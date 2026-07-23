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Daniela Muñoz y su fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Chile en Copa Sudamericana de vóley 2026: “Hace falta obediencia”

La opuesta de la selección nacional indicó los aspectos que su equipo debe corregir para aspirar a la clasificación a las semifinales del torneo

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La punta nacional se refirió a la reciente derrota ante Chile en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Créditos: Latina TV / Instagram.

Perú perdió 3-0 ante Chile el miércoles 22 de julio en su debut en la Copa Sudamericana de vóley 2026. La selección nacional quedó con un margen de error reducido en su objetivo de clasificar a las semifinales del torneo.

Daniela Muñoz, opuesta de la ‘bicolor’ y jugadora de Universitario, se sumó a las declaraciones del entrenador Antonio Rizola tras la derrota. La deportista remarcó la importancia de corregir varios aspectos porque el torneo es muy relevante para el equipo.

Creo que hay muchas cosas que corregir. Tenemos que seguir entrenando. Sabemos que este campeonato es importante. Es el primer partido. Vamos a dar más de nosotras para los partidos que vienen”, expresó.

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La atacante fue precisa al detallar lo que deben mejorar. “Creo que debemos tomar mejores decisiones y ser más obedientes con lo que habíamos estudiado. Estuvimos un poco desordenadas en eso, porque nos dábamos cuenta de que el juego era todo lo que habíamos estudiado, pero no lo hacíamos. Hace falta más concentración y obediencia en la parte táctica”.

Muñoz también destacó que el técnico Antonio Rizola insistió en aplicar lo trabajado en los entrenamientos. “Él nos daba a entender que lo que estaba haciendo el equipo de Chile era todo lo que habíamos estudiado. Nos trataba de hacer notar eso. Hay que pasar la página y buscar la victoria en los próximos partidos”.

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Daniela Muñoz señaló los errores que Perú cometió en la derrota ante Chile en el debut por la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Daniela Muñoz señaló los errores que Perú cometió en la derrota ante Chile en el debut por la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Captura de Latina.

El partido ante Brasil será de vida o muerte

Daniela Muñoz se refirió al partido decisivo ante Brasil, programado para este jueves 23 de julio a las 18:15 en el Coliseo Eduardo Dibós. La jugadora reconoció la dificultad del encuentro, ya que está en juego la clasificación a las semifinales. “Un rival duro, pero siento que vamos a salir mejor, con más confianza y más juego. Vamos a dar pelea en ese partido”.

Su posición como opuesta en la selección

Finalmente, Muñoz habló sobre su rol en la selección peruana. Ante la ausencia de Thaisa Mc Leod, fue utilizada como opuesta, al igual que en Universitario. “Es una responsabilidad muy grande. Trato de dar el cien por ciento, aportar y ayudar a mis compañeras. Estoy muy contenta porque sé que es un proceso y tengo muchas ganas del siguiente partido”, cerró.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Lo que necesita Perú para clasificar a semifinales

La selección peruana se encuentra en la última posición del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley, igualada con Bolivia, ambas sin unidades en la tabla. Quedan dos encuentros para completar la primera fase del torneo.

Perú necesita ganar a Brasil y a Bolivia en las fechas 2 y 3 para mantener chances de clasificar a las semifinales.

En caso de sumar seis puntos, podría empatar en la tabla con Chile y Brasil, por lo que la definición de los equipos que avanzarán a la siguiente etapa se resolverá por los criterios de desempate: primero el coeficiente de sets y luego el de puntos.

Dónde ver Perú vs Brasil: canal TV

La transmisión del partido entre Perú y Brasil, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, estará disponible en señal abierta a través de Latina Televisión (canal 2 y 702 en HD). El encuentro también podrá seguirse de forma gratuita en la página web oficial y la aplicación móvil de la televisora.

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