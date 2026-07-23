La policía realiza la reconstrucción del feminicidio de Laura, quien fue asesinada por su expareja. En medio de protestas y el clamor de justicia por parte de los familiares, el asesino confeso recrea los hechos en la escena del crimen.| Video: Latina Noticias

La reconstrucción del feminicidio de Laura Huere en el distrito de Ate reunió a familiares y autoridades tras la captura del autor confeso, Christian Francis Cruz Eusebio, quien narró con frialdad los detalles de los momentos previos al crimen. La diligencia, realizada bajo estrictas medidas de seguridad, permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) precisar la secuencia de hechos que llevaron a la muerte de la joven de 31 años.

Reconstrucción en la escena del crimen

Según constató Latina Noticias, Christian Cruz Eusebio regresó a la escena del crimen vestido con un buzo negro y escoltado por agentes policiales. Durante la reconstrucción, el detenido relató cómo citó a Laura Huere el pasado 2 de julio para que le devolviera algunas pertenencias. La joven salió de su domicilio y, tras un breve intercambio, ambos iniciaron una discusión en plena vía pública, a pocos metros de la vivienda de la víctima.

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El coronel Edward Flores, jefe de la División de Investigación Criminal Lima Este (Divincri Lima Este), explicó que la agresión se ejecutó cuando la víctima se retiraba del lugar.

Feminicidio en Ate: reconstruyen el crimen de Laura Huere tras la captura del autor confeso| Foto: Latina

“En situación de venganza, cuando ya se estaba retirando la occisa, es que coge el cúter y por la parte de la espalda le hace un corte en el cuello”, señaló el coronel Flores sobre la declaración del acusado ante la policía. Asimismo, Laura ya había dado por finalizado la relación.

Familiares no tenían conocimiento de la relación

La investigación policial determinó que el vínculo entre Laura Huere y su agresor se mantuvo oculto para la familia de la víctima. El coronel Flores precisó que “los familiares de Laura no tenían conocimiento de la relación”, ya que la pareja solo se veía esporádicamente en la calle y nunca en el domicilio de la joven. Esta circunstancia dificultó que el entorno familiar identificara señales de riesgo previas al crimen.

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Durante la reconstrucción, la familia de la víctima presenció cada paso del procedimiento. Ante ello, pidió justicia por la joven.

Reconstrucción del feminicidio en Ate: el asesino confeso de Laura Huere narra ante la policía los últimos minutos| Foto: Latina

Christian Francis Cruz Eusebio permanece detenido de manera preliminar y a disposición de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial. La Divincri Lima Estecontinúa recopilando elementos probatorios para sustentar el delito de feminicidio.

El caso dio un giro cuando él mismo difundió un video en Facebook, donde explicó su versión de los hechos y sugirió que existían detalles desconocidos sobre lo ocurrido la noche del crimen. Esto permitió su captura en Pasco.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias policiales y denuncias de violencia las 24 horas marcando el 105, con equipos especializados en protección y auxilio inmediato.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece orientación y ayuda integral a víctimas de violencia de género a través de la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer, brindando apoyo psicológico, legal y social en todo el país.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) responde a emergencias de salud, accidentes o crisis psicológicas llamando al 106, con ambulancias y personal capacitado.