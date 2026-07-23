Antonio Rizola se defiende tras dolorosa derrota de Perú ante Chile en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Sentado en casa es fácil decir”

El técnico brasileño señaló que la selección peruana aún tiene chances de alcanzar su objetivo en la Copa Sudamericana de vóley. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La selección peruana de vóley perdió ante Chile el miércoles 22 de julio, en el inicio de la Copa Sudamericana 2026. El resultado fue claro: 3-0 a favor del equipo chileno, lo que complica las posibilidades de la ‘bicolor’ para avanzar a las semifinales del torneo que se disputa en Lima.

Antonio Rizola, entrenador del equipo peruano, analizó el partido en zona mixta y explicó la diferencia entre ambos equipos. Remarcó que el plantel chileno cuenta con más tiempo de trabajo colectivo.

“Una derrota pésima frente a un fuerte equipo. Un equipo que sabíamos está junta cinco años, trabajando junta cinco años. Nosotros hace ocho semanas y estamos en proceso. Estamos dentro del objetivo del torneo. Estamos dentro. Claro que una victoria hoy ya nos colocaba, nos metía una situación muy buena, pero el campeonato sigue. Estamos dentro del objetivo”, señaló.

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Rizola destacó el juego de Chile y la dificultad que tuvo su equipo para competir de igual a igual. “Se equivocaron muy poco. El marcador tres cero representa mucho y representa poco al mismo tiempo. El facto es que Chile tuvo un partido excepcional, sin equivocarse, y nosotros no fuimos capaces de nos encontrar bien con este equipo, de esta forma”, expresó el técnico brasileño.

Antonio Rizola dio las razones por las cuales Perú cayó 3-0 ante Chile en el debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Créditos: Captura de La Cátedra Deportes.

La demora en los cambios

Antonio Rizola también respondió a las críticas por la demora en las modificaciones, que no permitieron cambiar el rumbo del partido a favor de Perú. “La demora de un cambio depende de la circunstancia, del momento del juego. Quien decide eso es el entrenador allí. Sentado en gradería o en casa es fácil decir: ‘Hago el cambio ahora, hago esto, ¿por qué no hizo?’ Es fácil”.

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El entrenador brasileño afirmó que las sustituciones se hicieron en el momento que consideró adecuado. “Creo que fueron los momentos justos de todas, de Lobatón, de Kiara, de Sandra, de todas. Creo que esperamos el momento justo. Claro que puedo equivocarme. Ninguno aquí es dueño de la verdad, pero la decisión fue mía, del gran banco, en este sentido”.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

La confianza para clasificar y el apoyo de la gente

A pesar de la derrota, Rizola expresó confianza en el trabajo del equipo de cara al próximo encuentro frente a Brasil. “Hay que estudiar Brasil hoy, porque el próximo rival es Brasil. Hoy estudiamos Brasil, ya tenemos video del equipo de Brasil, vamos a estudiar y ahí preparar ese partido de la mejor forma posible”.

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Finalmente, el entrenador de Perú destacó el respaldo recibido tras la caída ante Chile. “Me alegró mucho otra vez, porque todos me llamaron allí: ‘Profesor, el campeonato sigue, el campeonato sigue’, y exactamente nuestro objetivo. Esto es nuestro objetivo y no vamos a salir de él”.

¿Qué necesita Perú para clasificar a semifinales?

La selección peruana ocupa el último lugar del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley, junto a Bolivia, sin puntos en la tabla. Restan dos partidos para finalizar esta primera fase del certamen.

Perú debe vencer a Brasil y a Bolivia en las fechas 2 y 3 para tener opciones de avanzar a semifinales.

Si suma seis puntos, podría igualar en la clasificación con Chile y Brasil, por lo que la definición de los dos equipos que acceden a la siguiente ronda dependerá de los criterios de desempate: primero el ratio de sets y luego el ratio de puntos.

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