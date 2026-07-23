Perú

Brutal ataque en SJL: Escolar es golpeado y acuchillado por alumnos de otro colegio

El incidente ocurrió al finalizar la jornada escolar y los responsables serían alumnos de otra institución educativa. La PNP detuvo a tres implicados

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Un estudiante de quinto de secundaria resultó gravemente herido tras ser golpeado y acuchillado por un grupo de menores de otro colegio en San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió la noche del viernes 17 de julio, a la salida de la institución educativa Nicolás Copérnico, dejando al adolescente hospitalizado y con lesiones de gravedad.

De acuerdo con información de América Noticias, la agresión se produjo cuando al menos once jóvenes, algunos identificados como alumnos de otro centro educativo, abordaron a cuatro escolares que se encontraban afuera de una bodega. Testigos señalaron que uno de los agresores, identificado por llevar un gorro blanco, llegó acompañado de otros dos menores, mientras otros siete se sumaron al grupo y cuatro más observaron desde cierta distancia.

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Los atacantes se enfocaron en uno de los estudiantes, quien recibió múltiples golpes antes de ser herido con un arma punzocortante.

San Juan de Lurigancho: adolescente hospitalizado tras agresión de estudiantes de otro colegio
San Juan de Lurigancho: adolescente hospitalizado tras agresión de estudiantes de otro colegio| América Noticias

Adulto pudo separarlos tras agresión

La víctima fue auxiliada por compañeras de promoción y un adulto que intervino para detener la golpiza, según relató la familia al medio. La madre del adolescente detalló que su hijo sufrió una lesión profunda en el tórax, afectando gravemente el pulmón izquierdo.

“Le han puesto un tubito en la espalda para drenar la sangre y el agua que se acumularon en el pulmón”, relató la madre. Otro de los menores atacados resultó con fractura nasal y requirió intervención quirúrgica.

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La policía intervino a tres presuntos implicados en el ataque, de los cuales dos son menores de edad y uno mayor. La familia de la víctima denunció demoras en la atención médica especializada, tras varios días sin recibir respuesta a la solicitud de traslado al Hospital Dos de Mayo, centro de mayor complejidad.

“Lo han mandado lunes, martes, miércoles y hasta ahorita no responde”, explicó la madre sobre la falta de especialistas disponibles en el nosocomio.

Grupo de menores apuñala a un estudiante en la salida de un colegio de Lima
Grupo de menores apuñala a un estudiante en la salida de un colegio de Lima | Foto: América Noticias

La madre del escolar hizo un llamado a las autoridades para que se investigue el caso y se identifique plenamente a los responsables. Exigió además celeridad en el traslado de su hijo y mejores condiciones de atención hospitalaria para los adolescentes afectados.

Hasta el cierre de este reporte, el Ministerio de Educación ni el colegio se han pronunciado por el caso.

Canales de ayuda

  • El Ministerio de Educación (Minedu) ofrece la plataforma SíseVe, donde cualquier persona puede reportar hechos de violencia escolar de forma confidencial y gratuita a travé de Síseve.
  • La Defensoría del Pueblo atiende denuncias y orienta a víctimas y familiares sobre cómo proceder ante situaciones de violencia escolar.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con la línea de emergencia 105, disponible las 24 horas, para recibir denuncias inmediatas. Además, existen comisarías especializadas en familia y menores que gestionan casos de violencia contra adolescentes.
  • El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pone a disposición la Línea 100, un canal de atención y orientación para situaciones de violencia familiar y sexual, que también abarca agresiones en entornos escolares.
  • Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación reciben reportes de violencia dentro del sistema educativo.

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