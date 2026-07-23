María Pía Copello confiesa por qué su hija dejó de grabar con ella y lo que le dijo sobre su contenido: “Me da cringe lo que haces”

La presentadora María Pía, en un fragmento de entrevista televisiva y en una imagen con su hija, explica por qué la menor decidió no grabar más con ella.

La dinámica entre María Pía Copello y su hija menor cambió de manera notoria en los últimos meses. La conductora relató en Magaly TV La Firme que la joven, antes entusiasta frente a las cámaras, ya no quiere grabar videos con ella.

“Qué nostalgia porque ahora Cata ya no quiere grabar conmigo ya, ya creció pues, te juro que es sumamente difícil porque ahora me dice ‘Me da cringe lo que haces, ya no me gusta tus videos’, ya no quiere, quiere hacer su propio contenido, quiere sus redes sociales y le he dicho no, todavía no”, contó Copello sobre el momento en que su hija decidió alejarse de la exposición.

El cambio sorprendió tanto a la presentadora como a Magaly Medina, quien le consultó por qué, pese a su interés, la menor no tiene cuentas personales en redes sociales. Copello explicó que la decisión fue tomada para protegerla de los comentarios dañinos que suelen aparecer en internet. “Tiene 11, es que cuando viene el hate viene con todo”, expresó durante la entrevista.

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La presentadora comparte detalles sobre su hija Catalina, de once años, quien ha decidido no participar más en la creación de contenido junto a ella. Copello relata que su hija expresó que el contenido de su madre le 'da cringe' y prefiere desarrollar sus propias redes sociales. El segmento forma parte de una cobertura televisiva de farándula, emitida por ATV y posteriormente adaptada para TikTok.

La conductora reconoció que la etapa de grabar juntas pertenece al pasado y que ahora Catalina busca construir un estilo propio, lejos de los videos familiares. El deseo de independencia de la menor se refleja en su insistencia por crear su propio contenido, aunque, por ahora, la respuesta materna es firme: “Quiere hacer su propio contenido, quiere sus redes sociales y le he dicho no, todavía no”.

Para Copello, la prioridad es resguardar la integridad emocional de su hija. La nostalgia por las producciones compartidas convive con la certeza de que el crecimiento personal trae consigo nuevas búsquedas y la necesidad de establecer límites respecto a la exposición pública.

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María Pía Copello y su hija aparecen en un video casero, mientras la presentadora comenta en televisión la relación con el contenido de su hija.

María Pía Copello descarta volver a la TV

El futuro profesional de la conductora fue otro de los puntos abordados en el diálogo con Magaly Medina, quien preguntó si había posibilidades de verla nuevamente en la televisión.

Copello fue clara sobre la situación actual: “Sabes que no, yo creo que a quien están coqueteando es a Ethel, mira te voy a dar lo que creo que está pasando, yo creo que ‘Papá Armando’, nadie me lo ha contado, pero hoy día no sé por qué dije Papá Armando va producir un programa acá, creo yo, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... ustedes sí saben... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo”.

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La conductora aclaró que se trata de una especulación personal y no de una información confirmada. Sin embargo, su comentario provocó una inmediata reacción de Magaly Medina, quien aseguró desconocer cualquier movimiento en la programación del canal. ATV/ Magaly TV La Firme.

La presentadora señaló que no tiene propuestas concretas para regresar a la pantalla y que, en su opinión, el canal ATV dirige su atención a otros talentos. Mientras tanto, su enfoque sigue puesto en sus proyectos digitales y en el acompañamiento a su hija, priorizando su bienestar y evitando la exposición temprana a las redes sociales.

Por el momento, la vida familiar y profesional de María Pía Copello se desarrolla lejos de la televisión tradicional, en un entorno más privado y enfocado en el crecimiento y la protección de su entorno cercano.