Pedro García lapidó a la dirigencia de Sporting Cristal por salida de Gustavo Cazonatti tras empate con Bragantino: “Es una desprolijidad”

La igualdad sin goles de Sporting Cristal frente a Red Bull Bragantino en el Estadio Nacional, por la ida del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026, dejó a los hinchas locales con sensaciones encontradas. El resultado obliga a los ‘celestes’ a buscar una victoria en la vuelta en Brasil si desean continuar en el torneo internacional, en un contexto donde cada detalle puede marcar la diferencia.
Justamente, Pedro García analizó el rendimiento del conjunto dirigido por Roberto Mosquera y destacó varios matices de su equipo. “Me gustó Cristal. Creo que comienza a verse la mano de Mosquera. Fue un equipo atrevido por momentos, tampoco regalado porque ir al ataque todo el partido ya no es ser atrevido, sino imprudente. Cristal no fue temerario, sino valiente por momentos para intentar hacerle daño a un equipo que tiene un buen pasar en Brasil”, afirmó en el programa Vamos al VAR.
PUBLICIDAD
En el repaso defensivo, el periodista valoró la solidez del bloque bajo del elenco ‘cervecero’ y el desempeño de Diego Enríquez, quien pese a que no sufrió en demasía, respondió en situaciones puntuales.
Pedro García sobre la ausencia de Gustavo Cazonatti ante Bragantino
Uno de los aspectos más destacados del análisis de Pedro García fue la referencia a la ausencia de Gustavo Cazonatti, quien dejó el club hace apenas una semana para continuar su carrera en Brasil.
“En el mediocampo fue muy bueno lo de Távara. Yotún sí me gustó, pero en cualquier caso es una defensa y un mediocampo que tiene que acostumbrarse a que no esté Cazonatti. Cazonatti, que era la piedra angular del mediocampo, se fue hace pocos días, no había un reemplazo y han tenido que acomodarse”, comentó sobre el futbolista a quien reconoció que no era un volante de marca, pero cubría muchos espacios en la medular.
PUBLICIDAD
La dura crítica a dirigencia de Sporting Cristal por salida de Gustavo Cazonatti
Pedro García no ocultó su molestia con la directiva de Sporting Cristal por permitir la salida de Gustavo Cazonatti sin haber asegurado un reemplazo. “No se te puede ir Cazonatti. ¿Dónde se ha visto que un jugador te diga ‘me tengo que ir’? Yo ignoro qué cosa lo sacó a Cazonatti del Perú para llevarlo a Brasil. En Brasil va a jugar fútbol, ¿no? Entonces tan grave no es, porque donde tienes que dedicarte en cuerpo y alma a algo, no juega fútbol; se ha ido a jugar fútbol a otro equipo”, cuestionó el periodista, señalando la falta de previsión en la gestión del plantel.
García Corcuera subrayó que la dirigencia fue poco rigurosa al no retener al mediocampista hasta contar con un sustituto: “La gente de Cristal es excesivamente comprensiva. Han dejado que se vaya sin tener el reemplazo. Eso me parece una desproligidad. ‘Ya, te vas, pero espérame, no te vayas hasta que venga tu reemplazo’. No lo han traído, eso me hizo ruido”.
PUBLICIDAD
El periodista planteó distintos escenarios sobre la salida del jugador, responsabilizando tanto a Sporting Cristal como al propio futbolista: “¿Si Cazonatti lo dijo antes? Mal los dirigentes porque no trajeron reemplazo. ¿Si Cazonatti lo dijo en el momento? Mal él y mal el club también. ‘Estamos contigo, te damos todas las facilidades para salir, resolvamos el contrato. Tenemos un partido, aguántate un poquito. Juegas el partido de acá y en la vuelta te quedas en Brasil. Para entonces, ya conseguí tu reemplazo’”.
La crítica de García no terminó allí. Para él, la gestión actual priorizó el bienestar del jugador por encima de la necesidad deportiva del club: “Hay una tarea pendiente con este año nefasto de Cristal y le dices al que se quiere ir ‘anda nomás, sí estamos bien, nos arreglamos, no te preocupes’. No es así. Yo creo que Cristal dejó que desear en cuanto a su decisión. Una cosa es ser comprensivo, buena gente, humanitario, y otra cosa es darle más prioridad al futbolista que a tu club”.
PUBLICIDAD
El desempeño de Sporting Cristal ante Bragantino, donde debió recurrir a jugadores como Ian Wisdom para cubrir el hueco en el mediocampo, fue para García la prueba más clara de que “ni él ni nadie puede reemplazar a Cazonatti en el equipo”.
Más Noticias
Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo
Colombia abrió la jornada midiéndose con Ecuador. Perú se medirá con Brasil en encuentro decisivo por la clasificación a semifinales
Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿Cuándo inician las semifinales del torneo internacional?
Se está disputando la fase de grupos con sorpresivos resultados. Argentina, Brasil, Colombia y Chile arrancaron con el pie derecho, mientras que Perú buscará levantarse con Brasil
Cienciano cayó 2-0 ante Lanús y complica su clasificación en la Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del partido
El conjunto argentino dominó el partido de principio a fin y no cedió terreno ni siquiera tras la expulsión de Lucas Besozzi al minuto 63, cuando jugó más de media hora con diez hombres sin que Cienciano pudiera convertir. La revancha se disputará el 29 de julio en la Ciudad Imperial
Inicia la Copa Sudamericana de vóley 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú
El torneo cuenta con la participación de ocho selecciones y otorgará plazas para el Campeonato Sudamericano y los Juegos Panamericanos
Ignacio Buse quedó eliminado en cuartos del ATP 250 de Kitzbühel 2026: el peruano fue superado por Tomás Etcheverry
‘Nacho’ no supo mantener su ventaja en el segundo set y el argentino le remontó el partido en el Abierto de Generali
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD