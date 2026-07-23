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Clases gratis de Excel, Python, entre otros: ¿Cuáles son los horarios y el link de la inscripción?

Los asistentes accederán a capacitaciones en empleabilidad, con contenidos orientados a reforzar sus habilidades y mejorar su preparación frente a las exigencias del mercado laboral

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cursos virtuales-Perú-12 de junio
La Municipalidad de Lima ofrecerá cursos virtuales gratuitos con el Instituto Peruano de Negocios - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, anunció que está organizando una serie de cursos gratis de empleabilidad.

La propuesta, desarrollada con la colaboración del Instituto Peruano de Negocios, está dirigida al público en general (mayores de 18 años) y busca reforzar habilidades vinculadas al acceso al mercado laboral.

Los cursos se dictarán en vivo por Zoom y, según lo informado, incluirán materiales virtuales y capacitaciones de empleabilidad. Para inscribirse, los interesados deben ingresar a este enlace (https://forms.gle/Dw6sUxiUMCfc8JgH6) en el que tienen que completar sus datos y elegir el curso de su preferencia.

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Las sesiones se impartirán en vivo a través de Zoom, con la participación de docentes especialistas, asistentes de apoyo y recursos virtuales complementarios - Créditos: Municipalidad de Lima.
Las sesiones se impartirán en vivo a través de Zoom, con la participación de docentes especialistas, asistentes de apoyo y recursos virtuales complementarios - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

A continuación, la oferta disponible para el inicio del 27 de julio:

  • Diseño Gráfico: Adobe Illustrator (Intermedio) — lunes, jueves, viernes y sábado (5 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Python básico — lunes, jueves, viernes y sábado (7 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Microsoft Excel Básico e Intermedio — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Administración y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (5 p. m. a 6:45 p. m.)
  • Macros en Microsoft Excel — lunes, jueves, viernes y sábado (6:30 p. m. a 8:30 p. m.)
  • Asistente de Tesorería y Finanzas — lunes, jueves, viernes y sábado (6:45 p. m. a 8:30 p. m.)

Según la convocatoria, los inscritos accederán a clases en vivo y a recursos complementarios. El esquema incorpora un componente orientado a la empleabilidad, con acompañamiento durante el desarrollo de las sesiones virtuales.

cursos virtuales-Perú-31 de mayo
Los asistentes accederán a capacitaciones en empleabilidad de forma gratuita - Créditos: Magnific.

Beneficios anunciados

De acuerdo con la información compartida, los participantes contarán con:

  • Clases en vivo (plataforma Zoom)
  • Capacitaciones de empleabilidad
  • Materiales virtuales
  • Docentes: especialistas en el área
  • Asistentes especializados

Certificación opcional

Los cursos son completamente gratuitos. Sin embargo, si el participante desea obtener una certificación digital, esta tiene un costo social de S/60.00.

La municipalidad indicó que la propuesta está dirigida al público en general (mayores de 18 años) y que la inscripción se realiza mediante el formulario habilitado, donde cada persona debe registrar sus datos y seleccionar el curso que desea llevar.

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¿Por qué es importante estudiar Excel?

  • Permite realizar cálculos automáticos, reducir errores y ahorrar tiempo en tareas que, de forma manual, demandarían mucho más esfuerzo.
  • Facilita la elaboración de tablas, gráficos, reportes y bases de datos, lo que mejora la interpretación de la información y la toma de decisiones.
  • Su dominio incrementa las oportunidades laborales, ya que es una competencia solicitada en áreas como administración, contabilidad, recursos humanos, logística, marketing y finanzas.
  • También ayuda a gestionar presupuestos, controlar gastos, planificar proyectos y llevar registros personales o profesionales con mayor precisión.
  • Aprender Excel fortalece habilidades analíticas y de organización, además de fomentar el pensamiento lógico para resolver problemas con datos.
  • Desde funciones básicas hasta herramientas avanzadas como tablas dinámicas, fórmulas y automatización, Excel se adapta a distintos niveles de experiencia y necesidades.
  • Contar con conocimientos de Excel representa una ventaja competitiva para estudiantes, emprendedores y profesionales que buscan mejorar su productividad y desempeño laboral.

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