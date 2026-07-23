“Jugar en Brasil nunca es fácil, pero no imposible”: la advertencia de Hernán Barcos a Bragantino para lograr la clasificación con Sporting Cristal

El empate sin goles entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino en Lima, por la ida del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026, dejó una sensación de frustración en la hinchada local. El equipo peruano generó numerosas oportunidades de gol, pero no logró concretar ninguna, situación que Hernán Barcos describió como un resultado amargo tras el esfuerzo desplegado en el Estadio Nacional.
El ‘Pirata’ manifestó que el plantel mereció algo más por el desarrollo del encuentro. Según su análisis, las ocasiones más claras pertenecieron al cuadro ‘celeste’, lo que refuerza la percepción de que la igualdad no refleja lo sucedido en el campo. “Nos vamos tranquilos por la forma que se jugó, no por el resultado, porque podríamos haber terminado ganando”, dijo en zona mixta.
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El experimentado atacante también tuvo palabras sobre una jugada clave: el mano a mano que el arquero Cleiton le atajó y que pudo haber cambiado el rumbo del partido. “Muy bien el arquero. Lo felicité porque pensé que era gol, de la nada sacó la mano ahí”, relató.
Durante el encuentro, la hinchada de Sporting Cristal mostró su respaldo incondicional. Y Hernán Barcos se detuvo a valorar el apoyo recibido en las tribunas: “Muy lindo el cariño de la gente. Esperemos que siempre nos acompañen de esta manera que es importante para nosotros tenerlos acá y de a poquitos les vamos a ir dando alegrías”.
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El partido también ofreció un reencuentro especial entre el futbolista argentino y el paraguayo Isidro Pitta, quien recientemente representó a la ‘albirroja’ en un Mundial 2026. “Con Pitta nos hemos cruzado muchas veces en el fútbol brasileño y en el fútbol sudamericano. Es un gran referente, un gran delantero y uno tiene un gran respeto por él”, dijo Barcos.
Hernán Barcos sobre el duelo de vuelta ante Red Bull Bragantino
Consultado sobre lo que espera para el partido de vuelta en Brasil, Hernán Barcos aseguró que Sporting Cristal está preparado para afrontar tanto el desafío internacional como el Torneo Clausura, resaltando el trabajo realizado durante la semana y el ritmo que el equipo va adquiriendo conforme avanza la temporada.
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Hernán Barcos subrayó que la clave para la revancha será mantener la misma actitud mostrada en la ida: “De la misma forma en que lo hicimos hoy (ayer), con personalidad, yendo a buscar, tratando de ganar el partido. Sabemos que vamos a tener 90 minutos duros allá, pero tenemos confianza de que lo podamos hacer. Obviamente que jugar en Brasil nunca es fácil, pero no es imposible, tenemos un gran equipo”.
En su mensaje se notó confianza en la capacidad del grupo, a pesar de reconocer la dificultad que implica jugar en territorio brasileño. El veterano delantero afirmó que el plantel cree en sus posibilidades y que la convicción será fundamental para buscar la clasificación.
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El jugador de 42 años también fue consultado por el próximo choque ante Melgar en Arequipa, señalando que el grupo está enfocado y que todos los encuentros del torneo son igual de importantes. Insistió en que la preparación es la adecuada y que el plantel se encuentra en el camino correcto para competir en todos los frentes.
Hernán Barcos sobre la cancha del Estadio Nacional
Uno de los temas que Hernán Barcos no dejó pasar fue el estado del campo de juego. El delantero fue directo al opinar sobre el césped del Estadio Nacional: “Está fea la cancha, realmente podría estar mejor. Un estadio como el Nacional podría estar un poquito mejor”, expresó.
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El ‘Pirata’ explicó cómo el mal estado del terreno afecta el desarrollo del juego de Sporting Cristal. Según su visión, la irregularidad de la cancha complica a un equipo que prioriza la tenencia del balón y las jugadas asociadas. “Complica porque nosotros tratamos de jugar, de tener la pelota, de dar pases, de llegar tocando al área, no solamente con pelotazos. Te complica en algunas situaciones por cómo te pica la pelota. Por ahí te puede beneficiar, pero la mayoría de veces te complica”, puntualizó.
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