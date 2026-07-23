Movimientos de Sánchez reavivan la atención sobre la presidencia del Parlamento

Reportaje de investigación del programa 'Esta Noche' sobre Roberto Sánchez. El video muestra al excandidato presidencial Roberto Sánchez en diversas situaciones: caminando en la calle, siendo entrevistado en un establecimiento y dando un discurso público ante varias personas.

El excandidato presidencial Roberto Sánchez sostuvo una reunión de tres horas con su exviceministro de Comercio Exterior, Miguel Julián Palomino de la Gala, en un café de Lima, sin ofrecer detalles sobre el contenido del encuentro, lo que incrementó la atención sobre sus próximos movimientos políticos. El episodio, registrado por las cámaras de Panamericana Televisión, expuso la reserva con la que Sánchez y su entorno manejan estos acercamientos, en medio de versiones que lo sitúan cerca del Congreso y en el centro de la disputa por la presidencia del Parlamento.

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Un desayuno de alto interés y respuestas evasivas

Según el informe televisivo, el encuentro se inició poco después de las 10:00 en un café ubicado frente al canal de televisión y se extendió por cerca de dos horas, aunque el reporte oficial sostuvo que la charla se prolongó durante tres horas. Durante la conversación, estuvo presente un tercer hombre, identificado únicamente como alguien que tomaba nota de lo conversado y que, al percatarse de las cámaras, se dirigió al baño. La presencia de este personaje añadió un matiz de sigilo a la reunión.

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La periodista Taís Casalino intentó indagar sobre el motivo de la reserva del encuentro. Miguel Julián Palomino, exviceministro de Comercio Exterior, respondió con una frase religiosa: “¿Sabe usted rezar el padre nuestro?”, lo que generó nuevas preguntas sobre el tono y el trasfondo de la reunión. Casalino le consultó si su respuesta debía interpretarse como una amenaza o una advertencia, pero no obtuvo aclaraciones adicionales.

Por su parte, Roberto Sánchez indicó en un primer momento que respondería al finalizar el desayuno, pidiendo que se le esperara hasta entonces. Al salir del local, evitó nuevamente referirse a los temas tratados y limitó su respuesta a un “Aprendan a respetar” ante las preguntas sobre los resultados electorales y la situación de su esposa.

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Negociaciones en torno a la presidencia del Congreso

El reporte televisivo vinculó la reunión con las negociaciones por la presidencia del Congreso, subrayando la preocupación existente en el entorno de Sánchez sobre ese proceso. Los conductores del programa, citando una fuente no identificada, aseguraron que el exministro se prepara para integrarse al Parlamento como asesor, lo que le permitiría acceder a beneficios económicos descritos como “bonos millonarios”.

En el mismo segmento, se mencionó que el hermano de Sánchez, conocido como “Sunini”, asumiría el liderazgo de Juntos por el Perú frente a un dirigente actual que “ni siquiera sabe contestar”, según el reporte. Además, se recordó una declaración previa de Sánchez en la que aseguró estar “llamado a ser la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, de un gobierno dictador, de un gobierno autoritario”. Esta frase fue utilizada para sugerir que el hermetismo del desayuno podría estar vinculado a movimientos políticos aún en desarrollo.

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Las versiones sobre la inminente llegada de Roberto Sánchez al Congreso como asesor han cobrado fuerza en el contexto de la renovación de autoridades parlamentarias, en un escenario donde los equilibrios internos resultan clave para la definición de la presidencia.

El entorno de Sánchez y los rostros detrás del encuentro

Tras el retiro de Sánchez del café, las cámaras registraron que abordó una camioneta Tucson blanca, identificada como propiedad de Jeremías Hamán Ramírez. Según el reporte, Hamán Ramírez fue identificado en la escena y se desempeña actualmente como chofer del exministro. El programa detalló que Hamán Ramírez ejerció funciones como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo, y que también trabajó en el Instituto Peruano del Deporte.

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Entre los datos de contexto aportados, se incluyó que Hamán Ramírez fue denunciado por haber recibido 225 entradas para un concierto de Bad Bunny en un estadio, hecho que refuerza el perfil de las personas que actualmente rodean a Sánchez. Según la narración televisiva, el ex candidato se encuentra distanciado de antiguos colaboradores y figuras políticas que antes lo acompañaban, varios de los cuales ahora ocupan escaños en el Congreso.