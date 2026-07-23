Campaña veterinaria gratis para este 24 de julio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La Municipalidad de Breña anunció una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos que tienen perros y gatos. La actividad se realizará este viernes 24 de julio, de 9:00 a. m. a 12:30 p. m., en la alameda Magisterial, ubicada en el jirón Napo, cuadra 12.
Durante la jornada, personal especializado brindará atención preventiva y orientación para promover el cuidado responsable de los animales de compañía. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios de salud básicos y fomentar el bienestar de las mascotas en el distrito.
¿Qué servicios gratuitos se ofrecerán?
De acuerdo con la publicación de la Municipalidad de Breña, estas son las atenciones que se brindarán:
- Registro de mascotas. Orientación e inscripción de perros y gatos en el registro correspondiente para contribuir a su adecuada identificación.
- Consultas veterinarias. Evaluación básica del estado de salud de las mascotas y recomendaciones sobre cuidados preventivos.
- Desparasitación. Aplicación de tratamiento para prevenir y controlar parásitos internos y externos, de acuerdo con la evaluación del especialista.
- Aplicación de antipulgas. Tratamiento preventivo para el control de pulgas y otros ectoparásitos que afectan a perros y gatos.
- Limpieza de oídos. Servicio de higiene para ayudar a prevenir infecciones y mantener una adecuada salud auditiva de las mascotas.
La comuna indicó que los servicios se ofrecerán únicamente dentro del horario establecido, por lo que recomendó a los vecinos acudir con anticipación para acceder a las atenciones programadas.
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Este tipo de campañas forma parte de las acciones impulsadas por la comuna para acercar servicios veterinarios preventivos a la comunidad y promover la tenencia responsable de animales de compañía mediante actividades gratuitas y de fácil acceso para los vecinos.
¿Por qué es importante la desparasitación?
- Protege la salud de las mascotas. La desparasitación ayuda a eliminar y prevenir la presencia de parásitos internos, como lombrices, y externos, como pulgas y garrapatas, que pueden afectar el bienestar de perros y gatos.
- Previene enfermedades. Algunos parásitos transmiten infecciones que pueden causar problemas digestivos, anemia, pérdida de peso, lesiones en la piel e incluso complicaciones más graves si no se tratan a tiempo.
- Evita el contagio entre animales. Una mascota con parásitos puede transmitirlos fácilmente a otros perros o gatos con los que convive o comparte espacios, por lo que la prevención reduce el riesgo de propagación.
- Disminuye el riesgo para las personas. Ciertos parásitos pueden transmitirse a los seres humanos, especialmente a niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Mantener a las mascotas desparasitadas contribuye a proteger la salud de toda la familia.
- Favorece un mejor desarrollo. En cachorros y gatitos, la desparasitación es fundamental para un crecimiento saludable, ya que los parásitos pueden interferir con la absorción de nutrientes y afectar su desarrollo.
- Mejora la calidad de vida. Un animal libre de parásitos suele presentar mejor apetito, más energía, un pelaje en mejores condiciones y menor riesgo de molestias como picazón o irritación.
- Debe realizarse de forma periódica. Los especialistas recomiendan seguir un calendario de desparasitación de acuerdo con la edad, el estilo de vida y las indicaciones del médico veterinario, ya que la frecuencia puede variar según cada mascota.
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