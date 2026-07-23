Fernando Rospigliosi se desdice: “José María Balcázar seguirá como presidente hasta el 28 de julio”

José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año. - Crédito Congreso

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se desdijo y ahora afirma que el mandatario José María Balcázar seguirá en dicho cargo hasta el cambio de mando previsto para el 28 de julio.

“Mienten, como siempre. Dejé completamente claro que el presidente José María Balcázar seguirá ejerciendo el cargo hasta el 28 de julio. No puede haber vacío de poder. Como es obvio, solo será congresista hasta el 26, cuando se instala el nuevo Parlamento. No olviden esto: la mafia caviar/comunista SIEMPRE miente”, manifestó Rospigliosi a través de X, antes Twitter.

No obstante, en el oficio que envió a Balcázar, el fujimorista le notificó que “el mandato presidencial que actualmente ejerce culmina el 26 de julio de 2026″ y que “será recibido por el Presidente del Congreso de la República el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., a efectos de que proceda con la entrega de la banda presidencial”.

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Un tuit de Fernando Rospigliosi aborda la continuidad del presidente José María Balcazar en su cargo y el periodo del nuevo Parlamento en la red social X.

Cabe precisar que el jefe de Estado pidió que se le brinden facilidades institucionales para que la entrega de la banda presidencial sea el mismo 28 de julio “de conformidad con las coordinaciones realizadas con su despacho y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ente rector de Protocolo y Ceremonial del Estado”.

“De esta manera, y en salvaguarda de la institucionalidad democrática del país, solicito se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el normal desarrollo del acto de investidura presidencial el día 28 de julio de 2026″, se lee en el oficio que envió Balcázar a Rospigliosi.

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Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República de Perú, firma la carta que notifica al Presidente José María Balcázar la culminación de su mandato el 26 de julio de 2026.

El último bono de Fernando Rospigliosi

La Mesa Directiva del Congreso autorizó el pago de una compensación económica adicional al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edecanes y Escolta que presta servicios de seguridad dentro del Parlamento. La medida, formalizada en el Acuerdo 193-2025-2026/MESA-CR, fue adoptada en la sesión del 9 de julio.

La sesión estuvo presidida por Fernando Rospigliosi, titular del Legislativo, con la participación del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, y el tercer vicepresidente, Illich López.

La solicitud partió de la División de Seguridad del Congreso (DIVSECON), cuyo jefe argumentó que el personal bajo su mando cumple sus funciones “con eficiencia y eficacia”, al tiempo que resguarda instalaciones, congresistas, parlamentarios andinos y a la propia Mesa Directiva. La petición fue respaldada por informes del Departamento de Recursos Humanos, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Dirección General de Administración.

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El acuerdo autoriza a la Dirección General de Administración a ejecutar los trámites necesarios para efectuar el pago correspondiente a julio de 2026. El monto será equivalente al establecido en acuerdos previos similares. Solo accederá al beneficio el personal que haya prestado servicios de forma continua e ininterrumpida durante al menos dos meses al 15 de julio.

La decisión se conoce días después de que Rospigliosi promulgó una ley que restringe el procesamiento de policías y militares a la justicia ordinaria cuando los delitos ocurran en el ejercicio de sus funciones, pese a la advertencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.

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