TC ya notificó al PJ el fallo a favor de Vladimir Cerrón: Orden de captura deberá ser levantada

El Tribunal Constitucional procedió a notificar al Poder Judicial la sentencia que declara nulo el mandato de prisión preventiva contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Si bien el fallo se conoció el martes 21 de julio, la Oficina de Gestión Documental del TC notificó formalmente la decisión a las partes al día siguiente, el miércoles 22.

La sentencia fue comunicada a la abogada Andreina Lucero Carpio Machaca, responsable del Área Constitucional en Procuraduría Pública del Poder Judicial, al juez superior Víctor Enríquez Sumerinde y a la defensa del exgobernador regional de Junín.

El Tribunal Constitucional de Lima envía una cédula de notificación con la sentencia del 3 de julio de 2026 al Poder Judicial, con fecha del 22 de julio de 2026.

Lo que tiene que pasar ahora es que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que en diciembre de 2023 revocó la comparecencia con restricciones e impuso la prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta, levante la orden de captura contra Vladimir Cerrón.

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Como se recuerda, el juez Leodan Cristóbal renovó la orden de captura contra Cerrón en marzo de este año, por un plazo de 6 meses. Es decir, hasta setiembre próximo. No obstante, debido a que el TC dejó sin efecto la prisión preventiva, corresponde que el magistrado también deje sin efecto los oficios.

En su pronunciamiento, el Juzgado también deberá dictar “las medidas alternativas necesarias que permita asegurar la presencia del beneficiario en el juicio, así como se impida todo acto de obstaculización procesal”, tal como ordenó el TC en su sentencia. Esto podría ser una comparecencia con restricciones o comparecencia simple.

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Juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

¿Dónde está Vladimir Cerrón?

Bertha Rojas, madre del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que su hijo permaneció en Huancayo durante todo el tiempo que estuvo en la clandestinidad y nunca abandonó el país, en contra de las versiones que lo ubicaban en el extranjero. Sus declaraciones llegaron tras el fallo del TC que anuló la orden de prisión preventiva de 24 meses dictada contra el político por un proceso por organización criminal y lavado de activos.

“Esta es su tierra, aquí nació, no tiene por qué correr. Algunos dicen: se ha ido al extranjero, falso”, declaró Rojas al medio local Huancayork Times. La madre fue más allá y atribuyó directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) la responsabilidad de no haber podido capturarlo: “Lo que pasa es que estamos demostrando la incapacidad de la policía, y critico a los grandes mentirosos que dicen que Cerrón está en Asia, en tal sitio. Jamás se ha salido”.

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Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad en octubre de 2023 y figuró en la lista de los prófugos más buscados por la PNP, sin que los operativos desplegados lograran dar con su paradero. Su madre reconoció que el contacto con él se mantuvo únicamente por mensajes, sin encuentros presenciales.

Bertha Rojas celebró el fallo del TC que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por su hijo. “Me parece muy justo. Al fin se ha encontrado justicia. Hay todavía reserva moral en algunos magistrados que actúan de acuerdo a lo que ellos interpretan son las normas legales”, señaló, al tiempo que sostuvo que Cerrón fue víctima de persecución judicial.

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