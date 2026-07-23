Perú

María Pía Copello confiesa por qué su hija dejó de grabar con ella y lo que le dijo sobre su contenido: “Me da cringe lo que haces”

La conductora de streaming se mostró emotiva al recordar los videos que hacía con su hija menor para sus redes sociales

Guardar
Google icon
Díptico. Izquierda: mujer con pelo oscuro, top blanco, micrófono en fondo azul. Derecha: la misma mujer y una niña con rostro oculto sostienen gatitos en un interior
La presentadora María Pía, en un fragmento de entrevista televisiva y en una imagen con su hija, explica por qué la menor decidió no grabar más con ella.

La dinámica entre María Pía Copello y su hija menor cambió de manera notoria en los últimos meses. La conductora relató en Magaly TV La Firme que la joven, antes entusiasta frente a las cámaras, ya no quiere grabar videos con ella.

“Qué nostalgia porque ahora Cata ya no quiere grabar conmigo ya, ya creció pues, te juro que es sumamente difícil porque ahora me dice ‘Me da cringe lo que haces, ya no me gusta tus videos’, ya no quiere, quiere hacer su propio contenido, quiere sus redes sociales y le he dicho no, todavía no”, contó Copello sobre el momento en que su hija decidió alejarse de la exposición.

El cambio sorprendió tanto a la presentadora como a Magaly Medina, quien le consultó por qué, pese a su interés, la menor no tiene cuentas personales en redes sociales. Copello explicó que la decisión fue tomada para protegerla de los comentarios dañinos que suelen aparecer en internet. “Tiene 11, es que cuando viene el hate viene con todo”, expresó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

La presentadora comparte detalles sobre su hija Catalina, de once años, quien ha decidido no participar más en la creación de contenido junto a ella. Copello relata que su hija expresó que el contenido de su madre le 'da cringe' y prefiere desarrollar sus propias redes sociales. El segmento forma parte de una cobertura televisiva de farándula, emitida por ATV y posteriormente adaptada para TikTok.

La conductora reconoció que la etapa de grabar juntas pertenece al pasado y que ahora Catalina busca construir un estilo propio, lejos de los videos familiares. El deseo de independencia de la menor se refleja en su insistencia por crear su propio contenido, aunque, por ahora, la respuesta materna es firme: “Quiere hacer su propio contenido, quiere sus redes sociales y le he dicho no, todavía no”.

Para Copello, la prioridad es resguardar la integridad emocional de su hija. La nostalgia por las producciones compartidas convive con la certeza de que el crecimiento personal trae consigo nuevas búsquedas y la necesidad de establecer límites respecto a la exposición pública.

PUBLICIDAD

Mujer y niña bailando. Fondo azul con estrellas, bandera de Perú. Logo de programa televisivo. Título en pantalla. Recuadro con mujer sonriente en estudio
María Pía Copello y su hija aparecen en un video casero, mientras la presentadora comenta en televisión la relación con el contenido de su hija.

María Pía Copello descarta volver a la TV

El futuro profesional de la conductora fue otro de los puntos abordados en el diálogo con Magaly Medina, quien preguntó si había posibilidades de verla nuevamente en la televisión.

Copello fue clara sobre la situación actual: “Sabes que no, yo creo que a quien están coqueteando es a Ethel, mira te voy a dar lo que creo que está pasando, yo creo que ‘Papá Armando’, nadie me lo ha contado, pero hoy día no sé por qué dije Papá Armando va producir un programa acá, creo yo, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... ustedes sí saben... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo”.

La conductora aclaró que se trata de una especulación personal y no de una información confirmada. Sin embargo, su comentario provocó una inmediata reacción de Magaly Medina, quien aseguró desconocer cualquier movimiento en la programación del canal. ATV/ Magaly TV La Firme.

La presentadora señaló que no tiene propuestas concretas para regresar a la pantalla y que, en su opinión, el canal ATV dirige su atención a otros talentos. Mientras tanto, su enfoque sigue puesto en sus proyectos digitales y en el acompañamiento a su hija, priorizando su bienestar y evitando la exposición temprana a las redes sociales.

Por el momento, la vida familiar y profesional de María Pía Copello se desarrolla lejos de la televisión tradicional, en un entorno más privado y enfocado en el crecimiento y la protección de su entorno cercano.

Temas Relacionados

María Pía Copelloperu-entretenimientoTikTok

Más Noticias

Brutal ataque en SJL: Escolar es golpeado y acuchillado por alumnos de otro colegio

El incidente ocurrió al finalizar la jornada escolar y los responsables serían alumnos de otra institución educativa. La PNP detuvo a tres implicados

Brutal ataque en SJL: Escolar es golpeado y acuchillado por alumnos de otro colegio

Keiko Fujimori promete invitar a la agrupación BTS a Palacio de Gobierno: “Me voy a aprender sus canciones”

En una transmisión en vivo, la presidenta electa prometió recibir al grupo coreano y dijo que se aprenderá sus canciones.

Keiko Fujimori promete invitar a la agrupación BTS a Palacio de Gobierno: “Me voy a aprender sus canciones”

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Tras el empate sin goles, los ‘cerveceros’ buscarán su pase a los octavos de final en Brasil. Conoce todos detalles del choque que definirá al ganador de la llave del torneo internacional

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Tai Chi en Perú: población adulta mayor impulsa un mercado de bienestar que supera los S/ 20 millones

El crecimiento de la población adulta mayor y la expansión de los programas corporativos de bienestar vienen impulsando la demanda por actividades físicas de bajo impacto

Tai Chi en Perú: población adulta mayor impulsa un mercado de bienestar que supera los S/ 20 millones

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 23 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONU exige a Perú que cumpla con informar sobre el caso de Pedro Castillo

ONU exige a Perú que cumpla con informar sobre el caso de Pedro Castillo

Movimientos de Sánchez reavivan la atención sobre la presidencia del Parlamento

¿Perú se quedará sin presidente por 48 horas? Vacío legal y tensiones políticas marcan la sucesión presidencial

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados ni CTS, cumplirá promesa sobre BTS y exigirá cuentas a gobiernos previos

Keiko Fujimori: últimas actividades y agenda de la presidenta electa previo su juramentación del 28 de julio

ENTRETENIMIENTO

Keiko Fujimori promete invitar a la agrupación BTS a Palacio de Gobierno: “Me voy a aprender sus canciones”

Keiko Fujimori promete invitar a la agrupación BTS a Palacio de Gobierno: “Me voy a aprender sus canciones”

María Pía Copello explica el motivo por el que nunca habló de su mala relación con Timoteo: “Necesitaba plata”

Andrea Llosa confirma que recibió la propuesta para conducir ‘El Valor de la Verdad’, pero no aceptó: “Es de Beto Ortiz”

Ethel Pozo entiende elogios de Rebeca Escribens a Janet Barboza: “Esa era yo antes”

María Pía Copello responde a quienes la tildan de ‘lavandera’ y advierte que ya inició acciones legales por las difamaciones: “Me dan de alma”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Antonio Rizola se defiende tras dolorosa derrota de Perú ante Chile en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Sentado en casa es fácil decir”

Daniela Muñoz y su fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Chile en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Hace falta obediencia”

Se conoció nuevo destino de Guillermo Viscarra tras sorpresiva salida de Alianza Lima: “El DT lo conoce muy bien”

Roberto Mosquera lamentó empate ante Bragantino y criticó la cancha del Estadio Nacional: “Ahora es para eventos de shows y música”