Incendio en La Victoria: PNP identifica a presuntos responsables; crimen habría sido por disputa entre mototaxistas

El Gral. PNP Víctor Revoredo, director de la DIRINCRI, ofrece detalles sobre el trágico incendio en el Cercado de Lima que cobró la vida de diez personas. Las investigaciones apuntan a que el fuego fue provocado intencionalmente como resultado de una disputa entre grupos criminales. - América Noticias

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informó que ya tiene identificados a los presuntos responsables del incendio que dejó 10 integrantes de una familia fallecidos en la calle Pisagua, en la urbanización Manzanilla, en La Victoria. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría estado motivado por una disputa entre grupos dedicados al transporte informal con mototaxis eléctricas.

El director de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, calificó el hecho como un “evento criminal” y aseguró que las diligencias permitieron establecer una línea de investigación sobre el móvil del ataque.

Competencia entre grupos de transporte informal sería el móvil

Según explicó Revoredo a América Noticias, el perfil de las víctimas, el lugar de los hechos y el modus operandi apuntan a que el incendio estaría relacionado con una disputa por espacios de trabajo entre grupos que prestan servicios de transporte informal en los alrededores de Gamarra y La Paradita.

PUBLICIDAD

“Como móvil de los hechos, hasta este momento, del perfil del lugar, del perfil de las víctimas y del modus operandi, se tiene que ha existido una competencia desleal, criminal, por parte de otro grupo que vio el crecimiento de esta persona. Anteriormente habían tenido una pelea por un espacio donde estos vehículos informales ocupaban para brindar sus servicios”, declaró.

El oficial agregó que la organización involucrada ya habría sido identificada.

“Se tiene claramente la línea de acción. Se tiene objetivamente la trazabilidad y este lamentable evento criminal ha sido generado por un grupo de personas que deslealmente venían pugnando el trabajo informal en una zona cercana al lugar donde ocurrió el hecho”, indicó.

PUBLICIDAD

Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)

No obstante, evitó brindar mayores detalles para no afectar las investigaciones y aseguró que el objetivo es capturar a los responsables. “Más pormenores no podemos dar en estos momentos porque los vamos a capturar”, afirmó.

Víctimas murieron por inhalación de monóxido de carbono

Durante su pronunciamiento, Revoredo también informó que los primeros protocolos de necropsia practicados por el Instituto de Medicina Legal determinaron que las víctimas fallecieron por asfixia causada por inhalación de monóxido de carbono.

“La causa de muerte violenta criminal ha sido originada por inhalación de monóxido, lo cual les ha originado una asfixia”, precisó.

El incendio acabó con la vida de cinco adultos y cinco menores de edad, quienes quedaron atrapados dentro de la vivienda mientras las llamas se propagaban rápidamente.

PUBLICIDAD

El objetivo habría sido una mototaxi

La Dirincri sostuvo que las pericias realizadas hasta el momento indican que el foco inicial del incendio habría sido una de las mototaxis eléctricas estacionadas en el exterior del inmueble.

Según Revoredo, la hipótesis principal es que los atacantes pretendían incendiar el vehículo y no la vivienda; sin embargo, el fuego se extendió rápidamente debido a las condiciones del lugar.

“La escena, de acuerdo con la inspección técnico-policial, ha sido el vehículo menor que fue incendiado por estos sujetos. Pero el desplazamiento del fuego y la precariedad de la zona, donde había cartón y reciclaje de colchones, generaron una propagación rápida”, explicó.

PUBLICIDAD

El general enfatizó que ninguno de estos factores justifica el ataque y reiteró que la Policía trabaja para ubicar y detener tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen.

Diez integrantes de una familia fallecieron

La tragedia ocurrió durante la madrugada del martes en una vivienda multifamiliar de la calle Pisagua, donde residían tres familias. El incendio dejó 10 fallecidos, entre ellos cinco menores de edad, y redujo a escombros el inmueble.

Desde el primer momento, los familiares denunciaron que el fuego habría sido provocado por extorsionadores que atacaron las mototaxis utilizadas para el transporte de pasajeros y carga en Gamarra. Con las declaraciones de la Dirincri, la investigación se orienta ahora hacia una disputa entre grupos vinculados al transporte informal, mientras continúan las diligencias para capturar a los responsables del crimen.

PUBLICIDAD