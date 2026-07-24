Perú Deportes

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 3 del torneo

La última jornada de la fase de grupos define a los cuatro semifinalistas del torneo continental. Sigue en vivo los marcadores de cada encuentro

Guardar
Google icon
La selección peruana afronta su último compromiso en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
La selección peruana afronta su último compromiso en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

La Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 llega a su etapa más decisiva. Hoy, viernes 24 de julio, se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos, una fecha clave en la que se conocerán a las cuatro selecciones que avanzarán a las semifinales y seguirán en carrera por el título del torneo continental, que se desarrolla en Lima.

Las ocho escuadras participantes afrontan sus últimos encuentros con objetivos distintos: mientras algunos equipos buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda, otros necesitan un triunfo para mantenerse con opciones hasta el cierre. En una fecha donde cada set puede ser determinante, los resultados definirán las posiciones finales y el camino hacia la lucha por el trofeo.

PUBLICIDAD

Perú será uno de los grandes protagonistas de la jornada decisiva al enfrentar a Bolivia en su último partido de esta primera etapa de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, el equipo dirigido por Antonio Rizola buscará despedirse de esta etapa del torneo con una victoria.

Resultados de la fecha 3 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

La última jornada de la fase de grupos tendrá cuatro encuentros que definirán el futuro de las selecciones en el torneo. Los partidos se disputarán en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja, y podrán seguirse a través de las plataformas oficiales de Latina, según corresponda a cada compromiso. Revisa la programación completa y los resultados actualizados conforme avance cada duelo:

PUBLICIDAD

  • Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Partidos de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Partidos de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Resultados previos

Fecha 1:

  • Argentina 3-0 Ecuador
  • Brasil 3-0 Bolivia
  • Colombia 3-0 Venezuela
  • Chile 3-0 Perú

Fecha 2:

  • Colombia 3-0 Ecuador
  • Chile 3-0 Bolivia
  • Argentina 3-1 Venezuela
  • Brasil 3-0 Perú

Semifinales y definición: así sigue la Copa Sudamericana

Tras completarse la fase de grupos, las dos mejores selecciones de cada serie avanzarán a las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y continuarán en la lucha por el título. Por ello, los resultados de esta última jornada serán determinantes para definir el cuadro de los cuatro equipos que seguirán en carrera.

Las selecciones que no logren acceder a las semifinales no quedarán eliminadas del torneo. Estos equipos disputarán encuentros por la clasificación final del quinto al octavo puesto, una etapa que también tendrá importancia debido a que allí se definirán los últimos cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre.

La siguiente fase de la competencia está programada para el sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. La jornada comenzará con los partidos por las posiciones inferiores y posteriormente se disputarán las semifinales del certamen continental.

El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

Bolivia, el último reto de Perú

La selección peruana cerrará su participación en la fase de grupos frente a Bolivia, en un encuentro en el que buscará dejar atrás las derrotas sufridas ante Chile y Brasil. Sin opciones de avanzar a las semifinales, la ‘bicolor’ intentará sumar su primer triunfo en el certamen y mejorar su ubicación de cara a la recta final del campeonato.

Al igual que Perú, el conjunto boliviano tampoco ha conseguido victorias en el torneo. Por ello, el compromiso será determinante para definir las posiciones finales del Grupo A antes de dar paso a la siguiente etapa.

Aunque ya no tiene posibilidades de pelear por el título, el equipo dirigido por Antonio Rizola continuará en competencia una vez concluida la fase de grupos. La selección nacional disputará los partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar, instancia que también será importante para cerrar de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Temas Relacionados

Copa Sudamericana de VóleySelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana buscará cerrar la fase de grupos con una victoria frente al conjunto altiplánico en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce todos los detalles de la transmisión del encuentro

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto ‘merengue’ se reencontrará con su hinchada en el estadio Monumental en un cotejo donde el rival es el elenco ‘dorado’ dirigido por Javier Rabanal y que tendrá a Miguel Silveira. Conoce los detalles del compromiso

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido por fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tras dos caídas consecutivas ante Chile y Brasil, el equipo dirigido por Antonio Rizola afronta el cierre de la fase de grupos en el último puesto de la tabla de posiciones

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido por fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Kiara Montes expone problemas de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Aguantamos maltratos y le decimos que sí a la selección”

Detrás de la campaña nacional en el certamen organizado en el Coliseo Eduardo Dibós hubo una serie de diferencias en la FPV, las cuales han sido reveladas sin tapujos por la reconocida punta receptora

Kiara Montes expone problemas de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Aguantamos maltratos y le decimos que sí a la selección”

Programación de semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

La fase final de la VNL Femenina 2026 entra en su etapa decisiva con Brasil, Italia, Turquía y China como las cuatro selecciones que siguen en carrera por el título. Conoce los cruces, horarios y dónde ver en vivo la definición

Programación de semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

“Si te encausan indebidamente, tienes que escaparte”: Defensor del Pueblo respalda fuga de Vladimir Cerrón

Alcalde de Lima critica a José Balcázar por su inacción ante aumento del crimen: “Que se ponga los pantalones”

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz revela que casi termina con Yaco Eskenazi tras 11 años juntos y le hace fuerte reclamo: “Estuve esperando todo el día mi mensaje”

Natalie Vértiz revela que casi termina con Yaco Eskenazi tras 11 años juntos y le hace fuerte reclamo: “Estuve esperando todo el día mi mensaje”

Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza por dos días; tras el hallazgo, su tío denuncia robo de iPhones

Caso ‘La Chocolatita’: policía indaga presunto homicidio en La Molina y revelan versión del sospechoso

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir, pero en reality de Miami tras su polémica separación y ‘romance’ con Renato Rossini

Mujer vinculada a Pedro Aquino es hallada muerta en La Molina: madre del presunto asesino lo delató

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Bolivia por fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Bolivia por fecha 3

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido por fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Kiara Montes expone problemas de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Aguantamos maltratos y le decimos que sí a la selección”