también tendrá importancia debido a que allí se definirán los últimos cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre.

PUBLICIDAD

La siguiente fase de la competencia está programada para el sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. La jornada comenzará con los partidos por las posiciones inferiores y posteriormente se disputarán las semifinales del certamen continental.

El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

Bolivia, el último reto de Perú

La selección peruana cerrará su participación en la fase de grupos frente a Bolivia, en un encuentro en el que buscará dejar atrás las derrotas sufridas ante Chile y Brasil. Sin opciones de avanzar a las semifinales, la ‘bicolor’ intentará sumar su primer triunfo en el certamen y mejorar su ubicación de cara a la recta final del campeonato.

Al igual que Perú, el conjunto boliviano tampoco ha conseguido victorias en el torneo. Por ello, el compromiso será determinante para definir las posiciones finales del Grupo A antes de dar paso a la siguiente etapa.

PUBLICIDAD

Aunque ya no tiene posibilidades de pelear por el título, el equipo dirigido por Antonio Rizola continuará en competencia una vez concluida la fase de grupos. La selección nacional disputará los partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar, instancia que también será importante para cerrar de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.