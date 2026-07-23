Elecciones Regionales y Municipales: lista de miembros de mesa se conocerá el 24 de julio

La ONPE informó que este 24 de julio se publicará la lista de miembros de mesa sorteados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre. El sorteo se realizará de forma pública en las 125 ODPE del país y ese mismo día se difundirá la relación en cada oficina, en formato físico y también por vía virtual, según el organismo.
Para llegar a esa relación definitiva, la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que ya seleccionó con un software a 25 candidatos por cada una de las 89.935 mesas de sufragio habilitadas. De ese universo de más de 2,2 millones de ciudadanos se elegirá a los miembros de mesa: tres titulares y seis suplentes por cada mesa.
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El vocero Christian Gómez detalló que se priorizará a personas menores de 65 años, con estudios superiores, sin discapacidad y que no hayan ejercido antes ese cargo. También precisó que quienes fueron miembros de mesa en el último proceso de las Elecciones Generales 2026 y cumplieron esa función quedarán excluidos del sorteo para los comicios de octubre.
La ONPE añadió que, por norma, no pueden ser sorteados candidatos o directivos de organizaciones políticas, funcionarios del sistema electoral ni autoridades o representantes elegidos por voto popular. Tampoco pueden ser designados integrantes de instituciones electorales, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
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¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha establecida en el cronograma electoral difundido por las autoridades electorales.
Ese día, los más de 26 millones de peruanos habilitados deberán acudir a los locales de votación para ejercer su derecho al sufragio y elegir a sus representantes regionales y municipales. El proceso se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio nacional.
Calendario de las Elecciones Regionales y Municipales
5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.
20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.
4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.
5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.
3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.
4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La carrera a la alcaldía de Lima
Más de 40 candidatos buscan la alcaldía de Lima Metropolitana en las Elecciones Municipales y Regionales 2026. Entre los postulantes más reconocidos figuran Carlos Bruce, actual alcalde de Surco y exministro, quien compite por el partido Somos Perú. También participa Francis Allison, alcalde de Magdalena, ahora como candidato de Avanza País.
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La lista de aspirantes incluye a Susel Paredes, congresista que postula con Ahora Nación, y a Ricardo Belmont, quien tras su paso por la primera vuelta presidencial anunció su candidatura pese a enfrentar un diagnóstico de cáncer. Además, destaca la fórmula liderada por Luis Rubio con Rafael López Aliaga como teniente alcalde por Renovación Popular. Estas candidaturas se suman a otras más, conformando una oferta de más de 40 listas inscritas.
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