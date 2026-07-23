Petra Schwartzman reveló que su paso por Regatas Lima sirvió para liderar triunfo histórico de Chile: “A Perú se le tiene respeto”

La exjugadora de Regatas Lima fue elegida la figura del encuentro en el inicio de la Copa Sudamericana de Vóley. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Chile logró una victoria histórica ante Perú en el inicio de la Copa Sudamericana de vóley 2026. La ‘roja’ superó a la ‘bicolor’ en sets corridos (3-0) en el Coliseo Eduardo Dibós, imponiéndose ante su público y reduciendo el margen de error de la selección nacional en la pelea por la clasificación a semifinales.

Petra Schwartzman se destacó como la máxima anotadora del encuentro con 12 puntos. La jugadora, reconocida por su reciente paso por Regatas Lima, explicó que su experiencia en la Liga Peruana de Vóley resultó determinante para liderar al equipo chileno en Lima.

“Creo que obviamente conocer al rival funciona. Yo las conocía a ellas y ellas me conocían a mí, así que al final contenta de haber tenido un buen resultado. Claro que el conocer a tus rivales te ayuda al final a enfrentarlos, si bien ellas igual son jugadorasas que hacen las cosas bien”, expresó.

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Schwartzman también detalló las claves para superar a Perú en el debut: “Creo que como ya dije, el estar ordenadas, cada partido tiene un planteo. Nosotras sabemos qué tenemos que hacer y al final el tener un buen resultado es en el cómo llevamos a cabo esto y siento que estuvimos ordenadas”.

Petra Schwartzman participó en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con Regatas Lima, donde comenzó como opuesta titular, aunque perdió protagonismo tras el arribo de Katy Ryan. Para la próxima temporada, continuará su carrera en Europa.

Petra Schwartzman, exjugadora de Regatas Lima, señaló la clave para el triunfo de Chile ante Perú en Copa Sudamericana de vóley 2026.

Respeto por Perú

Asimismo, Petra Schwartzman fue consultada sobre si existía temor en el equipo chileno ante el debut frente a Perú en la Copa Sudamericana. Negó que hubiera ese sentimiento, aunque enfatizó el respeto hacia el seleccionado peruano y sus jugadoras.

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“No sé si uno tiene temor a los equipos, uno tiene respeto y a Perú siempre se le tiene respeto porque son un equipo grande, así que eso nunca se va a ir. Creo que confiamos en lo que nosotras sabíamos hacer e intentamos plantear eso en el partido. No tiene nada que ver con tenerle respeto o temor al rival”, expresó.

Petra Schwartzman habló del proceso de Chile en el vóley

Por otro lado, Schwartzman destacó la importancia del proceso sostenido que atraviesa el equipo chileno, a diferencia de Perú, tal como lo mencionó el técnico Antonio Rizola. “Nosotros ya tenemos un proceso de muchos años, con altos y bajos. Para nosotros sí era sorpresivo haber ganado tres a cero. Fue un partido duro, pero sabemos que al final es parte del proceso y los partidos así peleados a veces son así, a veces son tres dos, a veces son tres cero para el otro. Así que hay que ir jugando simplemente y mejorando año a año”.

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Reconoció que el encuentro tuvo momentos complejos, sobre todo en el tercer set, cuando Perú estuvo cerca de forzar un cuarto parcial. “Siempre hay nervios, siempre está eso de: ‘Oh, ¿qué va a pasar?’. Pero creo que supimos mantener la calma. Lo que comentabas, supimos estar ordenadas en los momentos clave y eso nos llevó a tener un buen resultado”.

La jugadora subrayó la necesidad de ajustar detalles para no dejar espacios al rival. “Creo que siempre hay pequeños ajustes, por ahí, un poco más de calma en la pelota negativa, errar un poco menos de saque. El ambiente es diferente, por ahí a veces uno le pega y se va lejos o se queda corto. Entonces, ir ajustando los pequeños detalles para llegar de la mejor forma al siguiente partido”.

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La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Tras el triunfo ante Perú, Schwartzman manifestó su satisfacción, aunque puso el foco en la importancia de seguir concentradas para los compromisos restantes. “Siempre una victoria es superimportante, así que felices de irnos con una victoria y ahora concentrarnos que nos quedan dos partidos importantísimos para poder pensar en las semifinales”.