Elecciones Regionales y Municipales: lista de miembros de mesa se conocerá el 24 de julio |Foto: ONPE

La ONPE informó que este 24 de julio se publicará la lista de miembros de mesa sorteados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre. El sorteo se realizará de forma pública en las 125 ODPE del país y ese mismo día se difundirá la relación en cada oficina, en formato físico y también por vía virtual, según el organismo.

Para llegar a esa relación definitiva, la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que ya seleccionó con un software a 25 candidatos por cada una de las 89.935 mesas de sufragio habilitadas. De ese universo de más de 2,2 millones de ciudadanos se elegirá a los miembros de mesa: tres titulares y seis suplentes por cada mesa.

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El vocero Christian Gómez detalló que se priorizará a personas menores de 65 años, con estudios superiores, sin discapacidad y que no hayan ejercido antes ese cargo. También precisó que quienes fueron miembros de mesa en el último proceso de las Elecciones Generales 2026 y cumplieron esa función quedarán excluidos del sorteo para los comicios de octubre.

La ONPE añadió que, por norma, no pueden ser sorteados candidatos o directivos de organizaciones políticas, funcionarios del sistema electoral ni autoridades o representantes elegidos por voto popular. Tampoco pueden ser designados integrantes de instituciones electorales, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

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¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha establecida en el cronograma electoral difundido por las autoridades electorales.

Ese día, los más de 26 millones de peruanos habilitados deberán acudir a los locales de votación para ejercer su derecho al sufragio y elegir a sus representantes regionales y municipales. El proceso se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio nacional.

Calendario de las Elecciones Regionales y Municipales

5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Elecciones Regionales y Municipales: lista de miembros de mesa se conocerá el 24 de julio

La carrera a la alcaldía de Lima

Más de 40 candidatos buscan la alcaldía de Lima Metropolitana en las Elecciones Municipales y Regionales 2026. Entre los postulantes más reconocidos figuran Carlos Bruce, actual alcalde de Surco y exministro, quien compite por el partido Somos Perú. También participa Francis Allison, alcalde de Magdalena, ahora como candidato de Avanza País.

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La lista de aspirantes incluye a Susel Paredes, congresista que postula con Ahora Nación, y a Ricardo Belmont, quien tras su paso por la primera vuelta presidencial anunció su candidatura pese a enfrentar un diagnóstico de cáncer. Además, destaca la fórmula liderada por Luis Rubio con Rafael López Aliaga como teniente alcalde por Renovación Popular. Estas candidaturas se suman a otras más, conformando una oferta de más de 40 listas inscritas.