María Pía Copello explica el motivo por el que nunca habló de su mala relación con Timoteo: “Necesitaba plata”

María Pía Copello es entrevistada y aborda su relación profesional pasada con Timoteo. Explica las razones económicas que la llevaron a trabajar y describe un ambiente laboral tenso. La entrevistada también menciona haber iniciado procesos legales en respuesta a ataques públicos y una campaña en su contra, señalando que gestionará estos asuntos con sus abogados.

Durante años, el trabajo conjunto de María Pía Copello y el dragón Timoteo fue sinónimo de éxito en la televisión peruana. Detrás de esa imagen, la exconductora decidió revelar por primera vez que la relación laboral con el popular personaje estuvo marcada por conflictos, desacuerdos económicos y un ambiente tenso. Pese a ello, Copello priorizó el bienestar de los niños y eligió no exponer la situación mientras duró el programa.

Sentada ante Magaly Medina, la también empresaria detalló que nunca quiso romper la ilusión del público infantil. “Definitivamente, cuando yo terminé de trabajar con él, pasaron muchas cosas, pero yo nunca quise romper esa magia”, explicó. Según Copello, preservar la fantasía de los niños era fundamental, por lo que optó por callar sobre los problemas fuera de cámaras.

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La conductora relató que el origen de los conflictos se dio cuando Timoteo asumió la administración de los espectáculos y el circo, pasando a ser empresario y talento al mismo tiempo.

María Pía Copello conversa con la presentadora de Magaly TV La Firme sobre su relación con Timoteo, acompañada por una imagen de un personaje animado de ave.

“Entonces, se vuelve Timoteo empresario y a la vez talento. Entonces, él tenía que negociar conmigo. Entonces, era muy difícil”, recordó. El cambio provocó que las negociaciones salariales se volvieran complicadas y que la relación profesional se resintiera.

Copello mencionó detalles de sus primeros acuerdos laborales fuera de Lima. “Mi primera gira fue 150 dólares en Cajamarca, me acuerdo clarito”, relató. Con el paso del tiempo, comenzó a sentir que su trabajo no recibía el valor adecuado.

“Yo sentía que en realidad no valoraban mi trabajo y cuando iba a conversar con él era como, bueno, lo que hay... las formas, ¿no? Entonces yo... a mí no hay nada peor que me traten mal”, afirmó.

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María Pía Copello dialoga en televisión sobre su relación laboral pasada con Timoteo, evocando una imagen antigua del programa infantil.

La exanimadora infantil explicó que la razón por la que permaneció en el proyecto no estaba vinculada solo a su vocación, sino también a situaciones familiares. Tras la muerte de su padre, Copello se convirtió en el principal sostén de su familia.

“Seguí haciendo muchas cosas. Creo que porque yo amaba mi trabajo y dos, porque necesitaba la plata”, expresó. Amplió: “Porque necesitaba la plata, Magaly, necesitaba la plata. Ya mi papá fallece, Ana Karina estaba embarazada y yo era el único sustento de mi casa, porque mi papá muere de cáncer al pulmón y no deja nada arreglado”.

María Pía asegura que era un mal ambiente para trabajar

El deterioro de la convivencia laboral fue tal que, según María Pía Copello, los dos últimos años no existió comunicación alguna entre ella y Timoteo. “Yo en ese momento con Timoteo no nos dirigíamos la palabra. O sea, imagínate”, reveló.

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Además, describió un entorno hostil que afectó a todo el equipo: “El ambiente de trabajo era feo... los productores no me van a dejar mentir porque lo han vivido con nosotros... se respiraba realmente una tensión adentro”.

Las diferencias dividieron al elenco, generando bandos entre quienes apoyaban a uno u otro. A pesar de esa situación, Copello aseguró que los niños nunca percibieron el conflicto. “Cuando ya este Timoteo cobraba vida, literalmente yo me olvidaba a quién estaba adentro”, sostuvo.

María Pía Copello conversa en un estudio de televisión sobre el motivo de su silencio acerca de la relación con Timoteo en el programa de Magaly Medina.

Hoy, la conductora afirma que esa etapa quedó atrás, aunque no busca proyectar una imagen de amistad con su excompañero. “Ahora ya su estrategia cambió, ahora somos amigos, ¿no? Pero yo... no me provoca... han sido muchos años de ataques y ya me cansé”, señaló.

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La presentadora también mencionó que tiene un asunto pendiente con Karina Rivera, otra figura emblemática del programa, con quien espera conversar en el futuro. Sobre los cuestionamientos en redes sociales, Copello subrayó que no responderá públicamente: “Frente a cámaras no me voy a defender... no voy a hacer un circo de esto. Lo voy a simplemente manejar ahí y listo. Yo tuve bastante circo ya”.